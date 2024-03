Le château d’Iwakuni, et l’impressionant pont en bois à cinq arches

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château d’Iwakuni a été bâti dans un style rare, mais il a dû être démoli sept ans après sa construction à cause d’une loi qui n’autorisait qu’un seul château par province. Si le site actuel date de 1962, celui-ci est particulièrement connu pour le pont en bois à cinq arches qui se trouve à proximité et qui reliait autrefois le château à la ville.

Le château d’Iwakuni (préfecture de Yamaguchi)

Construction : 1608

1608 Premier seigneur : Kikkawa Hiroie

Kikkawa Hiroie À voir : Le donjon (reconstruction), le soubassement de l’ancien donjon

Le donjon (reconstruction), le soubassement de l’ancien donjon Tarif : 270 yens (adulte)

270 yens (adulte) Adresse : Yokoyama sanchôme, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken

Yokoyama sanchôme, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken Site Internet : https://kankou.iwakuni-city.net/iwakunijyo.html

Un château d’une architecture rare démoli sept ans après sa construction

Kikkawa Hiroie, qui a édifié le château d’Iwakuni, était le petit fils de Môri Motonari, le seigneur absolu de la région du Chûgoku (correspondant au sud-ouest de l’île principale du pays).

Hiroie avait envisagé de rejoindre l’armée de Tokugawa Ieyasu avant la bataille de Sekigahara, en 1600, à condition de sauvegarder ses terres et le clan Môri, mais une fois Môri Terumoto nommé général de l’armée d’Ishida Mitsunari, l’ennemi de Tokugawa, il n’a pas eu d’autre choix que de le rejoindre. Cependant, tout en commandant les forces des Môri, Hiroie s’était mis d’accord en secret avec les Tokugawa de ne pas déplacer ses soldats, et a donc contribué à la victoire de ce dernier. Cette aide précieuse a permis de ne subir qu’une légère punition par Tokugawa : pour Môri, une réduction de ses terres mais l’autorisation d’ériger le château de Hagi ; pour Hiroie, le droit de partir vers Iwakuni et d’y bâtir également un château.

Le château d’Iwakuni se trouve au sommet de Shirayama, une colline de 200 mètres d’altitude protégée par les méandres du fleuve Nishiki. Avec trois niveaux et quatre étages, il avait été construit dans un style assez peu ordinaire appelé Momoyama Namban, où le dernier étage est plus important que l’étage précédent, mais il a été détruit sept ans après son achèvement dans le cadre d’une loi qui n’autorisait l’existence que d’un seul château par province. L’édifice actuel a été érigé en 1962 et abrite une collection d’objets liés à la famille Kikkawa. On peut admirer la ville d’Iwakuni et le fleuve Nishiki à partir d’un belvédère.

Le pont de Kintai, qui reliait la ville à la résidence des seigneurs, est une structure très rare dans le monde, constituée de cinq arches en bois. Il est devenu, avec le château, le symbole de la région. (Voir également notre article : Le pont Kintai d’Iwakuni : une architecture en cinq arches remplie d’histoire)



Le pont Kintai, avec le château d’Iwakuni sur la colline en arrière-plan (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)