Tenugui : une petite serviette traditionnelle multifonction

Le tenugui est une petite serviette traditionnelle japonaise, aux motifs souvent colorés, bien pratique dans la vie quotidienne.

Un tissu multi-usage

Le tenugui, cette serviette légère et fine en coton, est employée depuis l’époque d’Edo pour s’essuyer les mains ou le front, emballer des boîtes à bentô ou même servir de simple accessoire que l’on enroule autour de la tête ou du cou. Aujourd’hui c’est un souvenir que les touristes étrangers rapportent souvent de leur voyage sur l’Archipel, et en été, les Japonais jeunes comme moins jeunes l’utilisent pour des événements culturels (festivals...) et pour nettoyer la sueur.

Ce tissu peut présenter des motifs audacieux et éclatants, tout comme des motifs traditionnels, également populaires pour la douceur de leur charme. Certains s’en procurent un pour qu’il serve d’élément décoratif.

(Photo de titre : Pixta)