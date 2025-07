Les Trois plus belles vues du Japon (Nihon Sankei)

Instantanés de culture générale sur le Japon

Depuis le XVIIe siècle, ces paysages ont été reconnus pour offrir les « Trois plus belles vues » du Japon.

Magnifiques panoramas du Japon

L’île de Miyajima, le site d’Ama no Hashidate et la baie de Matsushima sont traditionnellement reconnus comme les Trois plus belles vues du Japon (日本三景, Nihon Sankei). Ils avaient été à l’origine choisis au XVIIe siècle par l’érudit néo-confucéen Hayashi Gahô.

L’île de Miyajima, dans la préfecture de Hiroshima, est célèbre pour abriter le sanctuaire d’Itsukushima et son portique (torii) qui, à moitié submergé à marée haute, donne l’impression que la structure principale de l’édifice flotte sur l’eau. Le lieu est également réputé pour ses couleurs automnales.

(Voir notre article : L’île de Miyajima, aux couleurs de l’automne)



Ama no Hashidate, dans le nord de la préfecture de Kyoto, est une langue de sable qui s’étend sur une longueur de 3,6 km, et une largeur variant de 20 à 170 mètres. Son nom peut être interprété comme « Le pont vers le paradis », car des légendes racontent qu’il servait d’échelle utilisée par les divinités elles-mêmes pour remonter vers les nuages.

(Voir notre article : L’une des Trois plus belles vues du Japon : Ama no Hashidate, le pont vers le paradis)



La baie de Matsushima, dans la préfecture de Miyagi, est célèbre pour les vues spectaculaires qu’elle offre sur ses centaines d’îles. Leurs aspects changent radicalement en fonction de l’endroit où se trouvent les visiteurs, et il existe quatre fameux points d’observation.

(Voir notre article : L’une des Trois plus belles vues du Japon : Matsushima, l’île aux pins)



Le Japon a par ailleurs de nombreux « top 3 » officiels, tels que les « Trois plus beaux jardins » ou les « Trois plus belles vues de nuit ». (Voir notre article lié : Paysages, châteaux, jardins : quels sont les fameux classements « top 3 » du Japon ?)

