Paysages, châteaux , jardins : quels sont les fameux classements « top 3 » du Japon ?

Japan Data

Le Japon adore établir ses classements du « top 3 », comme « les Trois plus beaux jardins », « les Trois plus grands châteaux », « les Trois meilleures sources thermales » … Et il y en a beaucoup d’autres. Les Japonais les connaissent-ils ?

En septembre dernier, l’entreprise Hankyû Travel International a effectué un sondage auprès de 524 personnes âgées de 20 ans ou plus. Il se trouve que 29 % d’entre elles (seulement !) pouvaient citer les trois élus du plus célèbre des classements au Japon, celui des « Trois plus beaux paysages », nommés comme tels au XVIIe siècle par l’érudit confucéen Hayashi Gahô. Il s’agit de Miyajima (préfecture de Hiroshima), Matsushima (préfecture de Miyagi), et Ama no Hashidate (préfecture de Kyoto).

Parmi le reste des répondants, 11,5 % ont affirmé connaître deux lieux sur trois, 30,5 % un seul, et 29 % aucun.

L’autre « top 3 » le plus célèbre est celui des « Trois plus grands jardins japonais ». Il s’agit du Kenroku-en (préfecture d’Ishikawa), du Kôraku-en (préfecture d’Okayama) et du Kairaku-en (préfecture d’Ibaraki). Les sondés ont-ils pu les nommer ? 21 % ont pu citer les trois, 12,2 % en ont donné deux et 24,4 % un seul.

La liste des plus fameux « top 3 » au Japon

(Photo de titre : le portique shintô flottant du sanctuaire d’Itsukushima, sur l’île de Miyajima. Pixta)