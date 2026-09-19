« Furikake » : le condiment japonais qui transforme un simple bol de riz

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Au Japon, le furikake est une façon simple et rapide de donner du goût à un bol de riz.

À saupoudrer sur le riz

Le furikake est un condiment que l’on saupoudre sur du riz chaud. Il existe une grande variété de préparations et de saveurs vendues sous forme de sachets ou de petits paquets, ce qui en fait un accompagnement particulièrement pratique au moment des repas au Japon. Parmi les ingrédients les plus populaires figurent la feuille de nori grillée, l’akashiso et le saumon.

L’une des marques les plus connues est Noritama, fabriquée par Marumiya. Son nom fait référence au nori et à l’œuf séché (tamago) qui entrent dans sa composition. Lors de son lancement dans les années 1960, ce produit a contribué à déclencher un véritable engouement pour le furikake.

Le furikake est une manière toute simple de relever le riz blanc et de le rendre plus appétissant, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes ayant peu d’appétit. Il peut également être mélangé à des onigiri ou même utilisé pour agrémenter des pâtes ou des nouilles udon.

(Photo de titre : Pixta)