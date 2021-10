Le petit-déjeuner de l’auberge Yanaseya, un voyage gustatif et esthétique dans le Japon d’antan

Ressentir l’atmosphère du vieux Japon

Évoquer la ville de Gojô, dans la préfecture de Nara, c’est parler du quartier historique de Gojô-Shinmachi, qui a su traverser les époques. Carrefour stratégique de plusieurs voies de transport clés pendant l’époque d’Edo (1603-1868), le lieu est peu à peu devenu une véritable ville commerçante, où une communauté florissante de marchands a prospéré jusqu’au début de l’ère Shôwa (1926-1989). La rue Shinmachi-dôri a su conserver cette atmosphère d’antan, avec ses devantures de magasins et ses machiya (maisons traditionnelles), dont certaines remontent au début du XVIIe siècle.

Yanaseya est une grande auberge composée de plusieurs machiya. Elle propose des chambres d’hôtes de style japonais, l’endroit parfait pour vous plonger dans le vieux Japon. L’élégant bâtiment principal en bois, dont le deuxième étage donne sur le fleuve Yoshino, et l’entrepôt aux murs de plâtre à l’arrière n’ont pas moins d’un siècle. Au Japon, peu d’architectures domestiques d’avant-guerre subsistent encore aujourd’hui, mais dans le quartier, les habitants de cette propriété l’évoquent comme « l’un des bâtiments les plus récents ».







Des lanternes en bois éclairent le chemin vers Yanaseya.













À Yanaseya, le petit-déjeuner vous sera apporté par le restaurant japonais Gojô Genbei, situé de l’autre côté de la rue. Aux fourneaux, c’est le chef Nakatani Akihito qui le prépare. À l’instar du restaurant, typiquement japonais, le petit-déjeuner se compose d’un chagayu de Nara (gruau de riz cuit dans du thé), accompagné d’un assortiment d’accompagnements et de condiments, avec pour écrin une élégante boîte à bentô en laque à deux niveaux, reminiscence du Japon d’antan.

« Cette région montagneuse de Nara s’est développée autour du secteur agricole et de la communauté des marchands » explique le chef cuisinier Nakatani. « Les agriculteurs y avaient l’habitude de faire cuire le chagayu le matin pour le petit-déjeuner, puis de le déguster en guise de collation dans les champs pour le repas du midi et enfin de le terminer sur du riz blanc pour le repas du soir. Et ainsi de suite. À une époque où le riz était une dentée alimentaire rare, le cuire en gruau était le meilleur moyen de le rendre plus roboratif. »

Le gruau de riz fournissait à la main-d’œuvre de l’époque l’énergie nécessaire à son dur labeur. Facile à manger, il procurait également sur-le-champ un sentiment de satiété. Pour ce qui est des condiments, les cornichons et le miso qui accompagnent traditionnellement le gruau sont riches en sodium, un nutriment essentiel pour les personnes qui travaillaient dur dans les champs. Nos ancêtres regorgeaient d’idées pour préparer des repas sains avec un minimum de ressources.

Mais ils ne se nourrissaient bien sûr pas seulement de gruau de riz. Ils savaient mettre les petits plats dans les grands lors d’occasions spéciales, comme les festivals ou les rencontres locales de sumo. Villageois et citadins préparaient des boîtes à repas remplies de plats festifs, l’occasion de profiter d’une journée placée sous le signe de la convivialité et du divertissement tout en y apportant une touche de gaieté à leur repas. Et avec le chef Nakatani, cette tradition se retrouve chaque matin dans chaque boîte individuelle de bentô livrée à ses convives, en plus du chagayu. Soulevez délicatement le couvercle laqué et là, spectacle garanti pour les yeux ; tout un assortiment de plats et de condiments préparés avec amour, mettant à l’honneur des ingrédients locaux de choix. D’apparence extrêmement sobre, un brin austère, le petit-déjeuner de l’auberge Yanaseya révèle au contraire à chaque bouchée toute sa richesse et sa finesse. La quintessence de la cuisine de Nara.