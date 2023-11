Les trois parcs nationaux du Tôhoku : montagnes sacrées, eaux limpides et neige à perte de vue

Tout au sud du plateau, c’est un véritable écrin de végétation alpine qui attend les visiteurs, et le mont Iwate (2 038 mètres), à l’est, est la plus haute montagne de la préfecture.

Le plateau de Hachimantai, culminant à 1 614 mètres d’altitude, est parsemé de nombreux lacs et marais, dont le lac Hachiman. C’est une destination de choix pour les randonneurs qui viennent admirer l’écosystème exceptionnel. Les neiges d’hiver y sont très profondes et la réouverture au printemps des routes de montagne tels la Hachimantai Aspite Line permet de constater des murs de neige de plusieurs mètres de haut le long des voies après le déneigement.

Le lac Towada, situé à 400 mètres d’altitude sur la frontière entre les préfectures d’Aomori et d’Akita, est un immense lac de cratère qui fait 46 km de circonférence. Déclaré monument naturel national, il est particulièrement réputé pour son eau limpide et sa profondeur (jusqu’à 327 mètres), où sa surface se tient d’un coloris mystérieux proche de l’indigo.

Les monts Hakkôda, dans la partie centrale de la préfecture d’Aomori, sont une chaine volcanique dont le plus haut pic est Ôdake (1 585 m), au nord, suivi de Kushigamine (1 517 m) au sud. Les chemins de randonnée dans la partie nord sont suffisamment balisés et les randonneurs peuvent prendre un téléphérique vers le sommet de Tamoyachi-dake, à 1 324 mètres, pour accéder aux chemins et aux pistes de ski. La partie sud des monts Hakkôda est plus sauvage, donc davantage réservée aux alpinistes chevronnés.

Le parc national de Towada-Hachimantai s’étend sur les régions de Towada et Hakkôda dans la préfecture d’Aomori, ainsi que la région de Hachimantai qui chevauche les préfectures d’Iwate et d’Akita. Du printemps à l’automne, les visiteurs peuvent admirer les montagnes verdoyantes et les eaux cristallines des lacs et des rivières, qui laissent la place à des panoramas couverts de neige et de givre en hiver.

2/ Le parc national de Sanriku Fukkô (préfectures d’Aomori, d’Iwate et de Miyagi)

Date de désignation en tant que parc national : 2 mai 1955. Changement de nom après l’expansion, le 24 mai 2013.

Superficie : 28 539 hectares



Des falaises escarpées recouvertes de pins se projettent dans l’océan à Jôdogahama, dans la préfecture d’Iwate. (Avec l’aimable autorisation de l’association pour la promotion du tourisme d’Iwate)

C’est en 2013 que Tanesashi Kaigan et le parc naturel préfectoral de Hashikami-dake, dans la préfecture d’Aomori, ont été intégrés dans le parc national de Rikuchû Kaigan, établi en 1955, pour soutenir la reconstruction après le séisme du 11 mars 2011. Une deuxième expansion, en 2015, a aussi intégré le parc quasi-national de Minami-Sanriku Kinkasan, dans la préfecture de Miyagi, pour créer le nouveau parc national de Sanriku Fukkô qui longe l’océan pacifique sur 250 kilomètres.

Kabushima, une péninsule à Hachinohe, dans la préfecture d’Aomori, constitue la partie la plus septentrionale du parc. Cette région, classée monument naturel, est une aire de nidification pour les goëlands à queue noire. Au sud du parc, le long de Tanesashi Kaigan, il est possible d’admirer des falaises et rochers façonnés en formes étranges par l’érosion, et découvrir la vue imprenable de l’océan pacifique depuis le mont Hashikami-dake (740 mètres).



Des goëlands à queue noire survolent le sanctuaire de Kabushima. (Avec l’aimable autorisation de la fédération de tourisme de la préfecture d’Aomori)

L’ancien parc national de Rikuchû Kaigan s’étendait de Kuji, dans la préfecture d’Iwate, au nord, jusqu’à Miyako et sa riche faune marine, au sud. Kuji est le point le plus septentrional où travaillent les ama, des femmes qui plongent en apnée pour attraper des coquillages et crustacés. Les falaises qui longent cette côte font de 50 à 200 mètres de haut et sont appelées « les Alpes de l’océan ». La côte escarpée au sud de Miyako est riche en paysages variés. Plus au sud, les ports de pêche de Kamaichi, Ôfunato et Kesennuma sont connus pour le mizuage, une méthode qui préserve la qualité du poisson lors de la prise.



D’intrigantes formations rocheuses, telles que celles de Tsuriganedôi (photo) et Kabuto-iwa, parsèment la côte de Kosode, à Kuji. (Pixta)



Les falaises de Kitayamazaki, dans la préfecture d’Iwate font jusqu’à 200 mètres de haut. (Pixta)



Grâce à un nouveau pont, il est maintenant possible d’accéder à Kesennuma Ôshima en voiture pour admirer les « sables chantants » de Kugunarihama, se baigner à la plage de Kodanohama et escalader les 325 mètres du mont Kameyama. (Avec l’aimable autorisation de la promotion du tourisme de Miyagi)

Il est possible de contempler la baie d’Onagawa à partir de la péninsule d’Oshika, le point le plus méridional du parc. Kinkasan, une île sacrée au sud-est, reste sauvage, avec des paysages qui rivalisent avec ceux de Dewa Sanzan à Yamagata et Osorezan à Aomori.

Kesennuma et Rikuzen Takata sont parmi les villes ayant construit des monuments et parcs commémoratifs après le séisme et le tsunami de mars 2011. Ce parc national permet d’apprécier la grandeur de la nature et la richesse qui vient de la mer tout en restant conscient de l’importance de surmonter les catastrophes naturelles.



Le panorama à partir du parc de Gobansho, sur la péninsule d’Oshika. L’île de Kinkasan est sur la droite. (Pixta)



Les vestiges de l’auberge de jeunesse de Rikuzen Takata qui a été détruite par le tsunami de mars 2011, ainsi que le « pin miraculeux », le seul arbre à avoir survécu parmi les milliers d’arbres qui poussaient le long de la côte. (Nippon.com)