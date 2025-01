Ama-no-Yasukawara : la grotte où la déesse du soleil s’est réfugiée

Un pèlerinage divin en noir et blanc

Visiterle Japon

Le photographe Ôsaka Hiroshi visite la grotte d’Ama-no-Yasukawara, un lieu fondamental dans les mythes du shintô, identifié comme celui où les divinités se sont réunies lorsque la déesse solaire Amaterasu s’est retirée du monde.

Des prières ancestrales

Dans les temps anciens, les Japonais vouaient un profond respect aux phénomènes naturels, exprimant leur gratitude et leurs prières. Ils croyaient que les kami, ces entités dotées de pouvoirs spirituels mystérieux, étaient omniprésentes : dans les montagnes, les océans, et même dans les cuisines des foyers. Cette croyance reste une composante essentielle de la culture japonaise.

Les kami apportent des bénédictions et la paix, mais aussi de grands malheurs lorsqu’ils sont en colère. Un autre terme désignant ces divinités est marebito, ou « dieux visiteurs ». Selon cette conception, les kami descendaient sur terre à l’invitation des humains, qui leur offraient des présents pour les inciter à venir. Ces rituels se sont transformés en festivals (matsuri), accueillant ainsi le sacré dans la vie quotidienne.

Une fois invitées, les divinités s’incarnent dans des objets appelés yorishiro (des réceptacles spirituels pouvant être aussi bien un arbre ou un rocher qu’un objet cérémoniel). On désignait ainsi les rochers sacrés où résidaient les kami sous le nom d’iwakura ou iwasaka.

Bien que les kami soient invisibles et intangibles, leur présence inspire respect et crainte depuis des siècles. Cet esprit se reflète dans un célèbre poème du prêtre bouddhiste Saigyô, écrit au XIIe siècle lors de sa visite au sanctuaire d’Ise :

« Quelle présence est ici, je ne le sais, et pourtant, mes larmes coulent, empreintes de gratitude et de révérence. »

Ce respect et cette admiration perdurent encore aujourd’hui. Inspiré par cette philosophie, je me suis résolu à effectuer un pèlerinage vers ces lieux sacrés du Japon moderne, où l’on peut aujourd’hui encore ressentir la présence divine.

Le cadre du mythe

La grotte d’Ama-no-Iwato (grotte céleste) est mentionnée dans la mythologie japonaise comme le lieu où la déesse du soleil, Amaterasu, se réfugie, fuyant les exubérances de son frère turbulent, Susanoo. Son absence plonge le monde dans l’obscurité. Déconcertées, les nombreuses divinités (yaoyorozu no kami) se rassemblent dans cette grotte pour délibérer. À la suggestion d’Omohikane, elles simulent l’aube en faisant chanter un coq et dansent afin d’inciter Amaterasu à sortir de sa cachette.

Une version de ce mythe situe ces événements dans le royaume céleste (Takama-no-Hara), tandis qu’une autre les place sur terre. Selon la tradition, le sanctuaire d’Ama-no Iwato, dans la préfecture de Miyazaki, serait l’emplacement dans lequel ces événements se seraient déroulés.

Nous partons de notre hôtel avant l’aube, dans un silence troublant, sans entendre le moindre chant de coq annonçant le jour. Après un moment, les montagnes de Takachiho se dessinent dans la pénombre au-delà des rizières, formant une ligne qui se dresse comme une palissade noire. Un grand nuage lenticulaire flotte au-dessus du sommet le plus élevé, ressemblant au chapeau d’un champignon. Que penser de ce présage légèrement inquiétant ? Cette vision étrange et mystérieuse me donne l’impression que nous entrons véritablement dans le royaume mythique des dieux.

Le Nishi-hongû, ou sanctuaire de l’Ouest, depuis lequel on peut observer la grotte où Amaterasu s’était cachée (mais que l’on ne peut pas pénétrer), baigne encore dans la fraîcheur matinale. Nous traversons ses allées avant de descendre un sentier longeant la rivière Iwato. Des falaises imposantes bordent les deux rives, et à mesure que l’aube se lève, une fine bande de ciel commence à illuminer le paysage.

Après une dizaine de minutes, le chemin s’arrête, et Ama-no-Yasukawara finit par se révéler : une vaste grotte arrondie, comme taillée dans la falaise. À l’entrée, un portique torii se dresse, et au-delà se trouve un sanctuaire simple (yashiro) dédié à Omohikane et aux divinités qui auraient délibéré ici sur le moyen de faire revenir Amaterasu.

L’intérieur de la grotte est saisissant : des milliers de petites pierres empilées, laissées par les visiteurs qui y ont déposé leurs prières et leurs espoirs. Aujourd’hui, non seulement le sanctuaire, mais toute la grotte elle-même, est devenu un lieu de révérence et de prière. Depuis l’intérieur, ces piles de pierres évoquent les nombreuses divinités elles-mêmes, baignant dans une lumière céleste et scintillant sous les gouttes d’eau tombant doucement du plafond.



Des piles de pierres à l’intérieur de la grotte (© Ôsaka Hiroshi)



Un nuage lenticulaire au-dessus des montagnes de Takachiho (© Ôsaka Hiroshi)

Ama-no-Yasukawara Lieu sacré dédié à Omohikane-no-kami et aux nombreuses divinités (yaoyorozu no kami)

Localisation : Takachiho, préfecture de Miyazaki Située dans l’enceinte du sanctuaire d’Ama-no-Iwato, cette grotte est devenue un lieu de pèlerinage populaire grâce à ses racines mythiques. Si la date exacte de sa fondation reste inconnue, la grotte est un lieu de vénération de la déesse Amaterasu depuis l’Antiquité.

(Texte édité par Kitazaki Jirô. Photo de titre © Ôsaka Hiroshi)