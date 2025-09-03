Comment profiter de Kamakura en bord de la mer

D’un rituel de purification... à la pratique du surf

Kamakura, l’une trois capitales majeures de l’histoire du Japon, se distingue notamment par l’harmonie qui relie ses multiples sanctuaires et temples historiques situés en bord de mer.



Vue sur la péninsule de Miura depuis la plage de Shichiri-ga-hama

La purification appelée misogi ou mizugori est un important rite religieux auquel s’adonnent de nombreux fidèles depuis des temps immémoriaux. Autrefois, le misogi consistait à se baigner dans une rivière ou dans la mer. Au fil des ans, ce rituel s’est simplifié et les fidèles ne font maintenant plus que s’asperger le corps avec de l’eau à l’aide d’un seau.



Les prêtres des sanctuaires s’adonnant à des rites d’ablution dans la mer.

Le fondateur du shogunat de Kamakura, Minamoto no Yoritomo (1147-1199), était un fervent partisan des sanctuaires de Hakone et d’Izusan. Lors de chacune de ses visites, il effectuait des ablutions à Maehama, aujourd’hui Yui-ga-hama. Encore aujourd’hui, les prêtres des sanctuaires se baignent dans la mer à Yui-ga-hama à l’aube le premier jour du festival Reitaisai du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gû, qui a lieu chaque année du 14 au 16 septembre.



Silhouettes de pêcheurs et de surfeurs à l’aube à Yui-ga-hama

Un bateau partant à l’aube pêcher des alevins ou récolter des algues wakame ; une scène typique à Yui-ga-hama. Dans les villages, des claies sont généralement installées sur la plage pour sécher les wakame.



Des algues wakame séchant sur la plage Koshigoe

La côte de Shônan, c’est le nom qui lui est donné dans la région, fait également le bonheur des amateurs de voile, de surf et autres sports nautiques. S’étendant de Kamakura à la ville d’Ôiso, la région de Shônan est le lieu où les Japonais ont commencé à apprécier les baignades en mer, et l’un des endroits préférés des surfeurs. Il n’est pas inhabituel pour les plus passionnés de partir dompter les vagues au petit matin avant d’aller travailler.



En hiver, lorsque le temps le permet, le « Fuji pourpre » est visible au-delà d’Enoshima.

Au lever du jour, le parc Kamakura Kaihin, à Inamura-ga-saki, offre une vue imprenable sur Enoshima et le mont Fuji baigné par la lumière du matin. En hiver, le sommet enneigé de la montagne sacrée se teinte parfois de couleur, un spectacle connu sous le nom de « Fuji pourpre ». Même après le lever du soleil, la vue des vagues blanches se brisant contre les rochers rafraîchit l’âme et fait oublier le passage du temps.



Vagues déferlantes sur la plage de Shichiri-ga-hama