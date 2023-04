Les beautés de Hakone : une croisière à bord des « bateaux pirates » du lac Ashi

Hakone est l’un des destinations de choix proches de la capitale, et son attrait auprès des touristes japonais et étrangers s’explique notamment par les croisières sur le lac Ashi à bord d’un « bateau pirate » bariolé. Il permet aux enfants de rêver de haute mer tandis que les adultes se délectent d’un intérieur confortable d’où admirer la beauté naturelle du site.



Le Queen Ashinoko est le dernier né de la flotte de bateaux pirates. Une croisière à son bord permet de contempler le mont Fuji si le beau temps est de la partie. (Avec l’aimable autorisation d’Odakyû Agency)

Un lac de cratère important pour le commerce

Le lac Ashi est un lac de cratère qui s’est formé il y a environ 3 000 ans. Il est depuis longtemps un centre de commerce essentiel par sa position géographique, car il se trouve le long du Tôkaidô, l’ancienne route qui reliait Edo (l’actuelle Tokyo) à Kyoto. Le sanctuaire Hakone, situé au bord du lac, date de l’époque de Nara (710-94) et comptait parmi ses fidèles pèlerins des personnages illustres tels que le tout premier shogun Minamoto no Yoritomo (1147-1199). L’ancien relais de poste servait aussi de sekisho, un poste de douane important où les autorités pouvaient surveiller les déplacements vers et à partir de la capitale féodale.

Depuis l’ère Meiji (1868-1912), Hakone est devenu un lieu de villégiature populaire pour les Tokyoïtes cherchant à échapper à la frénésie de Tokyo et profiter des sources thermales. Les environs comptent énormément de sites touristiques, de restaurants traditionnels et de boutiques de souvenirs.

Un mini-périple en bateau

Les « bateaux pirates » de Hakone naviguent entre trois embarcadères : Moto-Hakone, Tôgendai et Hakone-machi. Ce dernier est le plus proche de l’ancienne route du Tôkaidô et de l’ancien relais de poste, et c’est de là que partent les premiers bateaux le matin vers Moto-Hakone, d’où on peut visiter le sanctuaire de Hakone et le parc de Hakone. Ces deux embarcadères se trouvent sur le rivage sud du lac Ashi et le voyage ne prend que 10 minutes.



Des visiteurs embarquent sur les bateaux baptisés Royal II (à gauche) et Queen Ashinoko, à l’embarcadère de Hakone-machi.



Le portique torii flottant du sanctuaire de Hakone, appelé « portail de la paix », attire les photographes.

Pour un périple inoubliable à Hakone, nous vous conseillons de prendre le bateau à l’embarcadère de Moto-Hakone, sur le rivage sud, qui navigue pendant 25 minutes jusqu’à Tôgendai, au nord du lac. De là, un téléphérique emporte les aventuriers vers la vallée d’Ôwakudani et ses fumerolles. Une fois arrivé à Sôunzan, il est ensuite possible de prendre le funiculaire de Hakone Tozan Railway jusqu’à Gôra. Le circuit est ainsi complet.



Le téléphérique de Hakone passe au dessus des fumerolles de la vallée d’Ôwakudani.



Vue sur l’embarcadère de Tôgendai et le Royal II, à partir du Victory.

L’itinéraire standard des croisières fait le tour du lac Ashi dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, de Hakone-machi, vers Moto-Hakone et puis Tôgendai, 70 minutes en tout, y compris les arrêts. Un billet aller-retour permet de faire escale pour visiter les sites touristiques puis reprendre le bateau suivant. C’est aussi une bonne occasion de découvrir le design différent de chaque bateau.



Le Musée Ekiden, près de l’embarcadère de Hakone-machi, dédié au célèbre marathon universitaire qui se tient en chaque début d’année entre Hakone et Tokyo.

Des bateaux qui séduisent les petits et les grands

Trois bateaux naviguent sur le lac Ashi. Le plus ancien, le Victory, date de 2007 et est inspiré du HMS Victory, le trois-mâts de la marine britannique, vaisseau de l’amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar. On y trouve des canons et des coffres au trésor pour renforcer l’image d’un « bateau pirate ».

Le Royal II date de 2013 et s’inspire du Royal Louis, un vaisseau de prestige de la marine française datant du XVIIIe siècle. On retrouve des figurines de pirates sur les ponts et des rendements en 3D à l’intérieur.



Le Victory est facilement reconnaissable car il est principalement peint en noir.



Le timonier et le guetteur sur le pont du Royal II



Une illusion d’optique sur le Royal II donne l’impression que des pirates attaquent le vaisseau.