Chiikawa, Tamagotchi et Monchhichi (Kiki) : trois stars au panthéon des mignons personnages japonais

Le Japon en photos

Visiterle Japon

Nippon.com s’est rendu à la cérémonie de remise des récompenses du Grand prix des personnages, où Chiikawa a confirmé une nouvelle fois son immense popularité ! Tamagotchi, qui fête son 30e anniversaire, et Monchhichi (Kiki) plus de cinquante ans après sa création, signent eux aussi un remarquable retour sur le devant de la scène. À leurs côtés, Myaku-Myaku, la mascotte de l’Exposition universelle d’Osaka, a également marqué l’événement.

Lors de l’édition 2026 du Grand prix des personnages (Nihon character taishô), qui récompense chaque année le personnage ou la licence la plus marquante, Chiikawa s’est hissé au sommet pour la troisième année consécutive et la quatrième fois au total. La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 17 juin au Tokyo Big Sight.



(gauche à droite) Chiikawa, Hachiware et Usagi

Né sur les réseaux sociaux, Chiikawa a connu un succès fulgurant grâce à ses produits dérivés et à sa série d’animation. Au cours de l’année écoulée, son univers s’est encore développé avec l’ouverture de son premier parc à thème immersif, Chiikawa Park, dans l’arrondissement tokyoïte de Toshima. Ses boutiques officielles se sont également implantées en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud. Quant au jeu pour smartphones Chiikawa Pocket, distribué dans 43 pays et régions, il a déjà dépassé les cinq millions de téléchargements.



Des produits dérivés des Chiikawa en collaboration avec les Dodgers de Los Angeles

Malgré ce nouveau sacre, Kawakami Yôichi, président de la société Spiral Cute, qui gère la licence, voit encore plus grand : « En Asie de l’Est, Chiikawa est parfois encore plus populaire qu’au Japon. Nous souhaitons continuer à relever de nouveaux défis, notamment avec le long métrage qui sortira au cinéma en juillet. »

Tamagotchi et Monchhichi (Kiki) : deux icônes qui séduisent une nouvelle génération

Les récompenses « Personnage et licence », la deuxième distinction la plus prestigieuse de la cérémonie, ont été attribuées à Tamagotchi et Monchhichi (connu sous le nom de Kiki en France), deux personnages qui, après avoir traversé les décennies, connaissent aujourd’hui un véritable regain de popularité.

Lancé par Bandai en 1996, Tamagotchi est l’animal de compagnie virtuel qui avait provoqué une véritable frénésie à la fin des années 1990. En 2023, une nouvelle version permettant de jouer dans le métavers a attiré une nouvelle génération d’utilisateurs. Les ventes cumulées ont désormais franchi le cap des 100 millions d’exemplaires, dont plus de la moitié à l’étranger, principalement en Europe et aux États-Unis. Au Japon, des collaborations avec des séries d’animation populaires et des groupes d’idoles, ainsi que des initiatives comme la boutique immersive Tamagotchi Factory, à Shibuya, ou l’exposition itinérante organisée pour son 30e anniversaire, ont également contribué à relancer son succès.



Tamagotchi Paradise, disponible depuis 2025



La mascotte principale, Mametchi, et son nouveau compagnon, Myâtochi

De son côté, Monchhichi, la célèbre peluche créée par Sekiguchi en 1974, avait conquis les enfants grâce à son apparence attendrissante inspirée d’un bébé singe, avant d’être exportée notamment en France sous le nom de Kiki. Après une baisse de popularité dans les années 1980, qui avait même conduit à l’arrêt temporaire de sa commercialisation, la marque connaît aujourd’hui une seconde jeunesse. Des porte-clés et accessoires pour sacs sont devenus viraux sur les réseaux sociaux en Thaïlande et en Corée du Sud auprès de la génération Z, avant que cette mode ne revienne au Japon. Plus d’un demi-siècle après sa création, Monchhichi totalise désormais 70 millions d’exemplaires vendus et continue de séduire le public à travers le monde.



La mythique peluche Monchhichi et quelques produits dérivés, comme les autocollants « gonflés ».



Monchhichi a été estimé comme un bel exemple de « propriété intellectuelle qui a pu être relancée ».

Lors de la cérémonie, Myaku-Myaku, la mascotte officielle de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, était également présente après avoir reçu le Prix spécial du jury.

La réunion sur scène de ces personnages emblématiques, issus de différentes générations, a offert un moment particulièrement apprécié du public et largement partagé sur les réseaux sociaux.



La mascotte Myaku-Myaku a permis aux produits de licence de l’Expo universelle d’Osaka de dépasser les 120 milliards de yens (650 millions d’euros) de bénéfices.

Les gagnants du Grand prix des personnages (Nihon character taishô) au fil des éditions

2016 Osomatsu-san (Comité de production de Osomatsu-san)

2017 Pokémon (The Pokémon Company)

2018 Saga Moi, moche et méchant

2019 Sumikko Gurashi (San-X)

2020 La série animée Demon Slayer (Aniplex)

2021 Le film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le train de l’infini ) (Comité de production du film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le train de l’infini )

2022 Chiikawa (Spiral Cute)

2023 One Piece (Toei Animation)

2024 Chiikawa (Spiral Cute)

2025 Chiikawa (Spiral Cute)

2026 Chiikawa (Spiral Cute)

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)