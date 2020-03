Voyage à travers les cerisiers du Japon

Les 100 plus belles floraisons de cerisiers du Japon: la vallée de Kamagatani (Gifu)

Kamagatani signifie « la vallée de brume » en japonais. Cette appellation vient du fait que lorsque les cerisiers sont en pleine floraison, le ravin semble être entouré d’une brume rose. La zone comprend de nombreuses variétés d’arbres qui prolifèrent naturellement. En plus d’avoir été désigné « Monument naturel » par le gouvernement japonais en 1928, le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).