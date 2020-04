Classement 2020 des races de chiens préférés des Japonais : les petites tailles ont toujours la cote

Tout le monde le sait, les Japonais ont un faible pour tous les animaux de petite taille. Ainsi, les caniches miniatures, chihuahuas et races mixtes représentent la moitié des compagnons à quatre pattes de l’Archipel.

Pour la onzième année consécutive, place encore à tout ce qui est « kawaii » : les caniches miniatures ont la cote puisqu’ils sont en première place du classement 2020 des races de chiens les plus populaires (établi par la compagnie d'assurance pour animaux Anicom). Les dix premières races, qui représentaient la majorité de celles en lice, étaient des chiens miniatures ou de petite taille, et les trois premières d’entre elles étaient des caniches miniatures, des chihuahuas et des races mixtes (moins de 10 kg). Ces trois races représentaient la moitié des chiens retenus pour le classement.

Les chiens de plus grande taille étaient moins bien classées, même s’ils faisaient toujours partie du top 20. Ainsi on retrouve le golden retriever à la 14e place suivi du labrador à la 15e place. Le chien Akita, lui, n’arrive qu’en 29e position.

Chaque race a son alimentation spécifique, ses produits récommandés, et même ses propres groupes de réseaux sociaux ! Les propriétaires un peu perdus peuvent alors demander des conseils pratiques et partager leurs inquiétudes concernant leurs compagnons à quatre pattes. De véritables mines d’or, ces groupes permettent également de rassurer leurs futurs maîtres, amenant davantage de personnes encore à les préférer comme animaux de compagnie par rapport à d’autres races.

Race de chien Pourcentage 1 Caniche miniature 20,7 % 2 Chihuahua 15,7 % 3 Mixte (moins de 10 kg) 12,0 % 4 Shiba 8,5 % 5 Teckel miniature 5,7 % 6 Loulou de Poméranie 5,2 % 7 Schnauzer miniature 3,5 % 8 Yorkshire terrier 2,7 % 9 Bouledogue français 2,6 % 10 Shih tzu 2,3 %

Source : graphique créé par Nippon.com à partir de données du Classement 2020 des races canines les plus populaires selon Anicom

En 2017, l'espérance de vie des chiens couverts par l'assurance Anicom était de 14 ans en moyenne. Les progrès des soins médicaux vétérinaires et une alimentation meilleure ont progressivement contribué à un rallongement de l’espérance de vie du meilleur ami de l’homme. Les chiens de petite taille ou miniatures vivent en moyenne trois ans de plus que leurs homologues plus imposants, un facteur qui pourrait en partie expliquer leur popularité. Les animaux domestiques font pleinement partie de la famille, donc, quoi de plus normal pour leurs maîtres de vouloir passer le plus de temps possible à leurs côtés.

Race de chien Espérance de vie Caniche miniature 15,2 ans Chihuahua 13,8 ans Mixte (moins de 10 kg) 14,6 ans Shiba 14,6 ans Beagle 13,3 ans Golden retriever 11 ans Labrador retriever 13,1 ans Bouvier bernois 9,3 ans

Source : graphique créé par Nippon.com à partir de données du Livre blanc sur les animaux de compagnie d’Anicom (2019)

Cependant, les dépenses médicales ont tendance à augmenter avec l'âge du chien. Donc plus son espérance de vie est longue, plus sa santé tiendra une part importante dans le budget. Mieux vaut donc voir au-delà du chiot adorable et se préparer au fait que cette petite boule de poils aura elle aussi sa part de dépenses importantes...

(Photos : Pakutaso)