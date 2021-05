L’archipel des Tokara : paysages volcaniques, barrières de corail et dieux masqués

L’archipel des Tokara (préfecture de Kagoshima) s’étend entre les îles Yakushima et Amami Ôshima, dans les eaux de l’extrême sud-ouest du Japon, et se compose de sept îles habitées et cinq inhabitées.

Plusieurs théories tentent d’expliquer l’origine du nom inhabituel de ce groupe d’îles. L’une d’entre elles prétend que Tokara est une dérivation du mot tohara, terme signifiant « océan » dans les régions d’Okinawa et d’Amami, et une autre dit que le nom serait dérivé du mot d’origine ainoüe tokap, signifiant « poitrine ». Cette appellation pourrait également venir du nom de l’une de ses îles, celle de Takara, avec le terme takara qui signifie « trésor ». Bien que les experts n’arrivent pas à se mettre d’accord sur cette question, ce manque de certitude quant à l’origine du nom ajoute encore à la mystérieuse aura de ces îles.

Situé à proximité de l’île de Kyûshû au nord et d’Okinawa au sud, l’archipel des Tokara a historiquement bénéficié de l’influence des cultures de Yamato (une grande partie du territoire japonais entre le IIIe et le VIIIe siècle) et du royaume des Ryûkyû. Selon une légende populaire, des membres du clan Taira ont fui vers ces îles suite à leur défaite contre le clan rival Minamoto lors de la bataille de Dan-no-ura en 1185. Certaines grottes et des sites historiques auraient ainsi été les les lieux depuis lesquels les Taira faisaient le guet dans la crainte d’une poursuite de leurs adversaires.

Île Kuchinoshima

Située à la pointe nord de l’archipel des Tokara, l’île Kuchinoshima est le premier arrêt du ferry local qui relie le groupe d’îles à la partie continentale de la préfecture de Kagoshima, à près de six heures de distance.

Le paysage le plus marquant est formé par le mont Maedake, qui s’élève au centre de l’île, entouré d’une forêt vierge. La source thermale de Seranma est particulièrement appréciée des habitants, et il est possible d’observer des élevages en plein air de bœufs de la variété Japaneses black (kuroge wagyû).





Île Nakanoshima

L’île Nakanoshima est à la fois la plus vaste et la plus habitée de l’archipel des Tokara. Le mont Otake domine la partie la plus au nord de l’île. Avec ses 979 mètres de hauteur, c’est le pic le plus élevé des Tokara. Il est souvent comparé au mont Fuji pour sa splendeur.





Île de Suwanose

Le volcan de cette île, haut de 799 mètres, est également appelé mont Otake. Il est connu pour son haut niveau d’activité, et de petites éruptions ont encore lieu de nos jours. Une éruption majeure en 1813 a obligé les résidents à abandonner le lieu. C’est lors de l’ère Meiji (1868-1912) que de nouveaux arrivants, venus d’Amami Ôshima, ont commencé à peupler cette île de nouveau.