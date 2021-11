De la sauce soja sur les œufs au plat ? Gros plan sur les habitudes des Japonais

Japan Data

Facile à préparer, un œuf sur le plat est un choix populaire pour le petit-déjeuner au Japon. Nous allons voir que les préférences d’assaisonnement et d’accompagnement pourraient nous sembler quelque peu originales.

Kewpie, un fabricant japonais de produits alimentaires bien connu pour sa mayonnaise, ses vinaigrettes et ses sauces pour pâtes, a mené une enquête sur les attitudes de consommation des œufs auprès de 2 060 hommes et femmes âgés de 20 à 70 ans dans tout le pays, en leur demandant quel était leur plat d'œufs préféré. La réponse la plus fréquente est « l'œuf au plat » avec 69,7 %. « l'œuf dur » et « le riz frit (avec des œufs) » suivent avec respectivement 66,5 % et 64,8 %.

Parmi les consommateurs d’œufs sur le plat, l’option « frit d’un seul côté » réunis plus de 80 % des préférences, avec « d’un seul côté et mi-cuit » choisie à elle seule par 70,5 % des votes, et « d’un seul côté et bien cuit » par 14,1 %. Avec la répartition régionale, l’œuf sur le plat « d’un seul côté et mi-cuit » est encore plus dominant dans le Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes) où il atteint 75,6 % des opinions.

La sauce soja est l’assaisonnement de loin le plus populaire pour les œufs sur le plat, 59,4 % des répondants la préférant salée comme il faut, qui arrive en deuxième position avec 28,5 %. La sauce soja est particulièrement populaire dans le nord du Japon, avec 67,7 % des réponses sur l’île de Hokkaidô et 78,0 % dans le Tôhoku (nord-est). Le riz est l’accompagnement le plus populaire pour un œuf sur le plat (64 %), plus de 20 points devant le pain (42,8 %).

La Commission internationale de l'œuf (CEI) a annoncé que la consommation annuelle avait été de 340 œufs par habitant au Japon en 2020, soit une augmentation de deux œufs par rapport à l’année précédente. Pour de nombreux Japonais amateurs d'œufs qui en mangent un par jour, l’œuf sur le plat est considéré comme un plat de cuisine japonaise. (Voir notre article : Les Japonais adorent les œufs : une consommation toujours forte grâce à des prix stables pendant 50 ans)

