Usage criminel des armes à feu au Japon : 10 incidents et 1 mort en 2021

Au Japon, où l’accès et la possession des armes à feu sont strictement réglementés, le nombre d’affaires criminelles (hors bandes criminelles organisées) est extrêmement réduit. L’attaque contre l’ancien Premier ministre Abe Shinzô était tout à fait inhabituelle et choquante pour la population.

Le 8 juillet 2022, un incident sans précédent s’est produit dans la ville de Nara, au Japon, où l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, dirigeant la principale faction du Parti Libéral- Démocrate a été abattu en plein jour alors qu’il faisait campagne dans le cadre de l’élection de la Chambre des conseillers (la Chambre haute du Parlement).

Les affaires ou incidents liés à des armes à feu au Japon sont extrêmement rares, et l’on compte moins d’une poignée d’attentats et d’attaques terroristes contre des hommes politiques au cours des 20 dernières années. (Voir notre article : Les principaux attentats contre des personnalités politiques japonaises depuis la fin de la guerre)

Selon l’Agence nationale de la Police, 10 incidents impliquant des armes à feu ont été enregistrées en 2021. Parmi ceux-ci, seuls deux incidents dans lesquels des coups de feu ont été effectivement tirés n’impliquait pas les gangs du crime organisé. Le nombre total de décès et de blessures résultant de ces drames est de 5, à savoir 1 mort et 4 blessés.

Durant les cinq dernières années, à savoir depuis 2017, on compte environ 10 à 20 affaires impliquant des armes à feu par an. Le nombre de victimes est nettement inférieur à celui des pays occidentaux, entre 3 et 12 victimes au total (morts et blessés) les années les plus fortes.

Le nombre d’armes à feu saisies par la police en 2021 était de 295. Si l’on considère les cinq dernières années, le nombre de saisies reste au niveau de 300-400 armes par an.

Incidents impliquant des armes à feu (2017-2021)

Année Nombre de cas

(lié à des groupes criminels organisés) Nombre de morts Nombre de blessés 2017 22(13) 3 5 2018 8(4) 2 1 2019 13(10) 4 8 2020 17(14) 4 5 2021 10(8) 1 4

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’Agence nationale de la Police

Le nombre de personnes arrêtées par la police en 2021 pour avoir enfreint la loi sur les armes à feu en détenant une arme de poing ou de pièces détachées a été de 78 dans tout le pays. Parmi ceux-ci, 29 étaient liés à des organisations criminelles. Le nombre de cas de contrebande de pistolets ou de pièces était de 2 en 2021. Un seul pistolet a été saisi.

(Photo de titre : une unité d’armes à feu du département de la police métropolitaine lors d’un exercice d’entraînement antiterroriste au siège de la Banque du Japon à Nihonbashi Hongokuchô, à Tokyo, en juin 2017. Jiji Press)