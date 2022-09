Les Japonais préfèrent les « onigiri » achetés aux magasins à ceux faits maison

Japan Data

Une étude a révélé qu’un Japonais sur deux mangeait principalement les boulettes de riz (onigiri) qu’il avait achetées plutôt que celles qu’il avait préparées lui-même. Et quelle est la garniture préférée des consommateurs ?

Se préparer des onigiri est relativement simple, mais récemment au Japon, nombreux sont ceux qui préfèrent aller à l’extérieur pour acheter leur boulette de riz.

Des enquêtes menées depuis juillet 2008 par la société de recherche MyVoice Communications auprès de quelque 10 000 répondants au Japon a montré que si 35,3 % d’entre eux faisaient leurs onigiri à la maison. La majorité, avec 50,8 %, a répondu manger principalement les onigiri qu’ils avaient achetés. Les hommes notamment, avec plus de 60 %, préféraient les acheter plutôt que de les faire eux-mêmes.

Avec 49,1 %, près de la moitié des personnes interrogées a répondu que lorsqu’elles préparaient des onigiri, elles mettaient le riz dans un film alimentaire pour lui donner forme. En comparaison de la dernière enquête de 2018, le pourcentage des personnes formant le riz à mains nues a baissé à moins de 30 %. Ceux qui préparent des onigirazu, qui sont tout simplement du riz avec les ingrédients de la garniture placés sur une feuille d’algue nori, et pliés sans donner de forme, ont constitué 3 % de l’ensemble.

Interrogés sur la fréquence à laquelle ils mangeaient des onigiri, 30,2 % des répondants ont déclaré « moins d’une fois par mois » et 21,6 % « deux à trois fois par mois ». Moins de 30 % mangent des onigiri plus d’une ou deux fois par semaine. Par rapport aux résultats des études précédentes, ceci indique que les gens mangent moins souvent ces boulettes de riz, avec un plus grand nombre de répondants déclarant en manger « moins d’une fois par mois » ou ne pas en manger du tout.

Une écrasante majorité de personnes interrogées, avec 65,9 %, a répondu aimer le saumon comme garniture (plusieurs réponses possibles). Pour environ 40 % des répondants, l’algue konbu, le thon mayonnaise, la rogue de cabillaud pimentée karashi mentaiko, les prunes fermentées umeboshi et la rogue de cabillaud salée tarako ont été des garnitures préférées. On a également remarqué des différences de goût selon les régions, avec le tarako et les œufs de saumon ikura étant des garnitures populaires dans l’est du Japon, sans l’être autant dans l’ouest du pays.

(Photo de titre : Pixta)