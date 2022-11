Plus un seul joueur de foot au palmarès des sportifs préférés au Japon

Japan Data

Ohtani Shôhei, le joueur de baseball intervenant pendant la saison 2022 dans les ligues majeures aux États-Unis comme lanceur et batteur, se classe largement en tête du palmarès des sportifs préférés des Japonais. Mais les joueurs de football ont disparu du classement...

En juin et juillet 2022, la Fondation Sasakawa pour le sport a mené auprès de 2 237 personnes une enquête sur leurs sportifs préférés.

En tête, le joueur de baseball Ohtani Shôhei a obtenu 29,1 % des voix, avec un écart considérable par rapport à la seconde place, occupée par le patineur artistique Hanyû Yuzuru (5,5 %) et le joueur de baseball Ichirô (3,2 %).

Le palmarès par génération met Hanyû Yuzuru en première place pour les jeunes de 18 et 19 ans, avec en seconde position Ohtani qui reprend toutefois la tête pour toutes les classes d’âge à partir de la vingtaine. Les cinquantenaires, sexagénaires, septuagénaires et plus ont notamment affiché leur soutien indéfectible avec plus de 35 %.

Cette enquête est effectuée une fois tous les deux ans depuis 1992. À partir de 2012, Ichirô et la patineuse artistique Asada Mao ont figuré six fois parmi les dix premiers et continuent à être appréciés même après s’être retiré de la compétition. En 2022, le boxeur Inoue Naoya, le joueur de volley-ball d’Allianz Milano (Italie) Ishikawa Yûki et le combattant de MMA Nasukawa Tenshin (MMA) se sont placés pour la première fois dans les dix premiers.

Présents sans faillir jusqu’à maintenant dans ce palmarès, nous voici sans un seul joueur de football pour cette année... En raison principalement de l’absence de star incontestée parmi les jeunes joueurs, et d’une popularité partagée par les joueurs japonais de plus en plus nombreux dans les clubs étrangers. Le fait que cette enquête ait été menée avant la Coupe du monde de football, qui aura lieu cette année en novembre (et non pas en juin juillet comme habituellement), y est peut-être aussi pour quelque chose.

Sportifs préférés % Ohtani Shôhei (baseball) 29,1 Hanyû Yuzuru (patinage artistique) 5,5 Suzuki Ichirô (baseball) 3,2 Inoue Naoya (boxing) 2,6 Matsuyama Hideki (golf) 2,2 Ishikawa Yûki (volley-ball) 1,5 Asada Mao (patinage artistique) 1,4 Osaka Naomi (tennis) 1,1 Sakamoto Hayato (baseball) 1,0 Nasukawa Tenshin (MMA) 1,0

Source : tableau de Nippon.com d’après l’enquête de la Fondation Sasakawa pour le sport

Sportifs préférés des femmes % Sportifs préférés des hommes % Ohtani Shôhei 28,3 Ohtani Shôhei 29,9 Hanyû Yuzuru 10,9 Ichirô 4,1 Asada Mao 3,0 Inoue Naoya 3,9 Ishikawa Yûki 2,6 Matsuyama Hideki 3,8 Suzuki Ichirô 2,2 Nagashima Shigeo (baseball) 1,5

Source : tableau de Nippon.com d’après l’enquête de la Fondation Sasakawa pour le sport

Joueurs de football dans les classements précédents

Année Joueurs (rang) 2008 Nakata Hidetoshi (10e), Hasebe Makoto (10e) 2010 Nakamura Shunsuke (9e) 2012 Kagawa Shinji (4e), Sawa Homare (5e), Honda Keisuke (7e) 2014 Honda Keisuke (5e), Kagawa Shinji (6e), Nagatomo Yûto (10e) 2016 Honda Keisuke (9e) 2018 Honda Keisuke (6e), Hasebe Makoto (8e) 2020 Lionel Messi (10e)

Source : tableau de Nippon.com d’après l’enquête de la Fondation Sasakawa pour le sport

(Photo de titre : le joueur de baseball de Los Angeles Angels Ohtani Shôhei, le 2 octobre 2022. Jiji Press)