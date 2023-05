Quels sont les plats japonais préférés des touristes étrangers ?

Japan Data

Les touristes internationaux désireux de déguster la cuisine japonaise ont très probablement apprécié les sushis, selon une enquête menée auprès de 1 200 personnes venues au Japon durant la dernière décennie. Deux personnes sur trois ont mangé ce mets emblématique lorsqu’elles séjournaient dans le pays.

Une étude récente, destinée aux personnes ayant visité le Japon durant les dix dernières années, a montré que les sushis étaient le plat japonais ayant le plus grand attrait pour les touristes étrangers.

Les 1 200 répondants, originaires de France, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine et de Corée du Sud, ont été interrogés pour savoir quelle sorte de cuisine japonaise ils avaient mangé pendant leur séjour dans le pays. La réponse la plus commune a été « les sushis » avec 68,3 %, suivie par « la tempura » avec 47,2 % et « les steaks/yakiniku (barbecue coréen) avec 46,9 %.

À la question sur le plat japonais le plus délicieux qu’ils avaient mangé, les personnes interrogées ont encore une fois placé les sushis en tête, avec 19,4 %, suivis par les steaks/yakiniku avec 9,2 %, le sukiyaki (légumes et viandes émincés cuits dans un bouillon de soja) avec 8,0 % et l’anguille unagi à 7,4 %.

Par pays, les personnes venant des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Corée du Sud ont classé les sushis au plus haut rang, alors que les personnes originaires de Chine ont été les seules à mettre l’anguille unagi à la première place avec 11,7 % devant les sushis à 7,0 %.

Les répondants ont également été interrogés pour savoir ce qui les avait impressionnés lorsqu’ils avaient mangé de la cuisine japonaise, et en ce qui concernait l’étiquette du repas. Plus de la moitié a répondu qu’il s’agissait des phrases prononcées au début et à la fin du repas ; il est en effet de coutume de dire itadakimasu avant de manger et gochisôsama deshita après le repas en guise de remerciement.

Pour ce qui est des choses qui ont surpris ou étonnés les visiteurs à propos de la nourriture japonaise, les réponses les plus courantes ont été « le goût délicieux » (45,7 %), « la beauté de la présentation » (42,7 %) et « le grand choix de plats » (41,8 %). En observant les réponses par pays, les personnes originaires des États-Unis, de Grande-Bretagne et de France ont en général exprimé un haut niveau de surprise et d’étonnement, alors que le pourcentage de celles venant de Chine et de Corée du Sud, où la culture est plus similaire à celle du Japon, a été plus bas.

Un pourcentage élevé de répondants a déclaré que la cuisine japonaise qu’ils avaient mangé au Japon était soit « très différente » soit « plutôt différente » de celle qu’ils avaient mangée dans leur pays, avec 86,7 %. Une ventilation par pays montre que 97,0 % des personnes originaires de Chine ont senti que c’était très différent ou plutôt différent, suivi avec 92,7 % par la France, et relativement plus faible, avec 79,0 % pour la Corée du Sud et 74,0 % pour la Grande-Bretagne.

En réponse à la question de savoir ce qu’ils aimeraient manger s’ils venaient de nouveau en visite au Japon, la toute première réponse a été « les sushis » sans aucune surprise, avec 58,7 %, faisant ainsi la preuve du formidable attrait de ce plat !

(Photo de titre : Pixta)