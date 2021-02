Quand les sushis étaient des mets de restauration rapide au XIXe siècle à Edo

Les origines du sushi tel que nous le connaissons aujourd’hui

Kitagawa Morisada, un écrivain du XIXe siècle, s’est intéressé en son temps aux différences entre l’est et l’ouest de l’Archipel, qu’il a détaillé dans un précieux ouvrage, Morisada Mankô, le « Manuscrit Morisada ». Le thème des sushis est bien sûr abordé. Cependant, si les différences étaient nombreuses et importantes, le sushi, lui au moins, semblait mettre tout le monde d’accord. À Osaka, comme à Kyoto ou encore Edo, les chefs avaient tous la même méthode : ils poussaient le riz vinaigré dans une boîte rectangulaire, y mettaient la garniture, puis enfin apposaient le couvercle. Cette technique, qui porte le nom de hako-zushi (hako signifie « boîte » en japonais) est toujours abondamment utilisée à Osaka et à Kyoto.

À partir du début du XIXe siècle cependant, soit 50 ou 60 ans avant l’ouvrage de Kitagawa Morisada, dans la capitale, le hako-zushi avait laissé la place au nigiri-zushi, la forme la plus connue désormais dans le monde entier. Les chefs façonnent les sushis en les pressant dans leurs mains pour leur donner la forme qu’ils souhaitent.



La technique hako-zushi utilisée à l’époque de Kitagawa Morisada n’a guère évolué depuis. La garniture est posée sur du riz vinaigré, un couvercle est posé dessus, puis le tout est pressé à la main ou à l’aide d’un poids. Illustration extraite du Morisada mankô (« Encyclopédie de Morisada », image avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète).





Dans le « Manuscrit Morisada », on peut ainsi voir des illustrations de nigiri-zushi à la mode d’Edo tels que des sushis tamagoyaki (omelette roulée posée sur du riz vinaigré), des shirauo (blanchaille), des sashimis de thon, des kohada (alose à gésier konoshiro), des congres (anago) ou encore des crevettes. Ainsi, le nigiri-zushi ressemble à s’y méprendre aux différents sushis à la mode d’Edo (Edo-mae) tels que nous les connaissons aujourd’hui.

Toutefois, si pendant l’époque d’Edo (1603-1868), les zones de pêche étaient jadis fertiles au large de Tsukishima, près de la capitale, elles ne le sont guère aujourd’hui. Les nigiri-zushi de blanchaille (shirauo) se sont donc faits de plus en plus rares. Le shogun Tokugawa Ieyasu était par ailleurs particulièrement friand de ce type de sushi.

Un sushi classique coûtait 8 mon, soit moins de 100 yens (80 centimes d’euros), et 16 mon pour un sushi de type tamagoyaki. Aujourd’hui, dans de nombreux restaurants de sushi servis sur tapis roulant (kaiten-zushi), une paire de sushis coûte en moyenne 100 yens. Ils étaient donc à cette époque un peu plus chers que maintenant, tout en restant somme toute abordables. Le tamagoyaki, lui, figurait parmi le types de sushi les plus onéreux. À l’époque, il coûtait deux fois plus cher car les œufs étaient un produit de luxe qui coûtait entre 7 et 20 mon.

Le nigiri-zushi est né entre les mains du chef sushi Hanaya Yohei, il y a environ 200 ans. Dans un de ses ouvrages, Kitagawa Morisada s’est intéressé à son célèbre restaurant Yohei-zushi situé dans le quartier de Ryôgoku.

L’établissement a vu son nombre de clients baisser après le Grand tremblement de terre du Kantô, en 1923, ce qui ne l’a pas empêché de conserver une bonne réputation jusqu’en 1930, année de sa fermeture. Dans un de ses ouvrages paru en 1883, Kitagawa Morisada fait notamment l’éloge des sushis aux crevettes, du sushi tamagoyaki et du datemaki (omelette roulée sucrée à base de pâte de poisson) de l’enseigne.

À l’époque de leur création, les sushis de poisson kohada étaient rendus plus fermes en les trempant dans le vinaigre pour être conservés dans des boîtes de transport en bois appelées okamochi, pour être vendus dans les rues la nuit. Là aussi, il y avait des différences d’une ville à une autre ; si à Kyoto et à Osaka, les nigiri-zushi contenaient souvent du maquereau, à Edo, on préférait le kohada, plus petit et donc plus facile à manger. Et le kohada a tout de suite su enchanter les papilles des habitants d’Edo. On trouvera également plus tard des sushis de blanchaille fraîche, de crevettes et de congre. Devant le succès rencontré, le chef Hanaya décida tout d’abord d’établir un stand de nourriture yatai, pour enfin ouvrir son restaurant, en 1824, dans le quartier de Ryôgoku.

Et le sushi, c’est sacré pour le quartier de Ryôgoku. Un panneau est même là pour vous rappeler fièrement que c’est ici que les premiers sushis « à la mode d’Edo » ont vu le jour.