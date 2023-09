Le nombre de résidents étrangers a augmenté dans toutes les régions du Japon

Japan Data

Au Japon en 2022, le nombre de citoyens japonais a diminué et le nombre de résidents étrangers a augmenté dans toutes les préfectures.

Selon une étude publiée par le ministère des Affaires intérieures et des Communications, sur la base des données du recensement, le Japon comptait 125 416 877 habitants à la fin de l’année 2022, soit une baisse de 0,41 % par rapport à l’année précédente.

Le nombre de citoyens de nationalité japonaise était de 122 423 038, soit une diminution de 800 523 personnes (- 0,65 %) par rapport à 2021. Cette baisse est bien plus importante que celle relevée cette année-là, où l’on comptait déjà un déficit de 619 000 personnes.

Ces chiffres témoignent d’une accélération du déclin démographique. Sur 14 années consécutives depuis 2009, le nombre de citoyens de nationalité japonaise est en constante régression. C’est la première fois depuis 1972 (année du premier recensement) que le nombre d’habitants baisse régulièrement dans toutes les préfectures. Un total de 771 801 Japonais sont nés en 2022, marquant un déficit record pour la septième année consécutive. Le déclin démographique naturel (calculé en soustrayant le nombre de naissances au nombre de décès) a augmenté, le déficit est désormais de 793 324 personnes.

Dans le même temps, le Japon comptait 2 993 839 résidents n’ayant pas la nationalité japonaise, soit une augmentation de 289 498 personnes (10,70 %) par rapport à 2021. Cette augmentation est notamment due à l’assouplissement des mesures à l’entrée du territoire, la pandémie de Covid-19 ayant temporairement conduit au durcissement des conditions d’entrée.

Sur l’Archipel, le nombre de résidents n’ayant pas la nationalité japonaise a augmenté dans toutes les préfectures, un chiffre record depuis 2013, année de la première enquête.

La préfecture la plus peuplée du Japon est Tokyo, avec 13 841 665 habitants, suivie de Kanagawa, avec 9 212 003 habitants et d’Osaka, avec 8 784 421 habitants. La préfecture la moins peuplée de l’archipel est Tottori, avec seulement 546 558 habitants, soit un vingt-cinquième du nombre de Tokyoïtes.

Le nombre total de personnes habitant dans les trois principales zones métropolitaines de Tokyo, Osaka et Nagoya était de 66 083 144 personnes (non-Japonais compris). Ce chiffre est en baisse pour la troisième année consécutive, mais il représente toujours 52,7 % de la population totale. Les résidents n’ayant pas la nationalité japonaise se concentrent toujours plus dans les zones métropolitaines, ils représentent 52,6 % de la population totale vivant dans les préfectures de Tokyo, Aichi, Osaka, Kanagawa et Saitama.

Tokyo est la seule préfecture dont la population a augmenté en 2022 et ce grâce à l’apport de 63 231 résidents n’ayant pas la nationalité japonaise, ce gain a permis de combler le déficit de 16 499 personnes de nationalité japonaise.

Préfectures les plus peuplées et les moins peuplées (toutes nationalités comprises)

Tokyo 13 841 665 Tottori 546 558 Kanagawa 9 212 003 Shimane 658 809 Osaka 8 784 421 Kôchi 684 964 Aichi 7 512 703 Tokushima 718 879 Saitama 7 381 035 Fukui 759 777 Chiba 6 310 075 Saga 806 877 Hyôgo 5 459 867 Yamanashi 812 615 Hokkaidô 5 139 913 Wakayama 924 469 Fukuoka 5 104 921 Akita 941 021 Shizuoka 3 633 773 Kagawa 956 787

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Préfectures ayant le plus grand nombre (et le plus petit nombre) de résidents n’ayant pas la nationalité japonaise

Tokyo 581 112 Akita 4 512 Aichi 278 116 Tottori 4 971 Osaka 267 918 Kôchi 5 195 Kanagawa 239 301 Aomori 6 575 Saitama 208 334 Tokushima 6 894 Chiba 178 370 Saga 7 785 Hyôgo 120 965 Wakayama 7 872 Shizuoka 103 026 Yamagata 7 952 Fukuoka 88 051 Miyazaki 8 159 Ibaraki 79 570 Iwate 8 231

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

(Photo de titre : Pixta)