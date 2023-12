Japan Data

Un bain chaud tous les jours en hiver pour plus de la moitié des Japonais

Selon une étude, en hiver, plus de la moitié des Japonais prennent un bain tous les jours. Combien de temps et à quelle fréquence ? Et à quelle température ? Quelles sont les régions où les habitants en sont les plus adeptes ? Regardons les résultats.

