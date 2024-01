2024, l’année du dragon : combien de Japonais sont nés sous ce signe du zodiaque ?

Japan Data

L’année 2024 étant celle du dragon, on se pose la question : combien de Japonais sont nés sous ce signe ? Et quelle est la proportion des autres animaux du zodiaque dans la population nippone ?

L’année 2024 est celle du dragon, si l’on se réfère au cycle des animaux du zodiaque chinois. (Voir notre article : L’année du dragon : un tempérament de feu pour 2024)

Selon les chiffres du Bureau des statistiques du ministère des Affaires intérieures et des Communications, en date du 1er janvier 2024, le Japon comptait 1,05 million d’habitants nés sous le signe du dragon (8,1 % des 124,13 millions de Japonais). Sont concernés 4,88 millions d’hommes et 5,17 millions de femmes (soit 290 000 femmes de plus).

L’âge de la majorité ayant été abaissé à 18 ans le 1er avril 2022, le Japon comptait 1,06 million de personnes majeures (d’au moins 18 ans) en 2023. C’est 60 000 personnes de moins qu’en 2022. Le taux de natalité continue de baisser.

Penchons-nous sur la pyramide des âges des Japonais nés sous le signe du dragon. La palme revient à ceux nés en 1976 (fêtant leur 48 ans en 2024), ils forment le groupe d’âge le plus important (1,8 million). lls sont suivis par ceux nés en 1952 (72 ans) et en 1964 (60 ans), qui comptent chacun 1,63 million de personnes. Avec 1,04 million d’adolescents de 12 ans, le groupe d’âge le plus jeune (nés en 2012), compte 80 000 de personnes de moins que les 1,12 million de seniors nés en 1940 (84 ans).

Pyramide des âges des Japonais nés sous le signe du dragon

Année de naissance / Âge Nombre de personnes (million) Proportion 2012 / 12 ans 1,04 10,3 % 2000 / 24 ans 1,27 12,7 % 1988 / 36 ans 1,35 13,4 % 1976 / 48 ans 1,80 17,9 % 1964 / 60 ans 1,63 16,2 % 1952 / 72 ans 1,63 16,3 % 1940 / 84 ans 1,12 11,1 % 1928 / 96 ans 0,22 2,2 %

Source : ministère des Affaires intérieures et des Communications

Voyons maintenant la population japonaise par signe du zodiaque. Avec 11,26 millions d’individus, les Japonais nés sous le signe du bœuf sont les plus nombreux. En effet ce groupe compte tant la génération des boomers d’après-guerre que celle du baby-boom récent (1973). Les Japonais nés sous le signe du rat arrivent en 2e position (11,13 millions), le signe du lapin est en 10e position.

Population japonaise par signe du zodiaque

Signe du zodiaque Nombre de personnes (millions) Proportion (classement) Total 124,13 100 % Rat 11,00 8,9 % (2e) Boeuf 11,13 9,0 % (1er) Tigre 10,81 8,7 % (4e) Lapin 10,63 8,6 % (5e) Dragon 10,05 8,1 % (9e) Serpent 10,11 8,1 % (7e) Cheval 9,59 7,7 % (12e) Mouton 10,16 8,2 % (6e) Singe 10,05 8,1 % (9e) Coq 9,69 7,8 % (11e) Chien 10,09 8,1 % (8e) Sanglier 10,83 8,7 % (3e)

Source : ministère des Affaires intérieures et des Communications

(Photo de titre : Pixta)