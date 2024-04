Quels sont les dix sanctuaires préférés des visiteurs étrangers ?

Japan Data

Voici un classement des sanctuaires préférés des touristes étrangers en visite sur l’archipel nippon.

L’entreprise Mov, opératrice du site web Hônichi Labo qui se spécialise dans les activités des visiteurs internationaux au Japon, a analysé les avis en langue étrangère concernant 362 sanctuaires sélectionnés indépendamment à travers tout le pays afin d’établir un classement de leur popularité. L’enquête a été menée du 2 au 15 janvier 2024 avec des données issues de 947 avis postés publiquement sur Google Maps.

Le sanctuaire Fushimi Inari de Kyoto s’est très clairement distingué en tête du classement, grâce à son senbon torii (« les mille portiques ») composé de deux rangées de portiques (torii) rouge vermillon, l’une des plus célèbres images de la ville. Depuis l’époque d’Edo (1603-1868), ces structures sont dédiées aux prières et à l’accomplissement des vœux. Le chiffre n’est pas connu, mais il est dit que plus de 10 000 torii ont été installés sur le mont Inari qui accueille ce sanctuaire.



Le tunnel de portiques du sanctuaire Fushimi Inari, un incontournable lieu touristique de Kyoto.

La deuxième place revient au sanctuaire Meiji, l’un des poumons verts de la capitale nippone. Son accès facile permet d’attirer un nombre conséquent de touristes et de pèlerins. (Voir notre article : Sérénité divine en plein cœur de la mégalopole de Tokyo : comment est née la forêt du sanctuaire Meiji)



Le sanctuaire Meiji

En troisième place, on retrouve le sanctuaire Dazaifu Tenmangû, où le savant, poète et politicien Sugawara no Michizane (845–903) est révéré en tant que divinité de l’apprentissage. On peu y accèder en bus directement depuis l’aéroport international de Fukuoka.



Un taureau sacré garde l’entrée du sanctuaire Dazaifu Tenmangû, en l’honneur de Sugawara no Michizane, dont on dit qu’il est né et décédé lors du « jour du bœuf » (ushi no hi).

Le top 10 des sanctuaires favoris établi à partir des avis en langue anglaise présente un assortiment bien équilibré des plus célèbres destinations touristiques de l’est et de l’ouest de l’Archipel.

Anglais

1 Sanctuaire Fushimi Inari (Kyoto) 2 Sanctuaire Meiji (Tokyo) 3 Sanctuaire Itsukushima (Hiroshima) 4 Sanctuaire Nanba Yasaka (Osaka) 5 Sanctuaire Dazaifu Tenmangû (Fukuoka) 6 Sanctuaire Yasaka (Kyoto) 7 Sanctuaire Hie (Tokyo) 8 Sanctuaire Tôshôgû (Tochigi) 9 Sanctuaire Kanda (Tokyo) 10 Sanctuaire Sumiyoshi (Osaka)

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.



Le portique torii « flottant » du sanctuaire Itsukushima

Pour les avis en chinois traditionnel, c’est le sanctuaire Naminoue d’Okinawa qui remporte le plus grand succès. L’édifice se tient sur les falaises d’un récif corallien surélevé, et il est connu comme possédant un pouvoir de bienfaisance pour les amoureux. Sept des dix lieux de cette liste se situent à l’ouest du Japon.

Chinois traditionnel

1 Sanctuaire Naminoue (Okinawa) 2 Sanctuaire Fushimi Inari (Kyoto) 3 Sanctuaire Nanba Yasaka (Osaka) 4 Sanctuaire Meiji (Tokyo) 5 Sanctuaire Dazaifu Tenmangû (Fukuoka) 6 Sanctuaire Hokkaidô (Hokkaidô) 7 Sanctuaire Kasuga Taisha (Nara) 8 Sanctuaire Heian (Kyoto) 8 Sanctuaire Kushida (Fukuoka) 10 Sanctuaire Atsuta (Aichi)

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.



Le sanctuaire Naminoue

Concerant les préférences des Coréens, on retrouve également sept locations de l’ouest de l’Archipel.

Coréen

1 Sanctuaire Fushimi Inari (Kyoto) 2 Sanctuaire Dazaifu Tenmangû (Fukuoka) 3 Sanctuaire Itsukushima (Hiroshima) 4 Sanctuaire Heian (Kyoto) 5 Sanctuaire Meiji (Tokyo) 6 Sanctuaire Atsuta (Aichi) 7 Sanctuaire Kushida (Fukuoka) 8 Sanctuaire Watazumi (Nagasaki) 9 Sanctuaire Kanda (Tokyo) 10 Sanctuaire Sumiyoshi (Fukuoka)

Source : graphique créé par Nippon.com à partir des données de Mov.



L’impressionnante entrée du sanctuaire Nanba Yasaka a une forme bien particulière.

(Photo de titre : le sanctuaire Fushimi Inari. Toutes les photos : Pixta)