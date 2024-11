Le classement des préfectures et villes japonaises les plus attrayantes

Japan Data

Pour la seizième année consécutive, Hokkaidô est arrivée en tête du classement des préfectures japonaises les plus attrayantes. Regardons également la liste des municipalités populaires auprès des résidents de l’Archipel.

Hokkaidô conserve confortablement sa première place du classement des préfectures les plus attrayantes pour la seizième année consécutive, d’après le sondage effectué par l’Institut Brand Research. La région la plus septentrionale du pays arrive également en tête dans les catégories « tourisme » et « notoriété des marques de produits alimentaires régionaux ».

La préfecture de Kanagawa a gagné deux places (5e) grâce à des villes globalement appréciées comme Yokohama, Hakone, Yokosuka et Chigasaki. Nagano et Shizuoka sont parvenues cette année à figurer dans le top 10.

Plus bas dans la liste, l’ouverture en mars dernier de la ligne de Shinkansen entre Kanazawa et Tsuruga a permis à la préfecture de Fukui de redynamiser son tourisme et de monter dans sept places (31e).

Les 10 préfectures les plus attrayantes (2024)

Rang 2024 (2023) Préfecture Score d’attractivité 2024 (2023) 1 (1) Hokkaidô 70,8 (72,4) 2 (2) Kyoto 55,6 (56,6) 3 (3) Okinawa 49,8 (52,7) 4 (4) Tokyo 48,3 (49,0) 5 (7) Kanagawa 42,6 (39,4) 6 (6) Fukuoka 42,0 (40,4) 7 (5) Osaka 38,3 (43,3) 8 (13) Nagano 34,9 (31,9) 9 (14) Shizuoka 34,6 (30,6) 10 (9) Ishikawa 33,9 (33,4)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research.

Saga a chuté à la toute fin du classement de la liste 2024 (47e), occupée par Ibaraki l’année dernière.

Les sept préfectures qui ferment le classement (2024)

Rang 2024 (2023) Préfecture Score d’attractivité 2024 (2023) 41 (44) Gunma 18,6 (16,3) 42 (42) Tokushima 18,0 (16,6) 43 (42) Yamaguchi 17,3 (16,6) 44 (41) Tottori 16,3 (17,3) 45 (47) Ibaraki 16,0 (13,7) 46 (45) Saitama 15,2 (15,8) 47 (46) Saga 14,9 (13,8)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research.

Concernant le classement des villes les plus attrayantes, Hakodate est arrivé en tête pour la première fois depuis cinq ans. Aux côtés de Sapporo (2e), Otaru (5e) et Furano (10e), quatre municipalités de la préfecture de Hokkaidô sont présentes dans le top 10.

Les municipalités les plus attrayantes (2024)

1 (3) Hakodate * 58,2 (56,6) 2 (1) Sapporo * 57,9 (59,4) 3 (2) Kyoto 52,3 (57,8) 4 (7) Yokohama 51,8 (50,7) 5 (8) Otaru * 50,9 (50,6) 6 (4) Kanazawa 48,8 (53,1) 7 (5) Kamakura 46,9 (52,0) 8 (14) Ishigaki 46,3 (42,8) 9 (6) Kobe 45,2 (51,8) 10 (11) Furano * 45,0 (45,5)

Source : tableau créé par Nippon.com d’après les données de l’enquête de l’Institut Brand Research. Les municipalités de Hokkaidô sont surlignées.

L’Institut Brand Research conduit son enquête tous les ans depuis 2006. Elle compile et quantifie les réponses d’environ 34 000 Japonais à des questions portant sur 1 000 municipalités et sur l’ensemble des 47 préfectures de l’Archipel, évaluant ainsi la notoriété des lieux auprès des sondés, les endroits qu’ils aimeraient visiter ou dans lesquels ils souhaiteraient volontiers résider, et leur évaluation des ressources régionales.

(Photo de titre : deux chênes en hiver à Biratori, à Hokkaidô. Pixta)