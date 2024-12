Solitude des foyers japonais : les projections inquiétantes en 2050

Japan Data

Le terme de « foyer » désigne habituellement une famille et l’endroit où elle habite, mais un nombre croissant de Japonais, surtout s’ils sont seniors, vivent seuls. Les projections sont inquiétantes pour 2050.

Les données de l’Institut national chargé du recensement indiquent que les foyers « solo » devraient représenter 44,3 % de l’ensemble des ménages d’ici 2050. L’Institut actualise ses projections tous les cinq ans sur la base des données du recensement national, et la dernière analyse en date livre ses prévisions pour les 30 années à venir.

En 2020, 21 151 000 des 55 705 000 foyers japonais étaient des foyers solo (38 %). La barre des 40 % était dépassée dans cinq préfectures : Hokkaidô (40,5 %), Tokyo (50,2 %), Kyoto (41,2 %), Osaka (41,8 %) et Fukuoka (40,7 %).

Alors que le nombre total devrait diminuer pour atteindre les 52 607 000 foyers d’ici 2050, le nombre de foyers solo est en hausse et devrait culminer à 23 301 000 sur la même période. Cette croissance concernera tant les grandes métropoles que les zones rurales et les solo représenteront plus de 40 % des foyers dans 27 préfectures, soit plus de la moitié des 47 préfectures que compte le Japon.

Dans un Japon vieillissant, cette hausse des « solo » indique que de plus en plus de seniors vivent seuls. D’ici 2050, il y aura 10 839 000 seniors (65 ans et plus) vivant seuls, un nombre 1,5 fois supérieur à celui de 2020. Ils représenteront plus de 20 % du total, et 7 040 000 d’entre eux auront plus de 75 ans.

Les baby-boomers de deuxième génération (nés au début des années 1970 et issus de la génération du baby-boom de l’immédiat après-guerre) auront 75 ans d’ici 2050. Une grande partie de cette génération est entrée sur le marché du travail après la bulle économique, au début des années 1990, alors que les entreprises recrutaient moins en CDI et qu’augmentait l’intérim. Beaucoup ont donc souffert de l’instabilité de l’emploi et des bas salaires, ce qui a impacté le nombre de mariages et corollairement le taux de natalité. Cette tranche d’âge connaîtra une vieillesse teintée de solitude et dénuée de soutien familial...

(Photo de titre : Pixta)