Les sources thermales les plus prisées au Japon

Se prélasser dans les eaux chaudes d’une source thermale au Japon… un bon moyen de se ressourcer, de relâcher les tensions du corps comme de l’esprit. Et en 2025, ce sont les sources de Kusatsu qui arrivent en tête du classement.

Dans l’édition 2025 des sources thermales (onsen) les plus prisées au Japon, Kusatsu conserve sa première place pour la deuxième année de suite. L’atmosphère du lieu, associé à ses bienfaits thérapeutiques et à la qualité de ses eaux, a su gagner le cœur de nombreux visiteurs. Les quatre premiers rangs du classement demeurent inchangés, mais Beppu vient cette fois de se classer cinquième.

Ce classement a été dressé à partir d’un sondage effectué en 2024 par le Centre de recherche Jalan, spécialisé dans le tourisme domestique. Menée en ligne du 16 au 30 août, cette enquête visait environ 12 600 membres du site de réservation de voyages Jalan.net.

Les participants ont été invités à citer jusqu’à cinq stations thermales qu’ils aimeraient visiter à nouveau. Les réponses diffèrent selon les tranches d’âge ; si Kusatsu rencontre la faveur des personnes âgées de 60 ans et plus, Hakone, en deuxième position du classement, est davantage prisée des jeunes générations.



Yubatake, la source principale de Kusatsu, se situe en plein milieu du bourg. C’est ici que près de 5 800 litres d’eaux de source jaillissent chaque minute le long des fissures de pierres. (Avec l’aimable autorisation de l’association touristique de Kusatsu Onsen)

Dans le « Yubatake » de Kusatsu, où se concentrent et se déposent les sédiments sulfureux de l’eau de source yunohana (littéralement « fleurs d’eau chaude »), les installations ont été modernisées et le paysage urbain amélioré pour plus de praticité.

Par ailleurs, les sources chaudes de Hakone, elles, se sont fait une place de choix auprès des touristes d’Europe et d’Amérique du Nord. Situées entre Tokyo et le mont Fuji, elles sont particulièrement faciles d’accès, une popularité qui a entraîné une hausse des prix ces dernières années.

En un an, Beppu a fait un bond de la septième place à la cinquième place. Et les sources de Dôgo, troisième au classement, a reçu la meilleure évaluation pour son « atmosphère comparable à une ville ».

Les personnes interrogées ont également été invitées à dresser la liste des « stations thermales de leurs rêves », c’est-à-dire celles où elles aimeraient aller un jour (jusqu’à cinq réponses étaient possibles). Et c’est Nyûtô, dans la préfecture d’Akita, qui est arrivée en tête, pour la sixième année de suite. Parmi les 50 premières sources citées, notons les progressions d’Unazuki, dans la préfecture de Toyama, qui a gagné 7 places par rapport au classement de 2024 pour se hisser à la 23e place. De même, celle d’Awara, dans la préfecture de Fukui, a gagné 11 places pour se classer 45e.

Enfin, les participants étaient invités à dresser la liste de leurs « joyaux cachés » où ils étaient déjà allés (jusqu’à cinq réponses étaient possibles). Un classement a été établi en divisant le nombre de recommandations pour chaque « joyau caché » par le nombre de participants ayant visité le lieu. Pour la troisième année consécutive, c’est Nyûtô qui arrive en tête du classement. Matsunoyama, dans la préfecture de Niigata, qui occupait l’année dernière la 10e place, est désormais 4e.

(Photo de titre : le bain extérieur de Sainokawara, à Kusatsu, dans la préfecture de Gunma. Avec l’aimable autorisation de l’Association du tourisme de Kusatsu)