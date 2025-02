Où naissent les futurs PDG nippons ?

Japan Data

Parmi les 47 préfectures du Japon, quelles sont celles qui donnent le plus naissance à des futurs PDG ?

En 2024 et pour la 7e année consécutive, Tokushima arrive en tête du classement des préfectures où naissent le plus de futurs PDG d’entreprise par tête d’habitant. Elle remporte la palme avec un ratio de 1,35 % et les quatre préfectures de l’île de Shikoku — Kagawa (3e), Ehime (5e) et Kochi (10e) — se rangent dans les dix premiers. Ces données émanent de la Tokyo Shôkô Research.

Dans le top 10 se trouvent également quatre préfectures de la région du Tôhoku (nord-est) : Yamagata (2e), Akita (4e), Aomori (7e) et Fukushima (9e). En revanche, la métropole de Tokyo se fait remarquer par son très faible ratio au niveau national (42e). Saitama se classe à la dernière place, puis en remontant le classement, elle est suivie de Chiba (46e) et Kanagawa (45e).

Un analyse de la Tokyo Shôkô Research précise que les préfectures les mieux classées « ont une population en déclin, ce qui explique en grande partie que le ratio leur soit favorable ». De même, la métropole de Tokyo, en bas du classement, est aussi l’une des plus peuplées, car la mégalopole est un pôle attractif et suscite des exodes au détriment notamment d’autres préfectures.

Sur les 47 préfectures, Okinawa est la seule à garder massivement (90 %) ses PDG actifs dans leur région de naissance. Notre analyste poursuit : « Grâce d’une part à son secteur du tourisme, du BTP et aux bases militaires américaines, mais aussi par son éloignement géographique, Okinawa est un peu à part. La région permet un fort enracinement local de son élite entrepreneuriale. »

(Photo de titre : Pixta)