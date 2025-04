Le top 10 des préfectures où les Japonais souhaitent déménager

Japan Data

La province continue de séduire les foules. Au classement des meilleurs lieux où déménager, en 2024, la préfecture de Gunma décroche pour la première fois la première place. Première pendant quatre années consécutives jusqu’en 2023, la préfecture de Shizuoka est arrivée deuxième.

Le Furusato Kaiki Shien Center (Tokyo), un organisme agréé à but non lucratif centralisant les données sur les déménagements en province, a révélé son classement en février 2025. Le Centre a réalisé une enquête auprès des usagers de ses services et a recueilli 11 782 réponses.

Classement des meilleures préfectures où déménager

Rang Préfecture envisagée après consultation Préfecture envisagée après un séminaire 1 Gunma Gunma 2 Shizuoka Fukushima 3 Tochigi Hiroshima 4 Nagano Nagano 5 Fukuoka Wakayama 6 Hokkaidô Yamaguchi 7 Miyagi Toyama 8 Yamanashi Ehime 9 Fukushima Hokkaidô 10 Yamaguchi Shizuoka

Source : tableau élaboré par Nippon.com’sur la base des données de Furusato Kaiki Shien Center (organisme agréé à but non lucratif).

Classée deuxième en 2023, la préfecture de Gunma gagne une place et finit première.

Elle a pour atout sa proximité avec Tokyo et la richesse de son cadre naturel, et on relève une hausse du nombre de couples dans la vingtaine ou la trentaine souhaitant élever leurs enfants dans un cadre agréable. Les répondants expliquent vouloir passer davantage de temps avec leur famille et avoir du temps pour eux plutôt que d’être submergés par le travail. Ils cherchent également à vivre dans une région relativement moins sujette aux catastrophes naturelles.

En deuxième position, la préfecture de Shizuoka attire les candidats au déménagement avec sa proximité à Tokyo et la douceur de son climat. Comme en 2023, Tochigi arrive troisième. La préfecture de Nagano garde sa quatrième place. Fukuoka se place en cinquième position en gagnant une place. Les autres préfectures à progresser dans le classement sont Fukushima (de 12e positon à 9e), Chiba (de 15e a 13e) et Hyôgo (de 18e à 16e).

Au total, 13 349 personnes ont répondu au sondage réalisé lors de salons organisés pour les candidats au déménagement. Là encore, la préfecture de Gunma arrive première et conserve sa première place. Les préfectures ayant le plus progressé dans le classement sont Fukushima (de 8e à 2e), Hiroshima (de 7e à 3e), Yamaguchi (de 19e à 6e) et Toyama (de 12e à 7e).

En 2024, 61 720 démarches ont été effectuées en prévision d’un déménagement (entretien ou séminaire), ce qui représente 4,1 % de plus qu’en 2023. Un nouveau record a ainsi été battu pour la quatrième année consécutive.

(Photo de titre : Pixta)