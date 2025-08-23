Les billets de 2 000 yens : de l’argent oublié, sauf à Okinawa

Japan Data

Le billet de 2 000 yens, lancé il y a plus de 25 ans au Japon, n’a jamais vraiment trouvé sa place qu’à Okinawa.

Émis au tournant du millénaire

Un quart de siècle s’est écoulé depuis que le Japon a émis, le 19 juillet 2000, le premier billet de 2 000 yens afin de commémorer le sommet d’Okinawa organisé ce même mois. C’était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’une pièce ou un billet japonais affichait le chiffre « 2 » comme valeur faciale, une pratique pourtant courante ailleurs dans le monde.

Malgré les efforts de promotion du ministère des Finances et de la Banque du Japon, ces billets n’ont jamais vraiment séduit le grand public, la plupart des distributeurs automatiques et des machines de vente ne les distribuant ou ne les acceptant pas. Leur circulation a atteint un pic d’environ 510 millions d’exemplaires en août 2004, avant de chuter rapidement. Depuis cet exercice, aucun nouveau billet n’a été imprimé et leur nombre en circulation reste légèrement inférieur à 100 millions, soit seulement 0,6 % de l’ensemble des billets en circulation. Ces coupures sont devenues si rares que beaucoup de Japonais n’en ont jamais vu ou se demandent même si elles peuvent encore servir à payer.

À Okinawa, cependant, la situation est bien différente. Le billet a une signification particulière pour les habitants de la préfecture car il représente Shurei-mon, la porte du château de Shuri, symbole d’Okinawa. Les distributeurs de l’Okinawa Bank et de la Bank of the Ryûkyûs disposent d’un bouton de « priorité aux billets de 2 000 yens » permettant aux clients de retirer ces coupures pour leurs achats quotidiens.



Écran de DAB disposant d’un bouton de priorité, situé au-dessus de l’affichage du montant. (Avec l’aimable autorisation de la Bank of the Ryûkyûs.)

Le verso du billet de 2 000 yens comporte un extrait du grand classique Le Dit du Genji, accompagné d’un portrait de son auteure, Murasaki Shikibu. Cet aspect culturel attire notamment l’intérêt des visiteurs étrangers au Japon.

(Photo de titre : Shurei-mon, la grande porte du château de Shuri figurant sur le billet de 2 000 yens. Jiji)