Prix Ig Nobel 2025 : de nouveaux lauréats japonais pour des recherches farfelues

Prix Ig Nobel 2025 : de nouveaux lauréats japonais pour des recherches farfeluesScience Technologie
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Cette année encore, des scientifiques japonais ont fait partie des lauréats du prix Ig Nobel, dont la cérémonie s’est tenue à Boston le 18 septembre.
L’équipe dirigée par Kojima Tomoki, de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire, a reçu le prix de biologie pour ses recherches sur l’efficacité de la peinture de motifs zébrés sur des bovins noirs pour éloigner les parasites. Les chercheurs ont conclu que les bovins rayés attiraient environ deux fois moins d’insectes suceurs de sang (hématophages) que les bovins non peints. Cette approche pourrait améliorer la santé du bétail en diminuant son stress, mais aussi réduire la nécessité de l’emploi d’insecticides.
Le prix Ig Nobel a été lancé en 1991, par Annals of Improbable Research (AIR), une revue scientifique humoristique américaine, en tant que parodie du prix Nobel. L’appellation même est un jeu de mots avec le terme « ignoble », qui signifie en anglais « infâme », « de basse extraction » ou « manquer d’honneur ».
Le premier lauréat japonais a été désigné l’année suivante, en 1992. La récompense a été remise à une équipe de recherche de l’entreprise de cosmétiques Shiseidô dirigée par Kanda Fujihiro pour ses travaux qui ont permis d’identifier les composés chimiques à l’origine de l’odeur des pieds. À noter que Nakagaki Toshiyuki, qui étudie les organismes unicellulaires connus sous le nom d’« amibes », a reçu le prix à deux reprises et dans deux domaines très différents : en 2008 dans celui des sciences cognitives et en 2010 dans celui de la régulation des transports.
Si de nombreux lauréats se sont distingués dans des domaines scientifiques, l’un d’entre eux a par exemple reçu la prestigieuse récompense en économie en 1997, pour le Tamagotchi et un autre dans celui de la paix en 2002 pour la mise au point d’un traducteur d’aboiements de chiens Bowlingual et un autre en 2004 pour le karaoké.
Les chercheurs japonais se sont pour la plupart distingués en chimie, avec six lauréats. Viennent ensuite la biologie, avec cinq lauréats et la médecine, avec trois lauréats.
Voici une liste des lauréats japonais du prix Ig Nobel. Dans un grand nombre de cas, ils partagent la précieuse récompense avec d’autres scientifiques de nationalité étrangère.
Lauréats japonais du prix Ig Nobel
2025
Biologie
- Kojima Tomoki et son équipe
- Pour les recherches sur l’efficacité des motifs zébrés sur les bovins noirs à repousser les insectes suceurs de sang.
2024
Physiologie
- Takebe Takanori et son équipe
- Pour avoir découvert que de nombreux mammifères sont capables de respirer par l’anus.
2023
Nutrition
- Miyashita Hômei et Nakamura Hiromi
- Pour des expériences visant à comprendre comment des baguettes et des pailles électrifiées peuvent modifier le goût des aliments. (Voir notre article lié)
2022
Ingénierie
- Matsuzaki Gen et son équipe
- Pour essayer de découvrir la manière la plus efficace d’utiliser ses doigts lorsqu’on tourne un bouton.
2021
Cinétique
- Murakami Hisashi, Nishinari Katsuhiro et Nishiyama Yûta
- Pour leurs expériences visant à comprendre pourquoi les piétons entrent parfois en collision entre eux.
2020
Acoustique
- Nishimura Takeshi
- Pour avoir fait mugir une femelle alligator de Chine dans une chambre hermétique remplie d’air enrichi en hélium.
2019
Chimie
- Watanabe Shigeru et son équipe
- Pour avoir évalué le volume total de salive produit en moyenne par jour par un enfant de cinq ans.
2018
Éducation médicale
- Horiuchi Akira
- Pour le rapport médical « Coloscopie en position assise : les enseignements de l’auto-coloscopie ».
2017
Biologie
- Yoshizawa Kazunori et Kamimura Yoshitaka
- Pour leur découverte d’un pénis féminin et d’un vagin masculin sur un insecte dans une grotte.
2016
Perception
- Higashiyama Atsuki
- Pour leur étude sur la façon dont les choses se voient différemment lorsqu’elles sont regardées la tête à l’envers entre ses jambes. (Voir notre article lié)
2015
Médecine
- Kimata Hajime
- Pour avoir mené des expériences sur les bénéfices biomédicaux ou les conséquences biomédicales d’échanges intenses de baisers (et d’autres activités intimes et interpersonnelles).
2014
Physique
- Mabuchi Kiyoshi et son équipe
- Pour avoir évalué la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane, et entre une peau de banane et le sol, lorsqu’une personne marche sur une peau de banane
2013
Chimie
- Imai Shinsuke et son équipe
- Pour avoir découvert que le processus biochimique en raison duquel les oignons font pleurer est encore plus complexe que les scientifiques ne le pensaient.
2013
Médecine
- Niimi Masanori et son équipe
- Pour avoir évalué l’effet de l’opéra sur des souris ayant subi une transplantation cardiaque. (Voir notre article lié)
2012
Acoustique
- Kurihara Kazutaka et Tsukada Kôji
- Pour leur « SpeechJammer », une machine qui perturbe le flot de paroles d’une personne, en lui faisant entendre ses propres mots avec un très léger retard.
2011
Chimie
- Imai Makoto et son équipe
- Pour avoir évalué la densité idéale de wasabi nécessaire pour réveiller des personnes endormies en cas d’urgence, comme lors d’un incendie par exemple, et pour avoir utilisé ces connaissances pour la mise au point d’un détecteur à base de wasabi.
2010
Régulation des transports
- Nakagaki Toshiyuki et son équipe
- Pour avoir utilisé des amibes afin de déterminer les tracés optimaux des voies ferroviaires.
2009
Biologie
- Taguchi Fumiaki
- Pour avoir démontré qu’il est possible de réduire la masse des déchets de cuisine de plus de 90 % grâce à des bactéries extraites des excréments de pandas géants.
2008
Sciences cognitives
- Nakagaki Toshiyuki et son équipe
- Pour avoir découvert que des amibes sont capables de résoudre des énigmes.
2007
Chimie
- Yamamoto Mayu
- Pour avoir mis au point un moyen d’extraire la vanilline (parfum et arôme de la vanille) à partir de bouse de vache.
2005
Nutrition
- Nakamatsu Yoshirô
- Pour avoir photographié et analysé rétrospectivement tous les repas qu’il a consommés pendant 34 ans (et il continue encore à ce jour).
2005
Biologie
- Hayasaka Yôji
- Pour avoir senti et répertorié avec soin les odeurs particulières émises par 131 espèces différentes de grenouilles en état de stress.
2004
Paix
- Inoue Daisuke
- Pour avoir inventé le karaoké, créant ainsi un tout nouveau moyen pour apprendre à se tolérer les uns les autres.
2003
Chimie
- Hirose Yukio
- Pour son étude chimique d’une statue en bronze, dans la ville de Kanazawa, qui n’attire pas les pigeons.
2002
Paix
- Satô Keita, Suzuki Matsumi et Kogure Norio
- Pour avoir promu la paix et l’harmonie entre les espèces en inventant Bowlingual, une machine informatique de traduction automatique entre les chiens et les hommes.
1999
Chimie
- Makino Takeshi
- Pour sa participation au projet S-Check, un spray de détection de l’infidélité que les femmes peuvent appliquer sur les sous-vêtements de leur mari.
1997
Économie
- Maita Aki et Yokoi Akihiro
- Pour avoir fait perdre des millions d’heures de travail avec l’élevage d’animaux de compagnie virtuels Tamagotchi.
1997
Biologie
- Yagyû Takami et son équipe
- Pour avoir mesuré les ondes cérébrales d’individus pendant qu’ils mâchaient différents parfums de chewing-gums.
1996
Biodiversité
- Okamura Chônosuke
- Pour avoir découvert les fossiles de dinosaures, de chevaux, de dragons, de princesses et de plus de 1 000 autres « mini-espèces » éteintes, mesurant toutes moins d’un quart de millimètre de longueur.
1995
Psychologie
- Watanabe Shigeru et son équipe
- Pour avoir appris à des pigeons à distinguer des tableaux de Picasso et de Monet. (Voir notre article lié)
1992
Médecine
- Kanda Fujihiro et son équipe
- Pour leurs travaux de recherche précurseurs sur « l’élucidation des composants chimiques responsables de la mauvaise odeur des pieds », et particulièrement pour leur conclusion selon laquelle ceux qui pensent avoir une odeur de pied en ont une, et ceux qui pensent qu’elles n’en ont pas n’en ont pas.
Données utilisées
- Lauréats de l’Ig Nobel 2025, par Improbable Research
- Études publiées par l’équipe de Kojima Tomoki, par PLOS One.
- Résumé des expérimentations de 2019 (en japonais), par le Centre de recherche agricole d’Aichi
(Photo de titre : Kojima Tomoki de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire [centre] avec Ôishi Kazato de l’Université de Kyoto [gauche] et Satô Say du Centre du recherche sur l’élevage d’Aichi, après avoir reçu le prix Ig Nobel de biologie 2025. Jiji)