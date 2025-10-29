Prix Ig Nobel 2025 : de nouveaux lauréats japonais pour des recherches farfelues

Japan Data

Le prix Ig Nobel récompense les travaux de recherche scientifique qui invitent en même temps à rire et à réfléchir. Et le Japon semble exceller dans ce domaine, avec une consécration pour la 19 e année consécutive. Voyons tous les lauréats.

Cette année encore, des scientifiques japonais ont fait partie des lauréats du prix Ig Nobel, dont la cérémonie s’est tenue à Boston le 18 septembre.

L’équipe dirigée par Kojima Tomoki, de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire, a reçu le prix de biologie pour ses recherches sur l’efficacité de la peinture de motifs zébrés sur des bovins noirs pour éloigner les parasites. Les chercheurs ont conclu que les bovins rayés attiraient environ deux fois moins d’insectes suceurs de sang (hématophages) que les bovins non peints. Cette approche pourrait améliorer la santé du bétail en diminuant son stress, mais aussi réduire la nécessité de l’emploi d’insecticides.



L’un des bovins utilisés durant l’expérience, où des motifs zébrés ont été dessinés. Photo de 2017. (© Centre de recherche agricole d’Aichi)

Le prix Ig Nobel a été lancé en 1991, par Annals of Improbable Research (AIR), une revue scientifique humoristique américaine, en tant que parodie du prix Nobel. L’appellation même est un jeu de mots avec le terme « ignoble », qui signifie en anglais « infâme », « de basse extraction » ou « manquer d’honneur ».

Le premier lauréat japonais a été désigné l’année suivante, en 1992. La récompense a été remise à une équipe de recherche de l’entreprise de cosmétiques Shiseidô dirigée par Kanda Fujihiro pour ses travaux qui ont permis d’identifier les composés chimiques à l’origine de l’odeur des pieds. À noter que Nakagaki Toshiyuki, qui étudie les organismes unicellulaires connus sous le nom d’« amibes », a reçu le prix à deux reprises et dans deux domaines très différents : en 2008 dans celui des sciences cognitives et en 2010 dans celui de la régulation des transports.

Si de nombreux lauréats se sont distingués dans des domaines scientifiques, l’un d’entre eux a par exemple reçu la prestigieuse récompense en économie en 1997, pour le Tamagotchi et un autre dans celui de la paix en 2002 pour la mise au point d’un traducteur d’aboiements de chiens Bowlingual et un autre en 2004 pour le karaoké.

Les chercheurs japonais se sont pour la plupart distingués en chimie, avec six lauréats. Viennent ensuite la biologie, avec cinq lauréats et la médecine, avec trois lauréats.

Voici une liste des lauréats japonais du prix Ig Nobel. Dans un grand nombre de cas, ils partagent la précieuse récompense avec d’autres scientifiques de nationalité étrangère.

Lauréats japonais du prix Ig Nobel

2025

Biologie

Kojima Tomoki et son équipe

Pour les recherches sur l’efficacité des motifs zébrés sur les bovins noirs à repousser les insectes suceurs de sang.

2024

Physiologie

Takebe Takanori et son équipe

Pour avoir découvert que de nombreux mammifères sont capables de respirer par l’anus.

2023

Nutrition

Miyashita Hômei et Nakamura Hiromi

Pour des expériences visant à comprendre comment des baguettes et des pailles électrifiées peuvent modifier le goût des aliments. (Voir notre article lié)

2022

Ingénierie

Matsuzaki Gen et son équipe

Pour essayer de découvrir la manière la plus efficace d’utiliser ses doigts lorsqu’on tourne un bouton.

2021

Cinétique

Murakami Hisashi, Nishinari Katsuhiro et Nishiyama Yûta

Pour leurs expériences visant à comprendre pourquoi les piétons entrent parfois en collision entre eux.

2020

Acoustique

Nishimura Takeshi

Pour avoir fait mugir une femelle alligator de Chine dans une chambre hermétique remplie d’air enrichi en hélium.

2019

Chimie

Watanabe Shigeru et son équipe

Pour avoir évalué le volume total de salive produit en moyenne par jour par un enfant de cinq ans.

2018

Éducation médicale

Horiuchi Akira

Pour le rapport médical « Coloscopie en position assise : les enseignements de l’auto-coloscopie ».

2017

Biologie

Yoshizawa Kazunori et Kamimura Yoshitaka

Pour leur découverte d’un pénis féminin et d’un vagin masculin sur un insecte dans une grotte.

2016

Perception

Higashiyama Atsuki

Pour leur étude sur la façon dont les choses se voient différemment lorsqu’elles sont regardées la tête à l’envers entre ses jambes. (Voir notre article lié)

2015

Médecine

Kimata Hajime

Pour avoir mené des expériences sur les bénéfices biomédicaux ou les conséquences biomédicales d’échanges intenses de baisers (et d’autres activités intimes et interpersonnelles).

2014

Physique

Mabuchi Kiyoshi et son équipe

Pour avoir évalué la quantité de frottement entre une chaussure et une peau de banane, et entre une peau de banane et le sol, lorsqu’une personne marche sur une peau de banane

2013

Chimie

Imai Shinsuke et son équipe

Pour avoir découvert que le processus biochimique en raison duquel les oignons font pleurer est encore plus complexe que les scientifiques ne le pensaient.

2013

Médecine

Niimi Masanori et son équipe

Pour avoir évalué l’effet de l’opéra sur des souris ayant subi une transplantation cardiaque. (Voir notre article lié)

2012

Acoustique

Kurihara Kazutaka et Tsukada Kôji

Pour leur « SpeechJammer », une machine qui perturbe le flot de paroles d’une personne, en lui faisant entendre ses propres mots avec un très léger retard.

2011

Chimie

Imai Makoto et son équipe

Pour avoir évalué la densité idéale de wasabi nécessaire pour réveiller des personnes endormies en cas d’urgence, comme lors d’un incendie par exemple, et pour avoir utilisé ces connaissances pour la mise au point d’un détecteur à base de wasabi.

2010

Régulation des transports

Nakagaki Toshiyuki et son équipe

Pour avoir utilisé des amibes afin de déterminer les tracés optimaux des voies ferroviaires.

2009

Biologie

Taguchi Fumiaki

Pour avoir démontré qu’il est possible de réduire la masse des déchets de cuisine de plus de 90 % grâce à des bactéries extraites des excréments de pandas géants.

2008

Sciences cognitives

Nakagaki Toshiyuki et son équipe

Pour avoir découvert que des amibes sont capables de résoudre des énigmes.

2007

Chimie

Yamamoto Mayu

Pour avoir mis au point un moyen d’extraire la vanilline (parfum et arôme de la vanille) à partir de bouse de vache.

2005

Nutrition

Nakamatsu Yoshirô

Pour avoir photographié et analysé rétrospectivement tous les repas qu’il a consommés pendant 34 ans (et il continue encore à ce jour).

2005

Biologie

Hayasaka Yôji

Pour avoir senti et répertorié avec soin les odeurs particulières émises par 131 espèces différentes de grenouilles en état de stress.

2004

Paix

Inoue Daisuke

Pour avoir inventé le karaoké, créant ainsi un tout nouveau moyen pour apprendre à se tolérer les uns les autres.

2003

Chimie

Hirose Yukio

Pour son étude chimique d’une statue en bronze, dans la ville de Kanazawa, qui n’attire pas les pigeons.

2002

Paix

Satô Keita, Suzuki Matsumi et Kogure Norio

Pour avoir promu la paix et l’harmonie entre les espèces en inventant Bowlingual, une machine informatique de traduction automatique entre les chiens et les hommes.

1999

Chimie

Makino Takeshi

Pour sa participation au projet S-Check, un spray de détection de l’infidélité que les femmes peuvent appliquer sur les sous-vêtements de leur mari.

1997

Économie

Maita Aki et Yokoi Akihiro

Pour avoir fait perdre des millions d’heures de travail avec l’élevage d’animaux de compagnie virtuels Tamagotchi.

1997

Biologie

Yagyû Takami et son équipe

Pour avoir mesuré les ondes cérébrales d’individus pendant qu’ils mâchaient différents parfums de chewing-gums.

1996

Biodiversité

Okamura Chônosuke

Pour avoir découvert les fossiles de dinosaures, de chevaux, de dragons, de princesses et de plus de 1 000 autres « mini-espèces » éteintes, mesurant toutes moins d’un quart de millimètre de longueur.

1995

Psychologie

Watanabe Shigeru et son équipe

Pour avoir appris à des pigeons à distinguer des tableaux de Picasso et de Monet. (Voir notre article lié)

1992

Médecine

Kanda Fujihiro et son équipe

Pour leurs travaux de recherche précurseurs sur « l’élucidation des composants chimiques responsables de la mauvaise odeur des pieds », et particulièrement pour leur conclusion selon laquelle ceux qui pensent avoir une odeur de pied en ont une, et ceux qui pensent qu’elles n’en ont pas n’en ont pas.

Données utilisées

(Photo de titre : Kojima Tomoki de l’Organisation nationale de recherche agricole et alimentaire [centre] avec Ôishi Kazato de l’Université de Kyoto [gauche] et Satô Say du Centre du recherche sur l’élevage d’Aichi, après avoir reçu le prix Ig Nobel de biologie 2025. Jiji)