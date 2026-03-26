Où en sont les exportations de saké japonais à travers le monde ?

Japan Data

Avec l’inscription de la fabrication traditionnelle du saké au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en décembre 2024, l’intérêt pour la tradition de cet alcool s’est encore accru. Penchons-nous sur l’évolution des exportations de saké et les pays où la demande est la plus forte.

La Chine en termes de montant, les États-Unis pour le volume

D’après l’Association japonaise des fabricants de saké et de shôchû, les exportations de saké en 2025 ont augmenté de 5,5 % en termes de montant pour atteindre 45,88 milliards de yens (249,2 millions d’euros), et de 8,0 % en termes de volume avec 33 500 kilolitres. Malgré l’impact des tarifs douaniers américains, il s’agit de la seconde année d’augmentation consécutive aussi bien en volume qu’en montant. (Lire aussi : Le b.a.-ba du saké japonais : le secret de sa fabrication)

La Chine est en tête pour le montant des exportations, avec 13,3 milliards de yens (72,2 millions d’euros), soit une augmentation de 13,9 % par rapport à l’année précédente. Les États-Unis se placent en deuxième position avec 11 milliards de yens et une hausse de 3,5 %. La tendance s’inverse pour le volume, les États-Unis arrivent en tête avec 7 720 kilolitres, soit une baisse de 3,5 %, suivis par la Chine avec 6 660 kilolitres, une augmentation de 25,1 %.

Du saké dans les restaurants haut de gamme en France

En hausse également ces dernières années, les exportations vers la Corée du Sud où elles ont battu un record aussi bien sur le plan du volume que sur celui du montant, se rapprochant ainsi de Hong Kong en troisième position. Les ventes au Canada et en France ont également atteint des niveaux inégalés pour le montant comme pour le volume. En France, le nombre de restaurants haut de gamme proposant du saké à une clientèle aisée a augmenté. Les exportations se font à présent vers un nombre record de 81 pays et régions et elles continuent à s’étendre avec régularité.

Des prix élevés continuent d’être appliqués à Hong et Singapour

Le prix moyen du litre de saké exporté a été de 1 368 yens (7,4 euros), soit 1,8 fois les 771 yens pratiqués il y a dix ans. Les sakés dans une gamme de prix relativement élevée continuent d’entraîner le marché mondial et à Hong Kong et Singapour, ils restent à un niveau de prix supérieur à 2 000 yens comme l’année précédente.

D’après l’Office national du tourisme japonais, 42,68 millions de visiteurs étrangers ont visité le Japon en 2025, le chiffre le plus élevé jamais enregistré et le montant de leurs dépenses a atteint également un record de 9 455 milliards de yens. Pendant leur séjour, les touristes ont de multiples occasions d’être en contact avec la tradition du saké japonais, en buvant du saké pendant leurs repas, ou en visitant les brasseries et il est probable que cela contribuera à une augmentation des exportations à l’avenir.

L’Association japonaise des fabricants de saké et de shôchû a présenté aux sommeliers des pays d’Europe et des États-Unis, où la tradition du vin est bien implantée, des propositions d’associations du saké avec les mets servis pendant les repas, et ces initiatives commencent d’ores et déjà à porter leurs fruits.

Données utilisées

Données sur les exportations de saké en 2025 (en japonais), de l’Association japonaise des fabricants de saké et de shôchû.

(Photo de titre : PhotoAC)