Neuf changements majeurs au Japon à partir d’avril 2026

Japan Data

Le mois d’avril au Japon est le début de l’exercice fiscal, de l’année scolaire et universitaire. Les nouveaux diplômés entrent dans la vie active et les travailleurs qui ont changé d’activité entament leur nouvelle carrière. Depuis le 1er avril 2026, voici ce qui a changé au Japon.

Financer les allocations familiales

Pour financer les mesures visant à freiner la dénatalité, le gouvernement japonais a instauré une nouvelle taxe prélevée en plus de l’assurance maladie. Le montant de cette nouvelle cotisation dépend de la catégorie d’assurance maladie souscrite, du revenu annuel et de la composition du foyer, mais l’Agence pour l’enfance et la famille estime qu’en 2026, un salarié dont le revenu annuel avoisine les 6 millions de yens annuel (32 000 euros) cotisera à hauteur de 575 yens par mois (3,1 euros), et qu’un salarié gagnant 8 millions de yens versera 767 yens. Ce montant augmentera progressivement jusqu’en 2028, avant de se stabiliser.

(Lire aussi : Le nombre de naissances au Japon atteint un plancher record depuis 1899)

Une place en crèche pour tous

Qu’ils travaillent ou non, les parents pourront faire garder leurs enfants âgés de 6 mois à 3 ans jusqu’à 10 heures par mois. L’Agence pour les enfants et la famille estime que le coût de cette prestation devrait avoisiner les 300 yens de l’heure.

Gratuité des frais de scolarité au lycée

Fin du plafond qui limitait l’octroi de l’allocation aux lycéens scolarisés dans le privé venant de ménages dont le revenu annuel est inférieur à 5,9 millions de yens. Les frais de scolarité au lycée sont donc désormais gratuits pour tous, quel que soit l’établissement (privé ou non) et quel que soit le niveau de revenus des foyers.

(Lire aussi : Gratuité des frais de scolarité au Japon : vers la réduction des inégalités sociales ?)

Retraités actifs, travailler plus longtemps

Le versement des pensions aux retraités qui continuent d’être actifs reste soumis à conditions, mais le montant plafond va passer de 510 000 yens à 620 000 yens par mois (2 700 à 3 400 euros). L’objectif est de pousser les seniors sur le marché du travail et pallier la pénurie de main-d’œuvre dans les entreprises.

Contraventions pour cyclistes

Un nouveau système de contraventions a été instauré pour les cyclistes. Tout contrevenant de plus de 16 ans se verra infliger une amende : rouler en utilisant un smartphone par exemple est désormais passible de 12 000 yens d’amende.

(Lire aussi : Cyclistes au Japon : de nouvelles contraventions à compter d’avril 2026)

Parité et transparence sur les salaires, les PME sont désormais concernées

À l’instar des entreprises de plus de 301 salariés, les entreprises de 101 salariés et plus devront desormais rendre publiques leurs données sur l’écart salarial homme-femme et sur le nombre de femmes aux postes de direction.

Hausse des tarifs de la téléphonie fixe chez NTT

Une première depuis 30 ans, NTT East et NTT West vont augmenter le montant de l’abonnement plancher en téléphonie fixe. Pour les particuliers, la hausse sera de 220 yens par mois (1,2 euro). L’objectif est d’accélérer la transition vers les nouvelles technologies (fibre optique, etc.).

Assouplissement des règles de copropriété en cas de travaux

Il fallait l’accord des 4/5e des copropriétaires pour reconstruire mettre aux normes et rénover un immeuble d’habitation. À partir d’avril 2026, il suffira de réunir le vote des trois quarts des copropriétaires pour entamer des travaux sur des immeubles non conformes aux normes anti-sismiques ou inadaptés aux PMR (personnes à mobilité réduite).

Naturalisation : 10 ans de résidence requis

Dès le 1er avril 2026, le ministère de la Justice durcit les conditions d’acquisition de la nationalité japonaise. Il faudra désormais avoir résidé au moins dix ans et, pour ouvrir un dossier, il faudra produire les déclarations d’impôts des 5 dernières années et les cotisations sociales des 2 dernières années. La procédure administrative a été amendée sans faire l’objet d’un vote à l’assemblée.

Données utilisées (en japonais)

(Photo de titre © Photo AC)