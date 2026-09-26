De Pokémon à Hello Kitty : ces aéroports japonais qui portent le nom de célèbres personnages

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Découvrez ces aéroports japonais qui ont intégré des personnages célèbres à leur nom, de Pokémon à Hello Kitty, en passant par Détective Conan.

Le Japon compte 97 aéroports au total, dont certains ont adopté des personnages célèbres comme surnoms officiels. Voici la liste.

Aéroport Noto Satoyama « Pokémon with You » (Wajima, préfecture d’Ishikawa)

Du 7 juillet 2026 au 30 septembre 2029, cet aéroport porte un nouveau nom dans le cadre d’une initiative destinée à soutenir le tourisme, menée en collaboration avec la fondation Pokémon with You et la préfecture d’Ishikawa. Elle vise également à redonner le sourire aux enfants touchés par le séisme qui a frappé la péninsule de Noto le 1er janvier 2024. À l’entrée et à différents endroits de l’aéroport, 111 Pokémon de type Vol sont représentés, tandis que des personnages de la franchise apparaissent également dans différents lieux de la préfecture pendant la durée du projet, notamment sur des bus spécialement décorés.

Aéroport Okayama Momotarô (Okayama, préfecture d’Okayama)



Le vitrail du hall d’embarquement international de l’aéroport d’Okayama représente une scène du fameux conte de Momotarô. (Jiji)

Momotarô est un conte populaire japonais racontant l’histoire d’un garçon né d’une pêche, qui part à l’aventure pour vaincre des oni (ogres), accompagné d’un chien, d’un singe et d’un faisan. Momotarô est couramment considéré comme un héros local originaire de Kibi, dans la préfecture d’Okayama. En 2018, à l’occasion du 30e anniversaire de l’ouverture de l’aéroport d’Okayama, son nom a été ajouté à celui de l’aéroport afin de promouvoir le tourisme et la région, notamment sa spécialité, la pêche.

Aéroport Tottori Sand Dunes Conan (Tottori, préfecture de Tottori)



Une affiche et une œuvre d’art de Détective Conan exposées à l’aéroport Tottori Sand Dunes Conan. (Kyôdô)

Cet aéroport a été rebaptisé le 1er mars 2015 en associant le nom du célèbre site touristique des dunes de Tottori à celui du personnage principal du manga populaire Détective Conan, créé par Aoyama Gôshô, originaire de Hokuei, dans la préfecture. Des illustrations et des figurines des différents personnages de la série sont exposées dans tout l’aéroport, où un parcours d’énigmes est régulièrement organisé les week-ends et jours fériés.

Aéroport Yonago Kitarô (Sakaiminato, préfecture de Tottori)



Le personnage de Kitarô (au centre), qui avait été designé pour un jour le gérant de l’aéroport de Yonago Kitarô le 28 septembre 2013, pose avec des enfants pour une photo commémorative. (Kyôdô)

En 2010, cet aéroport a été rebaptisé en intégrant le nom du personnage principal de GeGeGe no Kitarô, la célèbre série de mangas consacrée aux créatures folkloriques yôkai, en hommage au mangaka Mizuki Shigeru, originaire de la ville de Sakaiminato. Selon la préfecture de Tottori, il s’agit du premier aéroport au monde à porter le nom d’un yôkai.

Aéroport Kôchi Ryôma (Nankoku, préfecture de Kôchi)



Des fans de Sakamoto Ryôma réunis pour célébrer l’inauguration de l’aéroport nouvellement rebaptisé Kôchi Ryôma, le 15 novembre 2003. (Jiji)

Le « Ryôma » qui figure dans le nom de cet aéroport fait référence à Sakamoto Ryôma, un véritable samouraï du domaine de Tosa (l’actuelle préfecture de Kôchi), qui fut une figure importante de la période précédant la Restauration de Meiji. Le changement de nom a été effectué en 2003. Si plusieurs aéroports à travers le monde portent le nom de personnalités réelles, comme l’aéroport Charles-de-Gaulle ou l’aéroport international John-F.-Kennedy, celui-ci est le seul au Japon.

Aéroport Ôita Hello Kitty (Hiji, préfecture d’Ôita)



Hello Kitty et Pompompurin sont parmi les 22 personnages populaires de Sanrio réunis pour une cérémonie spéciale à l’occasion de du 35e anniversaire du parc Harmonyland à Hiji, dans la préfecture d’Ôita, le 26 avril 2026. (Jiji)

Le 13 avril 2025, à l’occasion du 35e anniversaire de l’ouverture du Sanrio Character Park Harmonyland, situé dans la ville de Hiji, cet aéroport a temporairement pris le nom d’Ôita Hello Kitty l’aéroport. Les visiteurs et les passagers sont accueillis par des illustrations de personnages de Sanrio dans le hall des arrivées, aux portes d’embarquement et dans d’autres espaces, tandis que des produits originaux vendus exclusivement dans les boutiques de l’aéroport sont proposés. Alors que ce nom devait initialement être utilisé uniquement pendant l’Expo universelle d’Osaka 2025, son utilisation a depuis été prolongée jusqu’à fin mars 2027.

Données utilisées

(Photo de titre : l’aéroport Noto Satoyama « Pokémon with You », où le terminal expose plusieurs personnages, le 7 juillet 2026. Jiji)