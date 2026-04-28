Des congés à la japonaise : la « Golden Week » et la « Silver Week »

Le b.a.-ba du Japon

Au beau milieu du printemps, les Japonais peuvent profiter de la « Golden Week », une période de congés nationaux. La « Silver Week » toutefois, en septembre, ne peut pas être appréciée tous les ans. D’où viennent ces termes et de quoi s’agit-il exactement ?

Une pause printanière

Au Japon, la « Golden Week » (littéralement « semaine dorée », terme emprunté à l’anglais) désigne la période comprise entre la fin avril et le début mai, marquée par une succession de jours fériés nationaux.

Selon la manière dont ces jours tombent chaque année, certaines personnes prennent des congés supplémentaires afin de profiter de vacances prolongées pouvant atteindre une dizaine de jours. Avec les fêtes du Nouvel An, il s’agit de l’une des périodes de plus forte activité touristique de l’année : beaucoup partent en voyage ou retournent dans leur région d’origine. En conséquence, les transports et les autoroutes sont très fréquentés, tandis que certains restaurants et commerces situés dans les quartiers d’affaires ferment leurs portes.

Lorsque la loi sur les jours fériés nationaux a été promulguée en 1948, seuls trois jours fériés existaient dans cette période : les 29 avril, 3 mai et 5 mai. Une révision de la loi en 1985 a toutefois introduit une règle selon laquelle tout jour ouvrable situé entre deux jours fériés devient lui-même férié. Ce changement a ainsi fait du 4 mai un jour chômé, donnant naissance à la période de congés ininterrompue que l’on connaît aujourd’hui.

D’où vient cette expression ?

On dit que l’expression « Golden Week » a été inventée dans les années 1950 par les compagnies cinématographiques japonaises, qui avaient constaté une hausse de la fréquentation des salles durant cette période et l’ont utilisée à des fins promotionnelles. Par la suite, l’abréviation « GW » s’est également répandue dans les magazines de voyage et d’autres médias, jusqu’à s’imposer dans l’usage courant.

Il ne s’agit toutefois pas d’une appellation officielle définie par la loi ; par exemple, la chaîne publique NHK n’emploie pas ce terme.

Et qu’appelle-t-on la « Silver Week » ?

Par opposition à la Golden Week du printemps, on utilise parfois l’expression « Silver Week » (« semaine d’argent ») pour désigner une série de jours fériés en septembre, lorsque l’Équinoxe d’automne tombe le mercredi suivant la Journée pour le respect des personnes âgées (célébrée le troisième lundi du mois). Dans ce cas, le mardi intercalé entre ces deux jours devient automatiquement férié.

En incluant le week-end, cela crée une période de repos de cinq jours consécutifs. Toutefois, la date de l’équinoxe d’automne variant d’une année à l’autre, ces longues périodes de congé restent relativement rares. Une « Silver Week » de quatre jours — lorsque l’équinoxe tombe juste après la fête du Respect des personnes âgées — est encore plus inhabituelle.

Comme pour la Golden Week, on attribue l’origine de l’expression « Silver Week » aux compagnies cinématographiques des années 1950, qui cherchaient à attirer davantage de spectateurs. À l’époque, le terme désignait une période incluant le Jour de la culture, le 3 novembre, mais il ne s’est pas imposé. La première « Silver Week » au sens actuel du terme a eu lieu en 2009, après la fixation de la fête du Respect des personnes âgées au lundi.

(Photo d titre : Adobestock)