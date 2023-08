Selon les 24 périodes solaires en vigueur au Japon, Risshû (le début de l’automne) tombe aux environs du 8 août, et l’automne se prolonge jusqu’au Rittô (le début de l’hiver), approximativement le 8 novembrre. Les journées restent chaudes, mais le chant des insectes et les changements observés dans le feuillage laissent augurer l’approche de l’automne.

Cet article se penche sur les événements et les phénomènes naturels qui jalonnent la période allant en gros du du 8 au 22 août.

Le jour commémoratif de Nagasaki (9 août)

Le 9 août 1945, les États-Unis ont lancé sur la ville de Nagasaki une bombe atomique qui a fait plus de 70 000 morts et un nombre similaire de blessés. Ce bombardement s’est produit trois jours après celui de Hiroshima. Tous les ans, le 9 août, Nagasaki célèbre une cérémonie dont l’objectif est de réclamer l’élimination des armes nucléaires et de lancer un appel en faveur d’une paix durable dans le monde.



La statue de la Paix de Nagasaki

O-bon (13-16 août)

La croyance veut que les ancêtres reviennent dans ce monde une seule fois par an, pendant la période de l’O-bon. De nombreux Japonais prennent des congés à ce moment et se rendent sur les tombes de leurs familles pour les nettoyer et célébrer des cérémonies commémoratives. Dans certaines régions, O-bon a lieu en juillet, mais en règle générale on le célèbre du 13 au 16 août. À l’issue de cette période, on dit au revoir aux esprits des morts avec des okuribi (feux de joie) ou des tôrô-nagashi (lanternes en papier flottant sur une rivière). (Voir notre article : O-bon : la fête en l’honneur des ancêtres)



Pour l’O-bon, on allume des lanternes pour s’assurer que les ancêtres trouvent bien le chemin du retour.

Au début de l’O-bon, les gens enflamment des tiges de chanvre séchées pour guider et accueillir les esprits des ancêtres de retour chez eux, suspendent des lanternes ou disposent des arrangements floraux spéciaux de lanternes végétales hôzuki, de kikyô (campanules) ou d’autres fleurs de bon augure à l’entrée de leurs maisons. Pour accueillir les esprits, on installe une étagère ornée d’un concombre représentant un cheval et d’une aubergine représentant une vache. Le cheval, symbole de vitesse, incarne l’espoir que les esprits arrivent rapidement, et la vache vise à les encourager à rester longtemps.

Le Gozan Okuribi de Kyoto (16 août)

Un célèbre festival de feux de joie se tient tous les ans à Kyoto pour dire adieu aux esprits à la fin d’Obon. On pense que cette pratique remonte à l’époque de Muromachi (1333-1568). On allume des feux de joie sur cinq montagnes autour de Kyoto, en vue de renvoyer les esprits aux enfers. Deux des feux de joie ont la forme du caractère qui veut dire « gros », un autre, en deux endroits de la même montagne, se lit (myôhô, l’enseignement du Bouddha), et les deux derniers représentent un bateau et un torii (portail de sanctuaire).



Concombre et aubergine de l’Obon, représentant respectivement le cheval et la vache.

Le Gozan Okuribi de Kyoto (16 août)

Un célèbre festival de feux de joie se tient tous les ans à Kyoto pour dire adieu aux esprits à la fin de l’Obon. On pense que cette pratique remonte à l’époque de Muromachi (1333-1568). On allume des feux de joie sur cinq montagnes autour de Kyoto, en vue de renvoyer les esprits aux enfers. Deux des feux de joie ont la forme du caractère 大 qui veut dire « gros », un autre, en deux endroits de la même montagne, se lit 妙法 (myôhô, l’enseignement du Bouddha), et les deux derniers représentent un bateau et un torii (portique de sanctuaire).



Feux de joie sur les cinq montagnes autour de Kyoto. Les caractères 大 (grand), à gauche, et 妙法 (l’enseignemnt du Bouddha), au centre et à droite.



Feu de joie en forme de bateau (à gauche), 大 (grand), au centre, et un portique shintô en feu à droite.

La danse Bon odori

À la saison de l’O-bon, des danses traditionnelles, connues sous le nom de bon odori (odori signifie danse), sont organisées sur tout le territoire du Japon en l’honneur des esprits des ancêtres. Une scène en bois, appelée yagura, est érigée, autour de laquelle les gens dansent en files bien ordonnées. Dans certaines régions, les danseurs défilent dans les rues des villes. Il existe diverses théories en ce qui concerne le bon odori, mais il semble probable qu’il trouve son origine dans les incantations bouddhiques. Les musiciens jouent de la musique folklorique sur des instruments à vent et à percussion, y compris des chansons populaires telles que Tankô Bushi (chant de la mine de charbon), Hanagasa Ondo (chant du chapeau à fleur) et Tôkyô Ondo. Les danses de bon odori se pratiquent aussi dans certains endroits d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie du Sud-Est, ce qui contribue à la diffusion de la culture japonaise. En novembre 2022, l’Unesco a inscrit 41 furyû odori, ou danses rituelles japonaises, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.



Démonstration de danse bon-odori

La danse Awa odori de Tokushima (12 août)

Riche d’une histoire de plus de 400 ans, l’Awa odori est considéré comme l’un des trois fleurons du bon odori au Japon. Certains font remonter son origine à une célébration en l’honneur de la construction du château de Tokushima, tandis que d’autres considèrent que c’est depuis toujours un bon odori. La danse est originaire de la préfecture de Tokushima, et des associations d’anciens habitants de cette région organisent leurs propres festivals Awa Odori un peu partout au Japon. L’Awa Odori de Kôenji, à Tokyo, célébré pour la première fois en 1957, attire jusqu’à un million de visiteurs. (Voir aussi notre article : Savez-vous danser l’Awa odori ?)

Le festival de feux d’artifice du lac Suwa (15 août)

Des feux d’artifice sont tirés tous les ans au-dessus du lac Suwa, dans la préfecture de Nagano, le 15 août. Le premier tir, qui a eu lieu en 1949, était une initiative en faveur d’un prompt rétablissement à l’issue de la guerre. C’est l’un des plus grands événements de ce genre au Japon, avec quelque 40 000 feux d’artifice tirés à partir d’une plate-forme érigée au-dessus du lac.



Les feux d’artifice du lac Suwa