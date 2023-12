La période appelée Taisetsu (grande neige) débute aux environs du 7 décembre dans le calendrier moderne. Les bulletins météorologiques parlent souvent de l’avancée du « shôgun d’hiver », en référence aux masses d’air d’un froid intense qui descendent de Sibérie. Lorsqu’il se heurte aux montagnes qui forment la « colonne vertébrale » de l’île principale de l’Archipel, ce phénomène provoque des chutes de neige dans les régions situées sur le littoral de la mer du Japon, et des rafales de vent froid du nord-ouest dans les régions du littoral de l’océan Pacifique. C’est une période agitée, marquée par les préparatifs des vacances du Nouvel An, auxquels vient s’ajouter la prolifération des engagements de fin d’année.

Cet article se penche sur les événements et les phénomènes naturels au Japon qui jalonnent la période allant en gros du 7 au 21 décembre.

Seibo (de fin-novembre au 20 décembre)

Le mot seibo, qui signifie littéralement « fin de l’année », désigne les cadeaux envoyés en gage de reconnaissance. Dans l’est du Japon, les gens commencent à envoyer des cadeaux à partir de la fin du mois de novembre, mais à l’ouest du pays, la tradition veut que les envois se fassent approximativement entre les 10 et le 20 décembre.



Un cadeau seibo pour la fin de l’année

Daikon-daki (9-19 décembre)

Daikon-daki est un événement culinaire célébré dans bien des sanctuaires et temples de Kyoto. Au Ryôtoku-ji, on fait cuire quelque 3 000 radis et leurs feuilles avec de l’abura-age (tofu frit coupé en fines tranches) pour les servir aux fidèles qui font la queue. Le daikon-daki mijoté à feu doux est un plat saisonnier très appécié à Kyoto.



Le plat daikon-daki

Yukizuri

Dans les régions comme le Tôhoku (nord-est) et le Hokuriku (côte centre-ouest), où les chutes de neige sont abondantes, des préparatifs sont effectués en novembre et au début du mois de décembre en vue de protéger les arbres et arbustes des jardins. Les méthodes employées, telles que le yukizuri, diffèrent d’une région à l’autre. Le Kenroku-en de Kanazawa, dans la préfecture d’Ishikawa, est l’un des plus célèbres jardins du Japon, et il a été inscrit sur la liste nationale des Endroits spéciaux de beauté scénique. Pour protéger les arbres de ce jardin des fortes chutes de neige, on a recours au yukizuri, un procédé qui consiste à fixer des tiges de bambou au tronc des arbres et à faire partir des cordes du sommet des tiges pour soutenir les branches, avec pour résultat la formation de structures coniques au-dessus des arbres.



Le yukizuri au jardin Kenroku-en, à Kanazawa

Susuharai (13 décembre)

C’est le début traditionnel des fêtes du Nouvel An. À l’époque d’Edo (1603-1868), les gens se livraient au susuharai (équivalent au « nettoyage de printemps ») à l’intérieur et autour de leurs maisons le treizième jour du douzième mois du calendrier lunaire. Aujourd’hui encore, de nombreux temples procèdent à un grand nettoyage le 13 décembre.



Nettoyage de fin d’année

Les temples avaient en outre l’habitude d’envoyer quelqu’un chercher, pour leurs décorations du Nouvel An, des pins en provenance de la direction désignée comme propice cette année-là. Parmi les plantes de bon augure utilisées comme ornements sacrés figurent aussi le sasaki, le yuzuriha et l’urajiro. La disposition symérique des feuilles de l’urajiro, dit-on, est emblématique d’une relation conjugale harmonieuse, tandis que leur dessous blanc symbolise la permanence d’un couple d’âge avancé aux cheveux gris. La luxuriance du feuillage évoque la fertilité.



Branches de sakaki destinées aux kami (divinités) (à gauche) ; feuilles de yuzuriha et feuillage d’urajiro.

Tsubaki (les camélias)

Les tsubaki, ou camélias, sont mentionnés dans la chronique ancienne Nihon shoki et dans le recueil de poésie Man’yôshû. En Occident, on les appelait jadis « roses du japon ». Les îles Gotô de Nagasaki et les Sept îles d’Izu sont célèbres pour leurs camélias sauvages.

L’huile du camélia est utilisée au Japon comme tonique capillaire et huile de cuisson de luxe, tandis que ses branches servent à fabriquer des sceaux personnels ou d’autres objets artisanaux. Aujourd’hui encore, on s’en sert pour fabriquer des peignes et les pièces du jeu shôgi.

Le camélia, arbre à feuilles persistantes qui continue de fleurir par temps froid, est considéré comme un emblème de vitalité et d’endurance. Les fleurs étaient hautement appréciées par l’aristocratie à l’époque de Heian (794-1185). À l’époque d’Edo, en revanche, les samuraîs considéraient qu’elles portaient malheur, du fait que, plutôt que de perdre peu à peu leurs pétales ou de se faner, les fleurs tombaient, comme si on les avait décapitées.



Shiro-wabisuke, une fleur très prisée pour la décoration des salons de thé (à gauche) ; camélia d’hiver.