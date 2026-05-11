Iidaya, à Kappabashi : le meilleur des ustensiles de cuisine japonais

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Kappabashi a la réputation d’être l’endroit à Tokyo où l’on peut trouver tout ce qu’il faut pour bien équiper sa cuisine. Il est ainsi indispensable de passer par l’enseigne historique Iidaya, à la recherche de produits que l’on ne trouve qu’au Japon.

La caverne d’Ali Baba de la cuisine

La zone commerciale de Kappabashi Dôgu-gai est située entre Asakusa et Ueno, deux destinations incontournables pour les touristes à Tokyo. Ce quartier spécialisé en ustensiles de cuisine propose une avenue principale de 900 mètres de long parsemée des deux côtés de près de 170 enseignes spécialisées en produits touchant l’alimentation et la cuisine. Vers le milieu de l’avenue, sur un coin de rue, se trouve Idaya, un établissement fondé en 1912.

Iida Yûta représente la sixième génération de la même famille à gérer le magasin. Son approche sur l’évolution des produits proposés est assez inhabituelle. Il se rend régulièrement à des expositions et des foires pour tester de nouveaux produits. Si l’un d’entre eux attire son attention, il l’achète sur le champ. Les présentoirs d’Iidaya croulent sous plus de 8 500 articles différents. Par exemple, on y trouve 250 modèles de râpe, et Iida pense même que cela ne suffit pas !



Le rayon des râpes. De nombreux produits sont accompagnés d’étiquettes jaunes détaillant leurs caractéristiques. (© Nomura Kazuyuki)

Le personnel note avec soin toutes les demandes des clients dans leurs cahiers, même s’il s’agit d’un produit de niche, et même si le client évoque simplement quelque chose qu’il aurait voulu trouver en magasin. Les produits sélectionnés sur la base des retours des clients rencontrent invariablement un franc succès. C’est de cette façon que la gamme d’articles ne fait que s’élargir, avec l’idée de pouvoir répondre à toute demande de la part des clients. Si un produit n’est pas disponible sur le marché, Iida s’associe à un fabricant pour le créer. Ces produits-là, développés à partir des idées venues des clients, sont devenus les produits phares de l’établissement.

Aujourd’hui, les visiteurs étrangers convergent vers Kappabashi, où se trouve Iidaya. Selon son gérant, le quartier était dans le passé quasi-réservé aux professionnels. Sa notoriété en tant que « Mecque des ustensiles de cuisine » remonte à une série de reportages il y a environ une quinzaine d’années. Les gens ordinaires ont commencé à fréquenter le quartier mais on ne voyait que peu de touristes. Selon Iida : « Il y a encore dix ans, on me demandait une détaxe une fois par an tout au plus. À l’époque, les visiteurs internationaux venaient surtout des pays voisins tels la Chine, la Corée du Sud, et Taiwan. »

Pendant un temps, les touristes étrangers montraient notamment un engouement pour les reproductions en cire exposées dans les devantures de restaurants. Aujourd’hui, tout le quartier est envahi de visiteurs, et des boutiques des arts de la table, d’ustensiles pour fabriquer des gâteaux, et de couteaux, cartonnent.

Selon Iida : « Le nombre de touristes étrangers au Japon a explosé après la fin de l’épidémie de Covid-19. Beaucoup viennent de pays occidentaux comme la France, l’Espagne, et les États-Unis, ainsi que l’Australie et le Brésil. On constate aussi plus de visiteurs venant du Moyen orient et de l’Asie du sud-est. »



Iida Yûta (© Nomura Kazuyuki)

L’exceptionnalisme des ustensiles de cuisine japonais

À l’origine, Kappabashi était tout simplement un arrêt sur l’itinéraire touristique d’Asakusa, mais depuis peu, on observe de plus en plus de clients venir à Iidaya à la recherche d’un produit spécifique. Il est possible de prendre des photos à l’intérieur, et les visiteurs partagent souvent les affichages et leurs expériences en magasin sur les réseaux sociaux. Certains sont même des influenceurs connus et leurs abonnés sont susceptibles de suivre leur exemple.

« Aujourd’hui, les réseaux sociaux exercent une influence énorme. Certaines personnes viennent nous demander si nous avons en stock la planche à découper exacte qu’ils ont vu dans un film japonais ou une série télévisée diffusée à l’étranger. C’est incroyable à quel point ils sont branchés ! »

Toutefois, même s’il est compréhensible de rechercher un produit spécifique pour cuisiner à la japonaise, il doit exister dans son propre pays des ustensiles de cuisine équivalents. Pourquoi donc vouloir se les procurer au Japon ?

Iida pense que c’est grâce à la qualité qui est associée au label made in Japan. « Nos produits allient excellence et solidité. » Et puis c’est également le choix qui les séduit. Les clients sont tellement étonnés de la variété de produits dans chaque catégorie d’ustensile qu’ils en restent pantois.



Quelques-unes des douzaines de râpes commandées par Iida pour les comparer. (© Nomura Kazuyuki)



Ces louches dont la taille varie de 1 à 2 000 ml sont des créations originales d’Iidaya. Les commandes affluent du monde entier. (© Nomura Kazuyuki)

Gràce à ses recherches sur les ustensiles de cuisine ainsi que ses voyages d’étude à l’étranger, Iida s’est rendu compte que quelle que soit la difficulté d’emploi d’un produit « les consommateurs finissent par s’y adapter » en Europe ou aux États-Unis, tandis qu’au Japon « on adapte les ustensiles aux utilisateurs ». Par exemple, on crée des produits pour les gens qui ont de petites mains, ou qui s’ont facile d’utilisation pour les gauchers. Les fabricants et les donneurs d’ordre travaillent à améliorer les produits tout en ayant la flexibilité de répondre aux marchés de niche.

« La variété des ustensiles est aussi grande parce que nous voulons créer des produits qui sont faciles à utiliser et qui répondent aux besoins de notre clientèle. Nous travaillons avec énormément de fabricants. Je pense que les étrangers ont compris l’importance de ce souci du détail, et c’est ce qui fait la réputation du made in Japan. »

Il est possible de trouver des ustensiles de cuisine partout, dans les braderies, les magasins de déco et les hypermarchés. Et c’est pour cela qu’Iidaya propose tant de produits qui répondent à des demandes très précises plutôt que des produits lambda. Le grand bonheur chez Iidaya, c’est de voir la joie sur les visages des clients quand ils trouvent exactement ce qu’ils cherchaient.

Dix produits qui cartonnent parmi les clients étrangers (présentés successivement dans les prochains articles)

Râpes traditionnelles japonaises oroshigane Mortiers et pilons japonais suribachi et surikogi Des moules à onigiri et nattes makisu à rouler le sushi Éplucheurs et trancheurs Theières japonaises tetsubin en fonte et passoires chakoshi Pots en terre cuite (donabe) ou en aluminium Poêles Poêles à tamagoyaki et baguettes de cuisine Planches à découper Récipients pour sauce au soja et pilons à miso

(Photo de titre : Iida Yûta, gérant de Iidaya sur la sixième génération, devant son magasin. © Nomura Kazuyuki)