Moules à onigiri et nattes en bambou pour maki : deux outils de choix à Kappabashi

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Poursuivons notre tour de simples mais performants ustensiles de cuisine japonais. Nous pouver trouver de nombreuses variantes des outils nécessaires à la préparation d’onigiri et de maki dans le quartier de Kappabashi, à Tokyo.

Aide au moulage

Ces humbles boulettes de riz appelées onigiri captivent les consommateurs un peu partout dans le monde. Ce terme vient du verbe nigiru (serrer) puisqu’à l’origine, les boulettes étaient serrées dans la main et malaxées pour leur donner forme. Mais on utilise aussi des moules adaptés, plus efficaces et hygiéniques. Iidaya, grand spécialise d’ustensiles de cuisine à Kappabashi, propose un large choix de ces moules. Certains des clients étrangers qui viennent à Iidaya à leur recherche proposent des onigiri dans leurs propres établissements et les achètent ainsi en gros volume.

Les moules à onigiri sont très faciles à utiliser. Il faut les remplir de riz tiède puis effectuer une petite entaille pour insérer la garniture, et rajouter du riz par-dessus. Il ne reste plus qu’à bien compresser le riz avant de démouler, ajouter du sel, et envelopper avec une feuille d’algue nori. C’est tellement simple que n’importe qui peut facilement préparer un onigiri triangulaire.



Un vendeur de chez Iidaya dans le rayon dédié aux moules à onigiri et nattes à sushi makisu.

De nombreux clients étrangers d’Iidaya sont aussi fans de kyaraben, ces boîtes à bentô qui représentent des personnages de manga, anime ou autres, et les moules à onigiri kyaraben se vendent particulièrement bien.



Des moules pour créer des onigiri en forme de mignons animaux, ce que les Japonais adorent faire.

L’outil incontournable pour préparer d’authentiques maki

Avec la popularité croissante des maki à travers le monde, de nombreux clients étrangers viennent à Iidaya à la recherche des nattes en bambou appelées makisu. Une simple natte permet de créer une grande variété de maki en ajustant l’épaisseur du rouleau. Le « su » de makisu évoque les sudare (stores en bambou) qui sont fabriqués avec des lattes tissées avec de la ficelle. Les makisu servent à préparer les maki, mais également à façonner les omelettes roulées dashimaki, et même pour éliminer l’excès de liquide dans les ingrédients tels que le radis blanc râpé daikon oroshi ou les épinards bouillis.



Des bandes de bambou finement tissées



Poser une feuille de nori sur la natte, rajouter le riz et les garnitures, et enrouler en appuyant doucement et tirant le tapis vers soi. (Pixta)

(Toutes les photos : © Nomura Kazuyuki, sauf mentions contraires)