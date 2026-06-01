Moules à onigiri et nattes en bambou pour maki : deux outils de choix à Kappabashi

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi
Moules à onigiri et nattes en bambou pour maki : deux outils de choix à KappabashiGastronomie
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Aide au moulage
Ces humbles boulettes de riz appelées onigiri captivent les consommateurs un peu partout dans le monde. Ce terme vient du verbe nigiru (serrer) puisqu’à l’origine, les boulettes étaient serrées dans la main et malaxées pour leur donner forme. Mais on utilise aussi des moules adaptés, plus efficaces et hygiéniques. Iidaya, grand spécialise d’ustensiles de cuisine à Kappabashi, propose un large choix de ces moules. Certains des clients étrangers qui viennent à Iidaya à leur recherche proposent des onigiri dans leurs propres établissements et les achètent ainsi en gros volume.
Les moules à onigiri sont très faciles à utiliser. Il faut les remplir de riz tiède puis effectuer une petite entaille pour insérer la garniture, et rajouter du riz par-dessus. Il ne reste plus qu’à bien compresser le riz avant de démouler, ajouter du sel, et envelopper avec une feuille d’algue nori. C’est tellement simple que n’importe qui peut facilement préparer un onigiri triangulaire.
De nombreux clients étrangers d’Iidaya sont aussi fans de kyaraben, ces boîtes à bentô qui représentent des personnages de manga, anime ou autres, et les moules à onigiri kyaraben se vendent particulièrement bien.
L’outil incontournable pour préparer d’authentiques maki
Avec la popularité croissante des maki à travers le monde, de nombreux clients étrangers viennent à Iidaya à la recherche des nattes en bambou appelées makisu. Une simple natte permet de créer une grande variété de maki en ajustant l’épaisseur du rouleau. Le « su » de makisu évoque les sudare (stores en bambou) qui sont fabriqués avec des lattes tissées avec de la ficelle. Les makisu servent à préparer les maki, mais également à façonner les omelettes roulées dashimaki, et même pour éliminer l’excès de liquide dans les ingrédients tels que le radis blanc râpé daikon oroshi ou les épinards bouillis.
(Toutes les photos : © Nomura Kazuyuki, sauf mentions contraires)