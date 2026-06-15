Théières en fonte « Nanbu tekki » et passoires à thé : quels atouts ?

Dix ustensiles de cuisine exceptionnels de Kappabashi

Les magasins de Kappabashi, spécialisés en ustensiles de cuisine, vendent tout ce qu’il faut pour bien s’équiper. Parmi leurs produits les plus populaires, la lourde théière en fonte et la passoire à thé minutieusement travaillée. D’où vient leur attrait ?

L’incontournable théière en fonte Nanbu tekki

Certains n’apprécient pas les théières en fonte, appelées tetsubin, les trouvant lourdes, chères, et facilement rouillées par rapport à celles en acier ou en émail. Elles offrent toutefois quelques avantages. Parmi la sélection de théières en fonte disponibles chez Iidaya, un magasin d’ustensiles de qualité à Tokyo, ce sont celles en Nanbu tekki, l’une des fiertés de la préfecture d’Iwate (nord-est), qui se vendent le mieux.

Il est dit que les origines du Nanbu tekki, remontent à l’époque d’Edo (1603-1868), quand la cérémonie du thé était en plein essor. Les chefs du clan Nanbu de Morioka (la préfecture d’Iwate d’aujourd’hui) ont fait venir des fondeurs de Kyoto pour mettre en place une production de théières. Au début du XVIIIe siècle, quand la consommation du sencha (thé vert cuit à la vapeur) s’est généralisée, ils ont commencé à produire des théières avec un bec verseur. La fabrication comprend entre 50 et 70 étapes, toutes réalisées à la main. La qualité du produit s’améliore avec l’âge, et on peut non seulement s’en servir toute une vie, mais aussi le transmettre de génération en génération, ce qui fait son charme.

Lorsqu’on fait bouillir de l’eau dans une théière en fonte, le calcium et les autres minéraux présents dans l’eau du robinet sont absorbés par la surface interne, adoucissant l’eau et améliorant le goût du thé. Un autre atout pour certains est l’apport de fer dont des particules sont libérées pendant l’ébullition.



La sélection de théières tetsubin en fonte chez Iidaya. Les visiteurs venus de l’étranger ont un penchant pour les plus grandes tailles.

Apparemment, certains étrangers n’achètent pas forcément les théières pour faire bouillir de l’eau. Le design qui allie tradition et élégance moderne leur plaît et « beaucoup d’étrangers nous demandent si nous avons du Nanbu tekki en stock » raconte Iida Yûta, sixième génération de propriétaires d’Iidaya, en nous faisant visiter le rayon. « J’adore le côté solide, et je voudrais l’exposer chez moi comme objet décoratif » déclarent certains qui en achètent sans jamais s’inquiéter du poids.



Le motif traditionnel arare évoque la grêle, avec des petits points surélevés qui agrandissent la surface interne et améliorent la rétention thermique.

L’aspect sophistiqué mis à part, c’est aussi l’engouement mondial pour le matcha qui stimule la demande. Ces théières en fonte pourraient-elles alimenter cette frénésie de cérémonie du thé et toucher un public encore plus large ?

Une alliance parfaite avec le matcha

« C’est sans doute la popularité considérable du matcha qui explique à quel point ces produits se vendent bien » observe Iida en nous montrant les passoires fines chakoshi. Le modèle à 40 mailles est particulièrement apprécié.



Une passoire à 40 mailles, en inox. Elles sont fabriquées par une entreprise dans la région Tsubame-Sanjô de la préfecture de Niigata.

Le maillage est calculé à base du nombre d’ouvertures par pouce (25,4 mm). Plus le chiffre est élevé, plus la maille est serrée. La popularité de la passoire à 40 mailles vient du fait qu’elle est idéale pour rendre la poudre de matcha encore plus fine. En fait, elle agit davantage comme un tamis. Que ce soit une théière en fonte ou une passoire, il existe toujours de nouvelles perspectives inédites pour l’utilisation de tels ustensiles.



Le matcha est tamisé pour en faire une poudre très fine et fluide, idéale pour le thé ou la confiserie. (© Adobe Stock)

(Photo de titre : une théière en fonte Nanbu tekki. Toutes les photos : © Nomura Kazuyuki, sauf mentions contraires)