Les prix littéraires décernés aux auteurs japonais en 2023

Le prix Akutagawa, le prix Naoki et bien d’autres… tout autant de distinctions prestigieuses que de nombreux auteurs rêveraient de recevoir. Retour sur les livres qui se sont distingués au Japon en 2023 et les meilleures ventes.

Le prix Akutagawa

En 2023, trois livres ont remporté le prix Akutagawa, décerné à de « nouveaux » auteurs de littérature, qui ont certes déjà publié quelques œuvres, mais qui ne sont pas vraiment encore considérés comme établis. Les lauréats des prix, parfois plusieurs, sont annoncés aux mois de janvier et juillet.

Ichikawa Saô pour Hanchibakku (« Bossue ») est l’une des lauréates du prix. Atteinte de myopathie congénitale, elle vit avec un respirateur artificiel depuis l’âge de 14 ans. À 39 ans, elle a commencé à suivre un cours en ligne à l’école des sciences humaines de l’université de Waseda. Son diplôme en poche, elle se consacre à l’écriture.

Son roman semble être en partie autobiographique. La protagoniste de l’intrigue, gravement handicapée depuis la naissance en raison d’une colonne vertébrale courbée, signifiant qu’elle ne peut pas vivre sans un respirateur artificiel, prend des cours en ligne, tout en publiant des écrits à caractère érotique pour femmes. Son rêve : devenir une prostituée de luxe. Un jour, pendant la pandémie de Covid-19, un assistant masculin vient l’aider à faire sa toilette et soudain débute une surprenante histoire.

Membre du jury, Hirano Keiichirô a fait l’éloge de cette œuvre. « L’auteure critique, du point de vue d’une personne handicapée, l’hypocrisie de notre société. Sa manière puissante et provocatrice permet de démanteler notre perception et de la recomposer. L’histoire est intelligemment composée de plusieurs couches et son écriture est très travaillée. La remise en question de la société est tellement audacieuse que ses lecteurs ne sont pas autorisés à trouver une réponse facile. »

Ce roman devrait être traduit en anglais en 2025.

Les lauréats de l’édition 2023 du prix Akutagawa sont :

Kono yo no yorokobi yo (« La Joie du monde »), par Idogawa Iko (janvier)

Arechi no kazoku (« Familles en friche »), par Satô Atsushi (janvier)

Hanchibakku (« Bossue »), par Ichikawa Saô (juillet)



De gauche à droite, les lauréats du prix Naoki, Nagai Sayako et Kakine Ryôsuke, et la lauréate du prix Akutagawa, Ichikawa Saô, lors de la cérémonie de remise des prix à Tokyo, le 19 juillet 2023 (Jiji)

Le prix Naoki

Les lauréats du prix Naoki sont au nombre de quatre. Ce prix est décerné à des œuvres de fiction populaire, généralement à des auteurs plus établis dans le genre littéraire que dans le cas du prix Akutagawa. Les prix, parfois partagés, sont eux aussi annoncés en janvier et en juillet.

Kobikichô no adauchi (« Vengeance à Kobikichô »), écrit par Nagai Sayako, a remporté le prix Naoki et le prix Yamamoto Shûgorô, qui récompense une « superbe narration ». L’auteure a fait ses débuts en 2010, se faisant un nom dans le genre « fiction historique ».

L’histoire de « Vengeance à Kobikichô » se déroule au début du XIXe siècle. Deux ans après que le jeune acteur Kikunosuke a vengé la mort de son père, un membre de la famille cherche à savoir ce qui s’est réellement passé, découvrant une vérité des plus surprenantes. Miyabe Miyuki, qui faisait partie de l’équipe du jury du prix Naoki, a salué l'œuvre pour y avoir incorporé des éléments dignes d’un livre à suspense dans le cadre de l’époque d’Edo (1603-1868).

Les lauréats de l’édition 2023 du prix Naoki sont :

Chizu to kobushi (« La carte et le poing »), par Ogawa Satoshi (janvier)

Shirogane no ha (« Feuille d’argent »), par Chihaya Akane (janvier)

Kobikichô no adauchi (« Vengeance à Kobikichô »), par Nagai Sayako (juillet)

Gokuraku seii taishôgun (« Paradis Shôgun »), par Kakine Ryôsuke (juillet)

Le prix Yamamoto Shûgorô

Kobikichô no adauchi (« Vengeance à Kobikichô »), par Nagai Sayako

Le prix Yoshikawa Eiji

En 2023, le prix Yoshikawa Eiji, qui récompense les fictions populaires, a été attribué à Kirino Natsuo pour son roman Tsubame wa modotte konai (« Les hirondelles ne reviennent pas »). Ce n’est pas le premier prix que l’auteure remporte. Elle est surtout connue pour son thriller Out (1997, traduction française par Ryôji Nakamura et René de Ceccatty), qui a remporté un succès dans le monde entier.

« Les hirondelles ne reviennent pas » aborde des thèmes délicats tels que la gestation pour autrui et l’éthique dans ce secteur. Riki, une infirmière de 29 ans est originaire de Hokkaidô. Elle finit par réaliser son rêve : vivre à Tokyo et dans un hôpital de la capitale. Mais le rêve tourne au cauchemar, elle est rapidement épuisée par les cadences infernales de son travail, poste dont elle n’est pas titulaire. Riki, qui parvient difficilement à joindre les deux bouts, entend parler par un collègue d’un emploi secondaire très bien rémunéré. Intéressée, elle se rend dans une clinique où elle rencontre un célèbre danseur de ballet et sa femme à la recherche d’une mère porteuse. Le roman explore la façon dont la vie de ces personnages se trouve bouleversée par la médecine reproductive. Passionnante, la trame de narration du livre tient le lecteur en haleine jusqu’au bout, malgré la gravité du thème abordé.

Lauréat du prix Yoshikawa Eiji 2023 :

Tsubame wa modotte konai (« Les hirondelles ne reviennent pas »), par Kirino Natsuo

Le prix des libraires japonais

Ouvrage choisi à l’issue d’un vote des libraires de tout le Japon.

Nanji, hoshi no gotoku (« Tu es comme une étoile »), par Nagira Yû

Le prix Mishima Yukio

Un prix décerné à des œuvres littéraires pionnières.

Shokubutsu shôjo (« La fille légume »), par Asahina Aki

Le prix des auteurs de romans policiers au Japon

Un prix qui récompense les meilleurs romans policiers.

Yoru no dôhyô (« Panneaux de nuit »), par Ashizawa Yô

Kimi no kuizu (« Ton Quiz »), par Ogawa Satoshi

Le prix de non-fiction Ôya Sôichi

Un prix qui récompense les meilleures œuvres de non-fiction.

Kuroi umi : Fune wa totsuzen shinkai e kieta (« Mer noire : le bateau a soudainement disparu »), par Izawa Rie

Meilleures ventes de 2023

Pour terminer, une liste des livres de fiction les plus vendus de l’année au format de poche (tankôbon) pour les nouvelles parutions (selon le grand distributeur Nippon Shuppan Hanbai).

Hen na ie (« Maison étrange »), par Uketsu Hen na e (« Images étranges »), par Uketsu Machi to sono futashika na kabe (« La Ville aux murailles incertaines ») écrit par Murakami Haruki Nanji, hoshi no gotoku (« Tu es comme une étoile »), par Nagira Yû Majo to sugoshita nanokakan (« Les Sept jours qu’il a passés avec la sorcière Laplace »), par Higashino Keigo

(Photo de titre : livres primés en 2023 : de gauche à droite, Hanchibakku [« Bossue »], Kobikichô no adauchi [« Vengeance à Kobikichô »], Gokuraku seii taishôgun [« Paradis Shôgun »], et Nanji, hoshi no gotoku [« Tu es comme une étoile »]).