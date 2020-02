Sacrifice et compassion : les relations entre les Japonais et les animaux

De la même manière, il est courant au Japon de faire honneur à un animal qui nous a aidé dans une tâche. Ainsi, des colonnes de pierres et des statues bouddhiques sont érigées à la mémoire d’animaux qui furent au service de l’homme, tels que les chevaux et les chiens. Il existe également des monuments commémoratifs dédiés aux animaux abattus pour la consommation humaine, notamment les cochons, les poulets, les sangliers, les oiseaux, les poissons et les cerfs. Autre exemple, la peau de chien et de chat a longtemps été utilisée dans la fabrication du shamisen, un instrument traditionnel à cordes pincées. Il existe aussi des monuments dédiés aux animaux qui ont été sacrifiés pour la réalisation de l’instrument. Dans la ville de Nasu, dans la préfecture de Tochigi, il existe même un monument spécifiquement érigé à la mémoire des insectes qui ont été capturés et donnés en pâture pour nourrir les faucons du shogun (ce monument s’appelle okera kuyôtô).

À la demande d’une gyûba kaisha, entreprise gouvernementale qui vendait de la viande dans le quartier tokyoïte de Tsukiji, le grand intellectuel Fukuzawa Yukichi publia un article vantant les mille et un bienfaits de la viande, intitulé Nikujiki no setsu (Une théorie de la consommation de viande). Dans cet article, Fukuzawa y fait une véritable apologie de la consommation de viande, affirmant que traditionnellement, les Japonais n’en mangeaient que rarement, provoquant alors des affaiblissements voire des maladies chez un grand nombre de personnes en raison de carences nutritionnelles. Considérant la viande comme essentielle à une régime alimentaire sain et équilibré, Fukuzawa mit un point d’honneur à proposer de la viande au menu de la cantine de l’école Keiô Gijuku, établissement qu’il a fondé (précurseur de l’Université Keiô).

Contre toute attente, un mois plus tard, le texte déclencha une violente protestation. Un petit groupe de dix ascètes du mont Ontake prirent d’assaut le palais impérial. Bilan : quatre des membres du groupe furent abattus par des gardes de sécurité, un fut grièvement blessé et les cinq autres furent arrêtés.

Kaneko Misuzu (1903–1930) est née et a vécu à Senzaki, qui fait maintenant partie de la ville de Nagato, jusqu’à sa mort. À l’époque, Senzaki était un village de pêcheurs dont l’une des principales ressources était la chasse à la baleine. Certains des poèmes de Kaneko Misuzu évoquent les baleines, tels que « Kujira hôe » (L’oraison funéraire de la baleine). Kaneko Misuzu décrit dans ce poème l’honneur rendu à l’animal et le sentiment de gratitude ressenti pour son grand sacrifice.

En plus de cette grande tombe à la mémoire des baleines, le temple Kôgan-ji abrite une collection de tablettes mortuaires dédiées à ce mammifère marin et des registres de décès répertoriant les espèces, les dates et les lieux de capture, les noms bouddhiques donnés à titre posthume à 242 baleines, ainsi que les noms des équipes de chasse à la baleine. Ces créatures sont honorées de la même manière que leurs homologues humains.

Les premières tombes de baleines auraient vu le jour en tant que symbole du regret et de la compassion ressentis par les chasseurs japonais de ce mammifère marin, pour leur progéniture et pour les fœtus de baleines, victimes collatérales de la mise à mort de leur mère. Ainsi, plus de 70 baleines reposeraient dans cette sorte de mausolée à Nagato. Encore aujourd’hui, de nombreux visiteurs s’y rendent et déposent de l’encens, bien que la baleine ne soit plus chassée dans la plupart des pays du monde.

Cependant, la plupart des Japonais s’opposent fermement à l’euthanasie, qu’ils perçoivent comme un meurtre, ce qui est parfois lourd de conséquences. Autour de l’île d’ Okinawa et de celles d’ Ogasawara par exemple, des écosystèmes délicats se sont retrouvés perturbés, car les lapins, les chèvres et les chats abandonnés y prolifèrent à un rythme alarmant. Plutôt que de les tuer, un grand nombre de personnes réclament encore à l’heure actuelle leur capture et leur apprivoisement.

Il y avait même des gens qui insistaient sur le fait qu’il aurait été plus humain de tuer les chiens que de les abandonner à leur triste sort. Ce point de vue était particulièrement répandu chez des personnes originaires de pays occidentaux et des Japonais qui avaient voyagé à l’étranger. En fait, l’équipe aurait prévu d’euthanasier les chiens, mais à court de temps, ces derniers ont été tout simplement laissés sur place.

En 1983, le film Antarctica (Nankyoku monogatari), mettant en vedette les deux animaux miraculés Taro et Jiro, a attiré plus de 12 millions de spectateurs, ce qui lui a valu le meilleur box-office de l’année. Un remake est même sorti aux États-Unis en 2006 sous le nom de Eight Below (en français : Antartica, prisonniers du froid).

En janvier 1959, l’hélicoptère de la troisième équipe de recherche repère deux chiens vivants à l’ancienne base de Shôwa. Un des hommes de cette expédition m’a dit plus tard qu’il avait eu peur d’approcher les chiens au début parce qu’il pensait qu’ils étaient devenus sauvages et qu’ils pouvaient donc être dangereux. Il a été confirmé par la suite que les deux chiens étaient Taro et Jiro, et qu’ils étaient les seuls survivants parmi les 15 chiens. Les deux chiens rescapés firent les gros titres des journaux nippons, suscitant un sentiment de liesse générale. Partout dans le pays, des pierres commémoratives et des statues furent érigées à la mémoire de ces chiens. Une chanson a même été écrite en leur honneur.

Au Japon, les tanuki (chien viverrin) prennent une forme humaine, le légendaire héros Yamato Takeru est ressuscité sous la forme d’un cygne et dans le conte populaire Tsuru no ongaeshi (« La Grue reconnaissante »), une grue prend la forme d’une femme pour remercier son bienfaiteur humain. Il y a donc une fluidité dans les transformations de l’animal en l’humain (et inversement), un sentiment d’égalité où toute notion de supériorité est totalement absente. C’est peut-être là une manifestation du sentiment japonais d’unité, d’identification et d’intégration avec la nature.

L’euthanasie au Japon

En Europe, le bien-être des animaux est un thème depuis longtemps régi par des lois. Le Royaume-Uni, par exemple, a mis en place une série de législations contre la cruauté envers les animaux dès 1822 et l’Allemagne continue d’appliquer les lois de protection des animaux promulguées en 1933. Au Japon, il faudra attendre 1973 pour qu’une loi sur le bien-être et la gestion des animaux soit adoptée.

À ce sujet donc, il semblerait que le Japon soit à la traîne par rapport aux pays occidentaux. L’Archipel n’a pas mis en place le même type d’instruments juridiques dictant les normes relatives aux installations pour animaux, définissant les règles de gestion des animaux ou autorisant ceux-ci à accompagner leurs propriétaires dans les transports publics. Toutefois, le Japon semble rapidement rattraper son retard.

Depuis de nombreuses années, le Japon est montré du doigt en raison du nombre important de chiens et de chats amenés dans les centres de santé publique pour y être euthanasiés. Cependant, selon le ministère de l’Environnement, ce chiffre a considérablement diminué, passant de plus de 1,2 million en 1974 à 83 000 en 2015. Le pourcentage de chiens et de chats qui sont issus de ces installations et ont pu être adoptés a augmenté de manière phénoménale pour la même période, passant de 2 % à 39 %. Le Japon, autrefois mauvais élève, progresse et s’approche petit à petit de pays comme la Grande-Bretagne, avec 7 000 animaux euthanasiés et peut-être un jour de l’Allemagne, où le chiffre est tout simplement de 0. Pour information, les États-Unis en ont euthanasiés environ 2 millions en 2015.

La question du vieillissement des animaux et de leurs propriétaires

Le nombre d’animaux domestiques n’a jamais été aussi élevé au Japon, un phénomène qui trouve en partie son explication dans la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population. Les adultes sans enfant optent de plus en plus pour des animaux de compagnie, et les seniors recherchent une présence une fois que leurs enfants ont quitté le nid familial ou que leurs partenaires sont décédés. Par ailleurs, un nombre croissant de Japonais disent se sentir seuls et isolés. Plus de la moitié des propriétaires d’animaux japonais confient que leurs compagnons leur offrent du réconfort, et qu’ils représentent pour eux plus des membres de la famille ou des partenaires que de simples animaux.

Cependant, un problème se pose alors : qui doit s’occuper de l’animal dans le cas où ce dernier et son maître sont âgés ? En 2016, la loi sur le bien-être animal a été révisée pour inclure une clause non contraignante obligeant les propriétaires d’animaux à s’occuper à vie de leurs animaux. Par ailleurs, des maisons pour chiens âgés ont vu le jour dans le pays. Dans le même temps, cependant, un nombre croissant de propriétaires vieillissants choisissent d’abandonner leurs animaux de compagnie. Ce dont il est certain, c’est que l’évolution de notre société amènera de nouveaux débats sur les relations entre les humains et les animaux.

(Photo de titre : statues en bronze de Taro et Jiro devant le navire de recherche antarctique Fuji, amarré en permanence au port de Nagoya. Photo : Aflo)