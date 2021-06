Face à une ville japonaise sans librairies, l’amour de la lecture accompli des merveilles

Une petite ville japonaise perd toutes ses librairies

Rumoi est située sur la côte ouest de Hokkaidô, à une centaine de kilomètres au nord de Sapporo, la grande ville de la région. Le nom particulièrement poétique de la ville, Rumoi, vient en fait d’un mot aïnou « Rurumoppe », qui signifie « L’endroit où la marée s’infiltre en douceur ». La ville fut fondée par des pêcheurs de harengs durant l’ère Meiji (1868-1912), puis a connu une seconde prospérité autour de l’extraction de charbon. Une ligne de chemin de fer fut ouverte en 1910, et le port modernisé en1932.

Rumoi a connu son maximum de population en 1967, avec 42 000 habitants, mais n’a pas cessé de décliner depuis, et compte aujourd’hui à peine plus de 20 000 âmes. À l’époque, il y avait un grand magasin, six cinémas, et cinq librairies. Comme dans toutes les villes portuaires, on y trouvait des restaurants de cuisine traditionnelle, des cabarets et même des maisons de geisha. Le bowling est maintenant fermé, mais a gardé sa quille géante sur le toit. On croise peu de promeneurs, seule la brise marine emplit les rues.

Cela fait plus de vingt ans que le grand magasin du centre-ville a fermé ses portes. Puis en décembre 2010, la dernière librairie a fait faillite. Elle avait été fondée avant la guerre. Avec cette fermeture, Rumoi devenait une ville sans une seule librairie.



Le centre-ville de Rumoi autrefois animé

Quelque temps plus tard, une librairie géante apparaît

Or, sept mois plus tard, un point de vente géant, le Rumoi Book Center, faisait son apparition à environ 5 km à l’est du centre-ville. Les habitants se sont mobilisés pour que cette librairie de grande envergure, de près de 500 mètres carrés et 100 000 livres en rayons, ouvre.





Le Rumoi Book Center fait partie du groupe Sanseidô, une chaîne de librairies existant de longue date, dont le siège social se trouve à Jimbochô, le quartier des livres de Tokyo. La chaîne exploite 23 points de vente, principalement dans la région de la capitale et des environs, mais également dans les préfectures d’Aichi, Gifu et Hokkaidô. La société est également éditrice de dictionnaires et de manuels scolaires.

Le magasin de Rumoi est dirigé par Kon Takumi. D’habitude, tous les points de vente de la chaîne sont gérés par des employés envoyés par la maison mère de Tokyo. Mais au Rumoi Book Center, les employés et le directeur sont tous des résidents de Rumoi. Cette exception est liée à l’histoire de cette librairie.





M. Kon n’est pas un employé statutaire de la librairie Sanseidô. Il est gérant, avec un contrat de travail Sanseidô. Il est le seul dans ce cas et les cinq membres du personnel du magasin sont employés par lui.

Sanseidô gère le loyer, l’achat des livres et les autres dépenses de gestion. M. Kon est responsable de la gestion du magasin et de la gestion du personnel. Il est lié à Sanseidô par une obligation de chiffre d’affaires. Sanseidô définit la politique générale en matière de distribution, mais M. Kon et son personnel passent les commandes de leur propre chef en fonction des goûts et préférences de la population locale en matière de livres.

Le magasin est spacieux et couvre presque tous les genres de livres, la presse magazine, la littérature générale, sciences humaines, livres de référence pour préparer concours et examens, et les albums jeunesse. Les chiffres des ventes sont confidentiels mais dépassent de loin la moyenne des librairies de grande surface. Ce succès est dû à l’ingéniosité de M. Kon et de son personnel, et à tous ceux qui se sont dit : « Rumoi sans une seule librairie ? Ce serait un malheur ! »

Mais pour comprendre la situation en détail, il faut vous raconter comment M. Kon a réussi à ouvrir sa librairie à Rumoi.







...et des clients toujours au rendez-vous