Répertoire de mets à base de l’algue « wakame »

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

L’algue wakame est souvent ajoutée à la soupe miso, mais il y a mille et autres une façons de l’apprécier.

Soupe miso au wakame

Pas de soupe miso sans wakame. La combinaison wakame et tofu est la plus répandue mais ce dernier peut tout aussi bien être remplacé par d’autres ingrédients tels que l’abura-age (tofu frit), du chou ou encore des pommes de terre.



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Wakame-gohan

Ce plat est bien connu des Japonais : du riz cuit mélangé à du wakame, du mirin (saké doux) et des graines de sésame. Il est servi dans les cantines scolaires mais peut également se retrouver au menu dans les foyers.



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Wakame no sunomono

Généralement accompagné de concombre, ce plat vinaigré est très apprécié en été,. Vous pouvez y ajouter du poulpe ou des bâtonnets de crabe kanikama.



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Wakatake-ni

Ce plat est composé de deux spécialités printanières : des pousses de bambou (takenoko) que l’on trouve dans les montagnes et des algues wakame dans la mer. Il peut se déguster de janvier à décembre, en toute saison, car vous trouverez très facilement des pousses de bambou sous vide et des algues wakame salées dans le commerce.



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Râmen aux algues wakame

La saveur subtile du wakame apporte un bon équilibre entre le bouillon riche des râmen et les épaisses tranches de porc char siu.



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Kizami-mekabu

Le mekabu se trouve à la base du wakame. Cette pousse florale épaisse et dure a une texture complètement différente de celle de ses feuilles. Mais un fois blanchi, le mekabu devient incroyablement visqueux, presque impossible à tenir dans la main ou entre deux baguettes. Si vous le préparez chez vous, coupez-le en lamelles avant la cuisson. Vous pourrez le trouver sous cette forme dans les rayons des supermarchés. Son aspect visqueux, il le doit à la présence de fucoïdane, une fibre soluble dans l’eau qui aide à réguler la santé intestinale. Friands de sa consistance visqueuse, beaucoup le mélangent à d’autres aliments tout aussi gluants, comme le nattô ou l’okra.



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(Photo de titre : des nouilles de froment udon froides avec différentes garnitures. Pixta)