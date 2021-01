Un globe-trotteur japonais se recueille devant plus de 2 500 tombes de personnages mondialement connus

« La liberté était fortement réprimée à Vienne à l’époque de Beethoven, en partie à cause des répercussions de la Révolution française. Et lui, il a laissé la 9 e symphonie dans laquelle il dit que tous les hommes sont frères, indépendamment de leur naissance. »

Une fois sur place, les gens m’ont accueilli d’un « Are you crazy ? »

Kajipon est allé à Tahiti pour se recueillir sur la tombe de Paul Gauguin. Non seulement les vols direct du Japon vers Tahiti sont peu nombreux, mais l’île de Hibaoa, où se trouve la tombe de Gauguin, est encore à 6 heures 30 de Papeete en avion à hélice. Avec seulement trois vols par semaine. Mais il en faut plus pour arrêter Kajipon dans son pèlerinage mondial.

« En 1994, j’ai visité la Syrie. Je voulais voir, ne serait-ce qu’une fois dans ma vie, les vestiges antiques de Palmyre, où se trouve la tombe de Saint Jean-Baptiste. Tous les gens que j’ai rencontré là-bas étaient formidables. L’islam fait de l’aide aux voyageurs un devoir du croyant. Comme je ne parlais absolument pas l’arabe, je ne pouvais même pas vérifier les lignes de bus. Mais j’ai demandé aux gens qui prenaient eux aussi le bus, je suis arrivé sans encombre et en arrivant, les vestiges sont tellement beaux que j’ai éclaté en pleurs. Il fait 40°C en plein jour, et je me suis baigné dans l’Euphrate, c’était très agréable. Tous les gens du quartier étaient réunis devant le poste de télé de l’hôtel et regardaient Captain Tsubasa (Olive et Tom).

« Je ne vais pas juste “voir” une tombe, je me recueille devant », déclare-t-il. L’important est de transmettre sa gratitude. Si sa maison natale n’est pas loin, j’y vais également. Ce que je veux, c’est refaire le chemin que cette personne a fait durant sa vie. La tombe n’est que le point terminal. Mais mes fonds ne sont pas énormes, alors je suis obligé de faire des choix. Et dans la mesure du possible, j’y reviens deux fois ou plus. Ce n’est qu’à partir de plusieurs fois que vous pouvez dire que vous allez rendre visite à la tombe de quelqu’un.

« Grâce à internet, j’ai ouvert un site qui m’a permis de vivre de conférences et d’articles que l’on me demande. Mais s’il le faut, je reprendrai le camion, je suis prêt à tout. »

« Mon père était alcoolique et les bagarres étaient incessantes à la maison. C’est à l’adolescence, luttant lui-même contre des sentiments multiples et complexes, qu’il lit Crime et châtiment de Dostoïevski et y trouve le salut. À sa dernière année de lycée, il se jette à corps perdu dans la littérature, la musique, les beaux-Arts. Chaque fois qu’il tombe amoureux sans retour, d’une lycéenne qui visait une université d’art, d’une étudiante en musique, d’une bibliothécaire, il se replonge dans la lecture, dans l’écoute de la musique, dans la recherche minutieuse sur la vie des grands artistes.

« J’étais étudiant, et comme une dernière cérémonie avant d’avoir vingt ans, je suis allé dire merci à mon « second père », l’écrivain Dostoïevski. La main posée sur sa pierre tombale, j’ai dit : « Spasiba » (« merci », en russe), et j’ai ressenti en retour un choc qui m’a parcouru par tout le corps, comme si la foudre m’avait frappé. »

Depuis ses 19 ans et jusqu’à ses 53 ans, son âge actuel, Kajipon a parcouru le Japon et le monde entier, du pôle Nord à l’Antarctique, sur les traces des plus grands personnages de l’humanité. Depuis deux ans, il ne compte même plus, tellement il y en a. Mais à ce moment-là, il en était à 2 520 tombes de personnages célèbres visitées. D’où vient l’idée de consacrer une vie à une activité si atypique ?

En auto-stop vers la Russie

Le cimetière de la ville polonaise de Frombork, près de la frontière russe, abrite la tombe de l’astronome Nicolas Copernic. Après s’être recueilli sur la tombe de Copernic, Kajipon se recueille sur celle du philosophe Emmanuel Kant, à Kaliningrad, une enclave russe entre la Pologne la Lituanie.

« Kant a été l’un des premiers promoteurs de la création d’une guilde des nations pour la paix dans le monde, comparable à l’ONU. Je voulais le remercier d’avoir pensé à l’humanité. »

Pour s’y rendre, le seul moyen de transport était une ligne internationale d’autocars, avec seulement deux départs par jour. Après une nuit sur place, il se lève à l’aube pour se rendre à la gare routière à 6 heures du matin. Mais après deux heures d’attente, l’autocar n’est toujours pas là. Il finit par demander à des militaires polonais, qui lui offrirent du thé chaud et une montagne de beignets.





Les gardes-frontières se montrèrent également charmants.

« Je leur ai demandé la permission d’attendre au poste jusqu’à ce que le car arrive. J’ai expliqué que j’étais Japonais et que j’effectuais un pèlerinage sur les tombes de personnages célèbres. Avant de venir en Pologne, j’avais visité les vestiges du consulat où avait officié Sugihara Chiune, en Lituanie, où j’avais également visité la tombe de Jósef Pilsudski “le père de la Pologne”, qui se trouve en territoire lituanien. Je leur ai montré la photo, et ils en ont été tellement émus qu’ils ont arrêté une voiture qui se rendait en Russie et ont négocié avec les passagers pour qu’ils acceptent de prendre avec eux ce Japonais qui désirait se rendre à Kaliningrad. C’est comme ça que je suis entré en Russie dans la voiture de deux femmes, la mère et la fille, et que j’ai pu sans autre difficulté me recueillir sur la tombe de Kant ! »

La traversée des États-Unis en autocar longue-distance

Kajipon s’est également plusieurs fois rendu en Espagne.

« J’ai fait plusieurs pèlerinages en Espagne. Chaque fois, je passe par Barcelone pour voir combien le chantier de la Sagrada Familia a avancé. Bien sûr je suis allé sur les tombes de Gaudi, de Goya, de quasiment tous les personnages célèbres de ce pays. Je suis aussi allé à Saint Jacques de Compostelle me recueillir sur la tombe de Saint Jacques. »

À Barcelone, j’ai visité le grand cimetière où repose le peintre Juan Miró, sur la colline de Montjuïc.

« Le gardien m’a dessiné un plan à la main qui était tellement imprécis, que je me suis perdu dans le cimetière, en danger de déshydratation sous la canicule. Depuis ce jour, chaque fois que je vois un tableau de Miró, j’ai soif… »

En Grande-Bretagne, il a visité une soixantaine de tombes, parmi lesquelles celles du roi Arthur, de Shakespeare, de Newton, de Conan Doyle et de Lawrence Olivier.

« Il y a très peu d’endroits où je ne suis pas allé entre Dover et le Loch Ness. »

Kajipon a également plusieurs fois visité les États-Unis. Lincoln, Edgar Poe, Hemingway, Edison, Billy the Kid, Marilyn Monroe… plus de 260 tombes. Un an avant les attentats de septembre 2001, en 2000, il avait effectué un tour complet des États-Unis en autocars longue-distance.

« J’ai voyagé 30 jours pour seulement 37 000 yens (295 euros) de tickets d’autocar. Et si vous voulez dormir, prenez juste les cars de nuit. Je me lavais la tête avec une bouteille d’eau pendant la pause du chauffeur sur les aires de stationnement et je me lavais dans les toilettes d’un McDonald’s. Je n’ai pas payé une seule nuit d’hôtel de Los Angeles à New York. »





L’expérience d’avoir voyagé dans 101 pays

Kajipon a voyagé seul jusqu’à l’âge de 40 ans. Il y a 18 ans, il s’est marié et a alors commencé à voyager avec sa famille. Quand son fils, actuellement en 5e année d’école primaire, était encore petit, ils sont retournés ensemble aux États-Unis et en Europe où ils ont visité les tombes de Walt Disney, Michael Jackson, celles des frères Grimm et d’Andersen.





Kajipon a traversé l’Australie en voiture de location, malgré les kangourous qui sautaient à tout bout de champ devant ses roues. Il ainsi visité à Perth la tombe de Heath Ledger, l’acteur australien trop tôt disparu. « Je suis impatient de voir mon fils grandir et pouvoir exprimer sa reconnaissance devant les tombes que nous visitons. »

Dans le passé, trouver la localisation de la sépulture d’un personnage célèbre pouvait prendre du temps, mais de nos jours, avec internet, les choses sont beaucoup plus simple.

« Sur internet, il faut se méfier des fausses informations, mais en recoupant avec Google Maps, il est beaucoup plus facile de se rendre à destination. »

Ce n’est que récemment qu’il a abordé le continent asiatique de façon systématique, parce qu’il voulait profiter d’être encore jeune pour aller dans des régions qui peuvent s’avérer éprouvantes physiquement, comme les montagnes italiennes ou le Moyen-Orient.

En 2019, il s’est rendu en Corée du Sud et à Taiwan. À Séoul, il s’est rendu sur la tombe d’Asakawa Takumi, un Japonais qui a étudié le céramique coréenne dont il était passionné, et s’est également recueilli sur les tombes des étudiants massacrés lors du soulèvement de Gwangju. À Taiwan, il a visité la tombe de la chanteuse Tereza Teng, celle du héros indépendantiste Mona Rudao, et de Hatta Yôichi, l’ingénieur qui construisit le barrage de Wushantou.

« Ce que j’ai vu en visitant 101 pays, c’est que malgré les différences de nationalité et de culture, les hommes possèdent beaucoup plus de points communs que de différences. Un sourire appelle un sourire, on aide les voyageurs en difficulté. Quel que soit le pas, les gens qui viennent sur la tombe d’une personne expriment clairement leurs souhaits et leur prière pour le défunt. C’est ce qui nous permet de nous regarder mutuellement et de nous respecter, même lorsque les pays sont en conflit.

Un appel aux amis de la famille Picasso !

En 2020, alors que la famille planifiait sa première tournée des tombes des grands hommes de la Chine continentale, la pandémie du coronavirus est venue tout chambouler.

« Ça aurait été mon premier retour en Chine depuis que je suis allé sur la tombe de Lu Xun à Shanghaï il y a 30 ans. J’avais hâte de voir la Chine d’aujourd’hui. »





« Il me reste encore des tombes de très grands personnages à visiter. Par exemple, la tombe de Picasso se trouve dans le parc du château de Vauvenargues, dans le sud de la France, où vivent les descendants du peintre. Il faut donc être un ami de la famille pour y avoir accès. J’ai visité sa maison natale à Malaga en Espagne, et j’ai vu Guernica à Madrid. Mais je voudrais tant pouvoir me recueillir devant sa tombe ! Si un ami de la famille Picasso lit ceci, je vous en prie, dites-le leur ! »

(Texte et interview par Itakura Kimie, de Nippon.com. Photo de titre : Kajipon devant la tombe de Dostoïevski, pour la deuxième fois, en 2005)