Inoue Naoya, le chef-d’œuvre de la boxe japonaise, vise de nouveaux exploits

Tout d’abord, il y a eu le combat pour le titre mondial en poids Coq unifié de trois organisations mondiales, contre le champion du monde WBC Nonito Donaire (Philippines), champion du monde dans quatre catégories de poids. Inoue avait déjà battu Donaire aux points 1 an et 7 mois plus tôt. Cette fois, il a mis les pendules à l’heure par KO à la deuxième reprise, devenant ainsi le premier boxeur japonais à unifier le titre dans 3 organisations.

« Aujourd’hui, je rends mes quatre ceintures. En 2023, je lance le même défi, une catégorie de poids au-dessus, en poids super-Coq. Il ne me reste plus rien à faire en poids Coq, je n’ai même plus d’adversaire à combattre. Mes quatre ceintures sont mon trésor, mais je n’ai pas envie de me cramponner dessus. »

Des adversaires encore plus puissants

Voici d’ailleurs comment Inoue lui-même voit la situation :

« Prendre 1,8 kg est pour moi une évolution positive. Je commençais à avoir du mal à perdre du poids pour rester dans la limite des poids Coq. Pour dire les choses honnêtement, si vous me demandez si j’étais 100% stable sur mes pieds pendant le combat contre Butler, je dois avouer que non, certainement pas. Je boxerai avec un meilleur sentiment de stabilité en super-Coq, c’est clair. Bien sûr, cela veut dire se retrouver en face d’adversaires plus grands et plus résistants. Mais sur ce point, avec une bonne préparation, j’en fais mon affaire. »

D’autre part, en raison d’une entorse à la cuisse, Inoue n’a pas été en mesure de construire toutes les attaques qu’il avait envisagées contre Butler. Le fait de monter d’une catégorie atténuera ses difficultés à perdre du poids et lui permettra d’être en meilleure condition et plus régulier. Telle est l’analyse d’Inoue.

Bien entendu, devoir faire face à des adversaires plus grands ou plus massifs est une source d’inquiétude. La taille en particulier, implique une distance légèrement plus grande entre vous et votre adversaire. Un ou deux centimètres à peine, mais cela peut suffire pour rendre vos coups moins efficaces. Vous pouvez porter un coup qui mettait l’adversaire KO jusqu’à présent et voir que l’adversaire est toujours sur ses pieds, ou des coups techniques qui faisaient du dégât peuvent en faire moins que vous ne pensiez... Idem en défense, des coups que vous pensiez encaisser facilement peuvent surprendre de la part d’un adversaire plus massif, donc plus puissant.

Inoue en est manifestement conscient quand il prédit qu’il ne pourra pas vaincre aussi facilement avec son style actuel : « Mon style de boxe va changer. »



En 2014, Inoue Naoya remporte le titre WBC des poids mi-mouche lors de son sixième combat professionnel. À gauche, son frère cadet Takuma, ancien champion WBC poids Coq par intérim. À droite, leur père Shingo, père de deux champions du monde. Tokyo, le 6 avril 2014. (Jiji Press)

Premier objectif en super-Coq

Inoue a commencé en mi-Mouche, puis est passé directement deux catégories au-dessus pour devenir super-Mouche, puis poids Coq. Gagner de nouveau 1,8 kg ne sera pas nécessairement facile pour « Monster », qui avait dit être physiquement fait pour la catégorie poids Coq. Conscient de cela, il a commencé sa montée en puissance il y a un an.

La division des super-Coqs, dans laquelle Inoue se lance maintenant à fond, compte actuellement deux champions du monde, chacun détenteurs du titre dans deux organisations : l’Américain Stephen Fulton est champion WBC et WBO, tandis que l’Ouzbek Murodjon Akhmadaliev est champion WBA et IBF.

L’ambition d’Inoue est clairement d’unifier les quatre titres en super-Coq, comme il l’a fait en poids Coq. S’il y parvient, ce sera une première historique.

Le plan de la première étape vers cet objectif a été révélé : le combat aura lieu au Japon, en mai 2023. Tout n’est pas fixé, mais les managers d’Inoue sont entrés en négociation pour défier Fulton. Ce dernier a 28 ans, 21 victoires dont 8 KO, tandis qu’Inoue, qui aura 30 ans en avril, totalise 24 victoires et 21 KO. Il sera intéressant de voir comment la différence de catégorie va jouer, même si Inoue semble avoir l’avantage en termes de puissance de frappe. Mais Fulton est un combattant très technique, ce qui rend les pronostics difficiles.

Inoue s’est depuis longtemps fixé l’âge de 35 ans pour prendre sa retraite. Ainsi les super-Coqs pourraient être sa dernière catégorie. Inoue nous offrira-t-il une performance similaire à celle qui lui a valu le surnom de « Monster » dans sa nouvelle catégorie de poids ? Le monde entier est suspendu au défi de la superstar.

(Photo de titre : Inoue Naoya s’attaque à Paul Butler lors de leur combat d’unification pour le titre mondial des quatre poids Coq. Le 13 décembre 2022 à Tokyo. Jiji Press)