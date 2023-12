La renaissance du thé noir japonais « wa-kôcha » : viser l’excellence et devenir numéro un mondial

Dans son livre intitulé « À tous ceux qui veulent déguster un meilleur thé noir » (Motto oishii kôcha wo nomitai hito he, publié en mars 2023), Tanaka Satoshi écrit que la production annuelle de thé noir du Japon est estimée à 100-200 tonnes, ce qui représente à peine 1 % de la consommation totale de thé noir de l’archipel. Les Japonais boivent en majorité des thés noirs d’importation. Pourtant, « dans la plupart des exploitations de tout le Japon, les producteurs de thé vert fabriquent également des thés, dont ils répondent de la qualité et qui sont primés dans les salons internationaux ».

Au Japon, cette sorte de thé a 150 ans d’histoire. En 1874, le gouvernement Meiji distribue dans toutes les préfectures un « Manuel de fabrication du thé noir » (Kôcha seihô-sho) car il souhaite encourager la production et l’exportation de thé noir japonais afin d’amasser des devises étrangères. À l’époque, le thé noir était un produit phare de l’industrie d’exportation, mais après la Seconde Guerre mondiale, avec la libéralisation des importations, les thés noirs japonais ne peuvent faire face à la concurrence et disparaissent.

Sous le vocable de wa-kôcha, on désigne un thé noir produit localement à partir de feuilles de thé cultivées au Japon. On parle parfois de ji-kôcha (ou ji signifie local, régional) ou de nihon-kôcha (« thé noir du Japon »).

Ureshino est également une station thermale. Sa théiculture n’a pas moins de 600 ans d’histoire et son thé noir unique est un produit phare de la région. Dans le petit salon de thé adjacent au « Cha-o-shiru Ureshino Tea Center », on peut découvrir ce « thé au doux parfum et au goût subtil, à déguster sans sucre », comme il est d’usage de le décrire.

Le Darjeeling, produit en Inde, est l’un des trois thés noirs les plus célèbres au monde. Tout le monde sait qu’il fait l’objet de deux cueillettes, une première au printemps et une deuxième en été. Sur l’exploitation de Nakajima, on vend du « Ureshino kôcha », un thé noir de deuxième cueillette.

Des boutiques spécialisées en thé noir japonais fleurissent toujours plus nombreuses sur Tokyo, sa région mais aussi dans le reste du pays. Depuis peu, ce thé est aussi conditionné en bouteilles plastiques. En avril 2022, l’entreprise Asahi a lancé sur le marché une nouvelle marque de « thé noir japonais non sucré», proposé en bouteilles de 500 ml et fabriqué à 100 % avec des feuilles de thé produites dans la préfecture de Kagoshima. Et il n’est pas rare de trouver ainsi conditionnés en bouteille d’autres crus locaux, comme le thé noir japonais de Sashima (préfecture d’Ibaraki) ou celui d’Ise (préfecture de Mie).

En octobre 2019, Fujiwara Kazuki a supervisé la publication d’un « Guide complet des crus régionaux de thés noirs japonais » (Nippon no ji-kôcha « kanzen gaido ») qui présente à l’aide de photos en couleur plus de 450 variétés de thé noir japonais vendues dans 141 exploitations, fabricants et coopératives sur tout l’archipel.

« Shinjuku Kôya » est un magasin de fruits installé dans l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo. Connu pour son site de dégustation de fruits frais, c’est aussi depuis longtemps un excellent débit de thé. Il a été dans les premiers à croire en l’essor du thé noir et a ouvert en 1973 un « India Tea Center » dans son établissement mère de Shinjuku. On y trouve des thés venant d’Inde ou du Sri Lanka, mais un stand consacré aux thés noirs japonais bio vient d’être inauguré. Il propose notamment des crus de « Beni-fûki » venant de la préfecture de Kagoshima ou de « Beni-hikari » produits à Tottori.

Kishimoto Mika et son mari Noriaki ont d’abord vécu dans la ville de Kôchi, mais le couple décide de reprendre l’exploitation de thé du grand-père de Noriaki pour préserver à Sawatari, les magnifiques paysages de plants de thé en terrasses et ils déménagent à Niyodo-gawa avec leur fille en 2004. Noriaki trouve dans la région un travail dans le secteur de la métallurgie et apprend le savoir-faire auprès de son aïeul tout en travaillant chez Nittetsu Mining. Sept ans plus tard, il est exploitant agricole à plein temps.

À Sawatari, un secteur de Niyodo-gawa, la théiculture a une longue histoire et les thés « Tosa » sont renommés auprès des connaisseurs. Plus bas dans la plaine coule la Niyodo, un cours d’eau limpide célèbre pour sa couleur bleue. Les plants de thé semblent couvrir les flancs abrupts des montagnes environnantes. Avec le vieillissement de la population, le nombre d’exploitants a diminué et des plantations de thé sont à l’abandon.

« Le thé noir japonais est moins astringent et plus doux que ses rivaux étrangers. Son bel arôme séduit les consommatrices. Il a pour caractéristique de très bien se marier avec la cuisine et les sucreries japonaises. »

Et le meilleur thé au monde est ...

Les thés noirs japonais ont continué de gagner en qualité ces dernières années. En octobre 2022, l’un d’eux a remporté le premier prix au premier Concours international du thé organisé à Londres par la « UK Tea Academy » (organisme britannique d’accréditation des thés) alors que pas moins de 300 crus de thé vert, d’oolong, de thé blanc et autres étaient en lice.

Le thé ayant non seulement remporté l’or dans la catégorie « Thés noirs de Chine, Taïwan, Myanmar, Vietnam et Japon », mais qui a aussi gagné le prix « Best In Show » récompensant le meilleur de toutes les médailles d’or en compétition, est le « Beni-fûki cueillette d’été » (Natsu-tsumi beni-fûki) de l’exploitation Kajihara, à Ashikita (préfecture de Kumamoto).

Selon les informations tirées du site Internet de Kajihara et corroborées par d’autres sources, Kajihara Toshihiro, actuel propriétaire de l’exploitation et troisième dirigeant de l’entreprise familiale, serait né en 1960. Après le lycée, il est entré à l’université agricole préfectorale de Kumamoto, où il a choisi la filière thé. Diplômé, il retourne à 20 ans dans sa ville natale et travaille dans l’agriculture et poursuit son dur apprentissage à Taïwan et en Chine. Kajiwara, se décrit comme un « petit exploitant », n’utilisant aucun pesticides ou engrais chimiques. Il œuvre dans sa plantation de thé située en montagne, là où « le brouillard est profond, les variations de température intenses mais là où l’air et l’eau sont si purs ». C’est dans cet environnement unique que le meilleur thé noir du monde a vu le jour.



« Terroirs : de l’histoire, de l’espace et de la répartition des vins et des thés » (Terroirs, wine to cha wo meguru rekishi, kûkan, ryûtsû, éditions Shôwadô)

Dans le monde du vin, chaque cru est unique, car ancré au terroir qui l’a vu naître, au sol et au climat qui lui donnent son goût inimitable. Dans « Terroirs : de l’histoire, de l’espace et de la répartition des vins et des thés » (Terroirs, wine to cha wo meguru rekishi, kûkan, ryûtsû), Akamatsu Kazue et Nakagawa Osamu (ouvrage publié en mai 2023) disent des thé japonais qu’ils pourraient « faire l’objet d’un label adossé à un terroir notamment pour les petites exploitations en montagne qui sont relativement proches les unes des autres ou qui cultivent des espèces indigènes et minoritaires telles que les thés Ureshino ou Yame ».

Le livre rappelle que le concept de terroir inclut la notion de « coopération de l’homme avec la nature », et souligne que l’activité humaine est aussi un facteur important.

L’histoire du renouveau du thé noir japonais est ponctuée de péripéties. Selon les régions, le climat et les saisons varient grandement, chaque exploitant, chaque exploitation grande ou petite est le fruit d’une histoire unique, les liens qui se tissent entre le produit et les consommateurs qui le plébiscitent, voilà tout ce qui en fait la richesse et qui a permis cette renaissance.

Brève histoire du thé noir japonais, le wa-kôcha

1874 Le gouvernement Meiji distribue le « Manuel de fabrication du thé noir » dans toutes les préfectures afin d’encourager la production. 1875 Le gouvernement envoie Tada Motokichi, un ancien vassal du shogunat, dans la Chine des Qing faire des recherches sur l’industrie du thé. 1876 Tada Motokichi et sa mission ramènent d’Inde des graines de cultivars de thé Assam. 1877 Dans la préfecture de Kôchi, la production de thé noir indien atteint les 3 tonnes environ. 1878 Mitsui & Co. commence à exporter à grande échelle le thé noir japonais. 1927 Lancement du « Mitsui kôcha », le premier cru japonais de thé noir (aujourd’hui appelé le nittô-kôcha). 1971 Libéralisation complète de l’importation des thés noirs étrangers, l’industrie japonaise du thé noir est terrassée. 1993 Homologation d’un nouveau cru de thé noir appelé « Beni-fûki ». 2002 Le premier Sommet japonais du thé noir se déroule à Nawa, dans la préfecture de Tottori. 2010 La production nationale de thé noir dépasserait les 100 tonnes. 2018 Création de l’Association japonaise des thés noirs régionaux. 2022 Un thé noir japonais produit dans la préfecture de Kumamoto remporte au Royaume-Uni, le premier prix du Salon international du thé.

(Photo de titre : Nakajima Hiroshi, PDG du Nakajima Ryokucha-en, est photographié sur sa plantation de thé à Ureshino, préfecture de Saga, le 15 juillet 2023. Toutes les images sont de l’auteur à l’exception de la couverture du livre.)