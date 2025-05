Aux délices d’Uji : une découverte des traditions du thé pluriséculaires

Aujourd’hui, on appelle « thé d’Uji » les feuilles de thé transformées par des producteurs basés à Kyoto selon des techniques traditionnelles. Les plants de thé peuvent être cultivés à Kyoto ou dans l’une des trois préfectures limitrophes à Nara, Shiga ou Mie. L’Agence japonaise des affaires culturelles a classé la culture du thé de la région de Yamashiro, au sud de la préfecture de Kyoto au patrimoine japonais en reconnaissance de son importance pour la cérémonie du thé qui incarne l’esprit japonais, mais aussi pour le rôle que la région a joué dans la production des principaux types de thé japonais : le matcha en poudre, le sencha ordinaire et le raffiné gyokuro. La préfecture de Kyoto est également à l’initiative des démarches pour que le thé d’Uji soit inscrit au patrimoine mondial en tant que « paysage culturel ».

La théiculture est arrivée à Kyoto pendant les périodes Kamakura (1185-1333) et Muromachi (1333-1568). Le shogunat a alors encouragé le développement des plantations de thé et permit l’essor du thé d’Uji. On trouve dans le « Guide illustré des spécialités des mers et des montagnes du Japon » (Nihon sankai meibutsu zue, 1797) datant du milieu de l’époque d’Edo (1603-1868), des explications sur la transmission de la théiculture et sur l’origine du thé d’Uji, mais aussi des descriptions des techniques en usage à Uji pour cultiver, récolter mais aussi transformer le thé. Le terroir d’Uji était renommé dans tout le Japon dès le XVIII e siècle.

L’excellence du thé d’Uji vient de l’environnement unique de la région et de l’attachement des locaux aux techniques de production ancestrales. On sait depuis longtemps que cette région du Japon est idéale pour la théiculture. La région, où courent les rivières Uji et Kizu bénéficie d’une forte pluviométrie annuelle. Son relief légèrement vallonné permet un bon drainage et garantit un brouillard fréquent, ce qui protège les pousses de thé des gelées qui pourraient les abîmer.

Le « choc Häagen-Dazs » de 1996 est la première étincelle. Cette année-là, l’entreprise américaine de crème glacée lance un produit au thé vert contenant du matcha. Dans ce sillage, la production et le coût du tencha utilisé pour fabriquer la poudre de thé partent à la hausse et l’engouement pour les desserts au matcha décolle. Puis, en 2000, quand la chaîne de cafés Starbucks se lance dans la commercialisation de boissons au matcha, la vogue devient planétaire. Ce « choc Starbucks » va encore renforcer les ventes de matcha.

L’artère principale menant au Byôdô-in est bordée de boutiques, se côtoient d’anciennes échoppes de grossistes en thé, des cafés, des restaurants et des pâtisseries, les touristes y déambulent en sirotant un latte ou autres glaces saveur matcha. Le thé est proposé à la vente dans toutes ses formes (en vrac, en poudre, en sachets, etc.) et dans toutes les gammes de prix. De nombreux commerces proposent leurs propres petites expositions.

Pour participer à une cérémonie du thé, il faut réserver à l’avance. On assiste tout d’abord à la préparation du matcha diligentée par le maître de thé, puis on peut goûter au thé ainsi qu’aux douceurs qui l’accompagnent. Enfin les participants peuvent s’essayer au fouettage du matcha. Les différents maîtres de thé, qui se relaient pour animer ces séances, représentent diverses écoles de la Voie du thé aux rangs desquelles figurent en bonne place Urasenke et Omotesenke qui sont les plus importantes au Japon. Les initiés sauront identifier les techniques emblématiques de chaque école.

On y propose des dégustations de matcha d’Uji dont les plantations de thé sont si célèbres. La poudre de thé vert est préparée et servie dans les règles de l’art de la cérémonie du thé. Celui-ci est accompagné d’une douceur sucrée typiquement japonaise qui change avec les saisons. Chaque étape de la cérémonie est brièvement expliquée par un maître de thé.

Située dans la préfecture de Kyoto, Uji est célèbre pour le Byôdô-in, un temple classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais les touristes savent que, non loin de là, ils peuvent aussi s’initier à la cérémonie du thé (sadô) dans les règles de l’art, au Taihô-an. Cette maison de thé gérée par la commune d’Uji se trouve juste en face de la salle du Phoenix du Byôdô-in dont elle tire son nom (en effet, tai signifie ici « en face de », hô phoenix, et an ermitage).

Quand l’ombre intensifie les saveurs

À Uji, le thé destiné à la production de tencha (feuilles séchées et réduites en poudre pour faire du matcha) et le gyokuro de qualité supérieure sont mis à l’ombre pendant les dernières semaines précédant la récolte. Protéger les feuilles des intenses rayons du soleil empêche la théanine, le composant essentiel de la saveur, de se transformer en catéchine, qui est amère au goût. Le thé y gagne une saveur plus douce. La technique visant à abriter les plants de thé du soleil était déjà décrite au début du XVIIe siècle par des missionnaires chrétiens, qui ont transmis ce savoir-faire à l’Occident.



Tencha, les feuilles de thé protégées du soleil par des nattes de paille tissées de manière traditionnelle, entreront dans la composition du matcha. (© Pixta)

Découvrir le thé et son histoire

Visiter le Chazuna, le centre municipal du thé d’Uji, situé près de la gare Keihan Uji, permet d’en savoir plus sur l’histoire et la culture du thé d’Uji. Les visiteurs peuvent profiter d’un parcours numérique, participer à des ateliers gustatifs, sensibles et culturels, mais aussi décorer leur boîte à thé, s’initier à la cueillette de feuilles de thé ou même essayer de moudre et faire du matcha.



À Chazuna, un parcours numérique guide les visiteurs dans leur découverte de l’histoire du thé.



À Chazuna, les visiteurs peuvent essayer de moudre des feuilles de thé pour faire du tencha.

Moudre les feuilles de thé et faire du matcha à l’aide d’une petite meule est l’une des activités les plus courues de Chazuna, surtout par les familles avec enfants. D’autant qu’il est possible ensuite de goûter au thé que l’on a préparé et de le comparer avec celui fait par un professionnel et la différence est flagrante. « Quand on fouette la poudre de thé, l’important est de ne pas y mettre trop de force, car le contrôle de la vitesse permet d’incorporer davantage d’air et d’obtenir une texture plus crémeuse. », explique Sakayori Naohito, le directeur du centre.

Uji abonde d’institutions ayant leurs propres programmes de découverte, proposant de déguster différents thé pour en deviner l’origine, ou initiant à la fabrication d’ustensiles pour la cérémonie du thé.

Au centre d’Uji des plantations de thé sont ouvertes au public, à Chazuna on peut s’initier à la cueillette de feuilles de thé sur la terrasse surplombant les champs de thé en contrebas. La cueillette des feuilles de sencha est possible trois fois par an d’avril à l’été, alors que le tencha et le gyokuro d’Uji ne sont récoltés qu’une fois par an. Leur cueillette se fait toujours à la main.

Pendant l’époque de Muromachi, le shôgun et les grands seigneurs (daimyô) possédaient des plantations de thé à Uji qu’on appelait les « sept célèbres plantations d’Uji » (Uji shichi mei-en), dont ne subsiste aujourd’hui que le Okunoyama-en, situé dans le quartier de Zenhô.



Plantation de thé à Uji. Un dispositif permet de protéger le thé et d’éviter l’exposition directe aux rayons du soleil.

Techniques traditionnelles pour un thé plein de saveur

Les feuilles de tencha sont chauffées à la vapeur dans une machine dédiée, puis séchées dans un hoiro. Les feuilles séchées sont ensuite moulues pour produire le matcha. Le gyokuro, quant à lui, est fait à partir de jeunes pousses de thé cultivées à l’ombre, chauffées à la vapeur et roulées avant séchage.

Le fabricant de thé Fukubun Seichajô est basé dans un quartier résidentiel situé près du Byôdô-in. Fondée en 1901 cette marque de tencha utilise des méthodes traditionnelles pour faire pousser et transformer le thé. Voilà plus d’un siècle qu’elle utilise une machine de dessiccation qui a été inventée à Uji en 1924. Des briques chaudes sèchent les feuilles de thé par rayonnement, ce qui leur confère un arôme inimitable.

Fukui Keiichi, 5e du nom, est le propriétaire de la fabrique. « Les jeunes pousses de thé sont chauffées à la vapeur pendant 30 secondes environ, puis séchées à 200 °C, les feuilles sont ensuite séparées des tiges. J’ai hérité de mon arrière-grand-père ce précieux four en briques qui nous permet de sécher notre tencha. »



Fukui Keiichi, de Fukubun Seichajô, explique comment l’entreprise familiale à la si longue histoire utilise la chaleur et le vent pour transformer les feuilles de thé cultivées à Uji en tencha au goût unique.