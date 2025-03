Quelques divertissements du printemps 2025 au Japon

Le printemps 2025 au Japon propose une belle brochette d’événements festifs. En voici parmi les plus remarquables.

La saison des cerisiers en fleur (principalement de mars à avril)

Les cerisiers en fleur sont les véritables vedettes du printemps au Japon, et le somei yoshino en est la variété la plus répandue, représentant 90 % de la floraison. Ces arbres commencent à fleurir à la fin mars, et le front de floraison se déplace lentement vers le nord durant avril. De nombreux festivals sont organisés en cette saison un peu partout dans le pays.

Bien que les somei yoshino soient les plus nombreux, d’autres variétés de cerisiers fleurissent à des moments différents. La variété kawazu-zakura, découverte à Kawazu, dans la préfecture de Shizuoka, en 1972, fleurit de fin février à début mars. Ses fleurs sont plus grandes que celles du somei yoshino, et sont d’un rose plus profond. Des kawazu-zakura fleurissent le long de la rivière Kawazu sur environ quatre kilomètres, et attirent énormément de visiteurs. Durant les deux dernières semaines de février, les cerisiers sont éclairés à partir de 18 heures.



La pleine floraison des kawazu-zakura dure environ deux semaines à Kawazu. (© Pixta)

Le quartier de Kakunodate, dans la ville de Senboku, au nord du Japon, est connu pour ses cerisiers pleureurs (shidare-zakura). Durant le pic de la floraison de mi-avril à début mai, leurs branches mettent en valeur l’architecture de l’ancien quartier des samouraïs. (Voir notre article lié : Trois meilleurs sites de cerisiers dans le Tôhoku [1] : Kakunodate)



Les cerisiers pleureurs en fleur à Senboku, dans le quartier des samouraïs. (© Association de tourisme de Tazawako Kakunodate)

(Voir également notre série : Voyage à travers les cerisiers du Japon)

Baseball : les Dodgers contre les Chicago Cubs, au Tokyo Dome (18 et 19 mars)

Ohtani Shôhei et Yamamoto Yoshinobu des Los Angeles Dodgers s’aligneront contre Suzuki Seiya and Imanaga Shôta des Chicago Cubs dans le match d’ouverture de la saison de baseball des ligues majeures américaines, qui se déroulera au Tokyo Dome.

Les meilleures places, derrière le filet, coûtent 150 000 yens (950 euros) et tous les autres billets sont attribués par loterie. Ce sera l’une des plus grandes manifestations sportives du printemps au Japon (mais regarder le match à la télévision serait peut-être plus raisonnable).



De gauche à droite, en partant du haut : Ohtani Shôhei et Yamamoto Yoshinobu (© USA Today Sports via Reuters Connect), Imanaga Shôta (© TNS/ABACA via Reuters Connect), Suzuki Seiya (© David Smith/Cal Sport Media/Sipa)

Capcom Creation: Moving Hearts Across the Globe, au Musée d’art de Nakanoshima, à Osaka (du 20 mars au 22 juin)

Fondée à Osaka en 1983, l’entreprise Capcom est connue pour ses franchises innovantes telles que Street Fighter, Resident Evil, Megaman et Monster Hunter. Cette exposition, incontournable pour les amateurs de jeux vidéo, propose des dessins originaux, ainsi que des posters et des emballages, et dévoile les coulisses de la création des jeux.

Site officiel



Capcom Creation (Avec l’aimable autorisation de Capcom)

Le festival Kanamara, à Kawasaki (13 avril)

Connue mondialement sous le nom de « festival du pénis », cette manifestation a lieu au sanctuaire de Kanayama, à Kawasaki, au sud de Tokyo. Des sanctuaires portatifs de forme phallique sont transportés dans les rues pour prier les divinités qui veillent sur la sphère familiale, la procréation et le succès dans les affaires. À l’origine, Kanamara était organisé par les prostituées locales durant l’époque d’Edo (1603-1868). On y trouve des stands proposant des spécialités culinaires et autres articles à l’effigie des organes génitaux masculins. L’événement attire de nombreux touristes qui partagent avec enthousiasme leurs photos sur les réseaux sociaux.



Le festival Kanamara (© DPA/Picture Alliance via Reuters Connect )

Expo Universelle d’Osaka (du 13 avril au 13 octobre)

Le thème principal de l’Expo d’Osaka est de concevoir la société du futur. Un grand anneau en bois, la plus grande structure circulaire en bois au monde, qui fait deux kilomètres de circonférence, en est le symbole. Des pavillons créés par des groupes et des entreprises japonaises seront positionnés le long de l’extérieur de l’anneau, tandis que ceux des pays du monde entier seront à l’intérieur. (Voir notre article lié : Le « Grand Anneau », symbole de l’Expo universelle d’Osaka 2025)



Une image aérienne d’ensemble du concept du site. (Avec l’aimable autorisation de Japan Association for the 2025 World Exposition ; © Jiji)

Les trésors nationaux du Japon, au Musée des beaux-arts d’Osaka (26 avril au 15 juin)

Pour fêter l’ouverture de l’Expo universelle, la ville d’Osaka organise une exposition de 130 trésors nationaux venant de tout le Japon. Les œuvres qui seront exposées offriront aux visiteurs une perspective de l’histoire esthétique du Japon, allant de la poterie préhistorique jusqu’aux peintures et épées de l’époque d’Edo.



(gauche à droite) Une poterie kaengata, en forme de flamme, datant de 3400-2500 ans avant notre ère, fera partie de l’exposition pendant toute sa durée (© Tôkamachi City Museum). Une armure datant du XIIe siècle sera exposée du 20 mai au 15 juin (© Musée préfectoral d’Okayama).

Le festival de Kanda, à Tokyo (le 10 et 11 mai)

Ce festival, qui compte parmi les plus grands de Tokyo, remonte à plusieurs siècles. Cette année verra la version intégrale, qui n’a lieu que tous les deux ans. L’attraction majeure est une procession de 200 autels portés par les gens du quartier vêtus de manteaux hanten traditionnels. Les spectateurs se laissent emporter par l’énergie et l’enthousiasme des participants.



Les autels portatifs devant le sanctuaire de Kanda-Myôjin le 14 mai 2023. (© Jiji)

Le festival Aoi, à Kyoto (15 mai)

Ce festival principal des sanctuaires Shimogamo et Kamigamo à Kyoto, remonte à environ 1 500 ans. Des cérémonies se succèdent à partir de début mai, mais la manifestation principale est une procession qui se déploie depuis le palais impérial en ville, jusqu’au sanctuaire Shimogamo, et puis celui de Kamigamo. Avec des centaines de personnes se rassemblant le long des huit kilomètres de la procession, c’est comme si un ancien rouleau manuscrit de l’époque Heian (794-1185) prenait vie.



Le défilé du festival Aoi, le 15 mai 2024 (© Jiji)

(Photo de titre : les cerisiers pleureurs de Kakunodate, à Senboku, préfecture d’Akita. © Association de tourisme de Tazawako Kakunodate)