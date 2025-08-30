Dix activités et événements de l’automne 2025 au Japon

Parmi les innombrables activités et événements dont on peut profiter durant l’automne 2025 au Japon, nous en avons sélectionné dix que l’on présente ici.

Festival « Owara Kaze no Bon », à Toyama (1er au 3 septembre)

Le début du mois de septembre au Japon est une période venteuse, car la saison des typhons y atteint son apogée, avec des tempêtes qui touchent souvent les côtes. Le festival Oware Kaze no Bon, vieux de 300 ans, qui se déroule dans la ville de Toyama, présente des danses qui servent de prière pour une bonne récolte et une protection contre les dégâts causés par le vent aux cultures rizicoles.

Les danseurs sont vêtus de yukata, et, le visage caché sous des chapeaux de paille, ils se faufilent dans les rues, les femmes dansant avec élégance et les hommes avec un dynamisme entraînant. Ils s’associent parfois pour exécuter des danses sensuelles.



(Pixta)



(Pixta)

Festival national des kokeshi, à Miyagi (6 et 7 septembre)

Le village themal de Naruko, au nord-est du pays, est célèbre pour ses kokeshi en bois. Ces poupées traditionnelles sont justement à l’honneur lors du Festival national des kokeshi, avec au programme une cérémonie commémorative, un atelier pratique où les participants peuvent les fabriquer et les peindre, ainsi qu’un fascinant défilé mettant en scène des kokeshi en papier mâché et des yukata ornés de motifs kokeshi.



Le Festival national des kokeshi, en août 2024 (Jiji)

Sculptures bouddhiques d’Unkei au Musée national de Tokyo (9 septembre au 30 novembre)

Cette exposition rassemble sept chefs-d'œuvre du sculpteur Unkei (circa 1150-1223) provenant de la Salle ronde (Hokuen-dô) du temple Kôfuku-ji, à Nara. Elle commémore l’achèvement des travaux de rénovation de cet espace, qui n’est ouvert au public que pour des visites spéciales au printemps et à l’automne.



L’affiche de l’exposition (© Musée national de Tokyo)

Festival Kishiwada Danjiri (12 au 14 septembre)

Lors de ce festival qui remonte au début du XVIIIe siècle, des centaines de jeunes hommes tirent à toute vitesse des chars richement décorés dans les rues de la ville de Kishiwada, dans la préfecture d’Osaka. Ces chars sont appelés danjiri et pèsent environ quatre tonnes chacun. Ils entrent parfois en collision lorsqu’ils dévalent leur parcours, ce qui explique que cet événement est considéré comme une sorte de « festival de combat ».



(Jiji)

Championnats du monde d’athlétisme à Tokyo (13 au 21 septembre)

Les Championnats du monde d’athlétisme se dérouleront à Tokyo pour la première fois depuis 1991. Quelque 2 000 athlètes participeront à la compétition qui se tiendra au Stade national.

Site officiel : https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/tokyo25



Les athlètes japonais lors d’une conférence de presse en amont du championnat. (gauche à droite) Tanaka Nozomi (1 500 mètres, 5 000 mètres), Uzawa Towa (200 mètres), Muratake Rachid (110 mètres haies), Kitaguchi Haruka (javelot), Izumiya Shunsuke (110 mètres haies), et Inoue Shunta (400 mètres haies). (Jiji)

Triennale d’Aichi 2025 (13 septembre au 30 novembre)

Organisée tous les trois ans depuis 2010, la Triennale d’Aichi présente diverses formes d’art contemporain. Plus de 60 artistes d’horizons variés y participent, avec des expositions et des performances qui se déroulent dans des galeries d’art, des théâtres et en plein air. Les principaux sites se trouvent à Seto et Nagoya, dans la préfecture d’Aichi.

Site officiel : https://aichitriennale.jp/en/index.html



L’affiche officielle (© 2024 Daisuke Igarashi)

La lune de la mi-automne (6 octobre)

L’apparition de la lune de la mi-automne (chûshû no meigetsu) est traditionnellement la meilleure nuit pour profiter de l’ancienne coutume de la contemplation de cet astre. Elle aura lieu le 6 octobre 2025, et des événements dédiés seront organisés dans les temples, les sanctuaires et d’autres lieux à travers le pays. La pleine lune se produira le lendemain, et à cette occasion, le bâtiment Sunshine 60, dans le quartier tokyoïte d’Ikebukuro, organisera un événement spécial sur sa terrasse d’observation, à 251 mètres d’altitude.



Vue depuis la terrasse d’observation du Sunshine 60 (© Sunshine City)



Le Sunshine 60 propose aussi des pâtisseries spéciales pour l’événement. (© Sunshine City)

Festival des chrysanthèmes de Kasama (25 octobre au 24 novembre)

Ce festival, qui se tient à Kasama, dans la préfecture d’Ibaraki, est le plus ancien festival des chrysanthèmes du Japon. Il remonte à 1908. Le site principal est le sanctuaire Kasama Inari, où les visiteurs peuvent admirer une grande variété de chrysanthèmes.



(Pixta)

Feuillage d’automne (principalement en novembre et début décembre)

À mesure que le temps se rafraîchit, les arbres à travers le Japon se parent de couleurs automnales. Le front se déplace du nord vers le sud, commençant dans les montagnes et descendant progressivement vers les altitudes plus basses.



Feuillages automnaux sur le mont Kurikoma, qui culmine à 1 626 mètres et chevauche les préfectures de Miyagi, Iwate, et Akita au nord-est du pays. (Jiji)



Le temple Kiyomizu-dera de Kyoto, pendant la saison des feuilles automnales (Jiji)

Marchés Tori no Ichi à Asakusa (12 et 24 novembre)

Les marchés festifs connus sous le nom de Tori no Ichi ont lieu chaque année en novembre au sanctuaire Ôtori du quartier d’Asakusa, à Tokyo, le jour du coq selon l’ancien calendrier luni-solaire. Ces événements sont centrés sur la vente de râteaux en bambou kumade utilisés pour « ratisser » la bonne fortune. En 2025, le jour du coq tombe les 12 et 24 novembre.



Les râteaux kumade en vente au marché Tori no Ichi (Jiji)

(Photo de titre : Pixta)